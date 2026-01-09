Očkování proti chřipce už nemá význam. Nestačilo by už člověka ochránit

Ještě před Vánoci, kdy do ČR dorazila epidemie chřipky, lékaři, kteří se k nákaze vyjadřovali, uváděli, že očkování je možné, ale lidé musí počítat s tím, že nástup účinku trvá zhruba 14 dnů.
Teď, v době, kdy se očekává vrchol počtu nákaz, už podle nich nepřevažuje jeho benefit.
V tuto chvíli už očkování proti chřipce nemá zásadní význam. Navíc je většina dostupných vakcín proti chřipce již vyočkována. Platí to shodně pro dospělé i pro děti, uvádí Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Přišla dřív, odejde dřív?
Letos epidemie přišla přinejmenším o měsíc dříve, než tomu bývá v jiných letech. Navíc s sebou přinesla méně obvyklou variantu chřipky K, kterou naši imunita až tak moc nezná a příliš s ní nepočítá ani složení vakcín.
Podle Dlouhého je možné, že vlna chřipkových onemocnění skončí také o něco dříve. Běžně bývá vyšší počet nakažených do března.
Vrchol epidemie očekáváme v průběhu ledna. Přesnější předpovědi jsou však obtížné, protože většina případů je způsobena virem chřipky A (H3N2) v nové variantě K, která se výrazně liší od kmenů cirkulujících v předchozích letech. Zatím také nevíme, zda na současnou vlnu chřipky A naváže ještě menší únorová vlna chřipky B, dodává Pavel Dlouhý.
Respirátory a kýchání do předloktí
Stále platí doporučení v případě, že se necítíme dobře, zůstat doma, nekašlat a nekýchat kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem či alespoň předloktím a využít ochranu respirátorem či rouškou zejména při návštěvách zařízení zdravotních či sociálních služeb.
