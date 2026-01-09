Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Očkování proti chřipce už nemá význam. Nestačilo by už člověka ochránit

Očkování proti chřipce už nemá význam. Nestačilo by už člověka ochránit

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Epidemie chřipky se nejspíš blíží k vrcholu, očkování proti této nemoci proto v tuto chvíli už nemá velký smysl. Otázkou je, zda při časnějším nástupu chřipka letos také dříve odezní. Jisté to není, prodloužit ji teoreticky může ještě onemocnění typem B.

Ještě před Vánoci, kdy do ČR dorazila epidemie chřipky, lékaři, kteří se k nákaze vyjadřovali, uváděli, že očkování je možné, ale lidé musí počítat s tím, že nástup účinku trvá zhruba 14 dnů. 

Co se dozvíte v článku
  1. Přišla dřív, odejde dřív?
  2. Respirátory a kýchání do předloktí

Teď, v době, kdy se očekává vrchol počtu nákaz, už podle nich nepřevažuje jeho benefit. V tuto chvíli už očkování proti chřipce nemá zásadní význam. Navíc je většina dostupných vakcín proti chřipce již vyočkována. Platí to shodně pro dospělé i pro děti, uvádí Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Přišla dřív, odejde dřív?

Letos epidemie přišla přinejmenším o měsíc dříve, než tomu bývá v jiných letech. Navíc s sebou přinesla méně obvyklou variantu chřipky K, kterou naši imunita až tak moc nezná a příliš s ní nepočítá ani složení vakcín. 

Podle Dlouhého je možné, že vlna chřipkových onemocnění skončí také o něco dříve. Běžně bývá vyšší počet nakažených do března.

Vrchol epidemie očekáváme v průběhu ledna. Přesnější předpovědi jsou však obtížné, protože většina případů je způsobena virem chřipky A (H3N2) v nové variantě K, která se výrazně liší od kmenů cirkulujících v předchozích letech. Zatím také nevíme, zda na současnou vlnu chřipky A naváže ještě menší únorová vlna chřipky B, dodává Pavel Dlouhý.

Széchenyiho termální lázně v Budapešti

Baden-Baden, Spa nebo Bath. Poznáte slavná lázeňská města?

Lázně patří mezi oblíbené turistické cíle už několik století. Ty nejslavnější známe snad všichni. Minimálně podle názvu. Víte ale, jak vypadají, a troufnete si poznat alespoň některé z nich podle fotografií?
Spustit kvíz

Respirátory a kýchání do předloktí

Stále platí doporučení v případě, že se necítíme dobře, zůstat doma, nekašlat a nekýchat kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem či alespoň předloktím a využít ochranu respirátorem či rouškou zejména při návštěvách zařízení zdravotních či sociálních služeb.

Jak se dále proti chřipce chránit, najdete zde na webu Státního zdravotního ústavu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Města, hrady, hory: Poznejte zasněžené české a moravské dominanty
1/15 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Finanční limity, které se od letoška mění

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).