Z očkování chřipku nechytíte, vyvrací šéf praktiků zažitý mýtus

Anna Dvořáková
Dnes
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka
Autor: MaVe
Právě teď je ta nejvhodnější doba pro očkování proti chřipce. Podle šéfa praktiků Petra Šonky není pravda, že kdo se nechá očkovat, do pár dní onemocní, nebo že ho čeká nachlazení trvající až do jara. Vakcíny jsou bezpečné a jde o nejlepší prevenci, řekl lékař v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

Nejvhodnější doba, kdy se očkovat proti chřipce, je právě teď, v říjnu. Ani listopad a vlastně ani prosinec ale nejsou špatně. „Obvykle chřipkové epidemie přicházejí až po Vánocích a mám pocit, že poslední dobou se objevují až spíš v závěru sezóny, až třeba na začátku jara. To znamená nějaký konec února i březen. Protilátky z vakcíny přitom spolehlivě fungují asi tři měsíce po očkování a do konce chřipkové sezóny imunita určitě přetrvává,“ vysvětlil Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR v podcastu 120 na 80.

Podcast si můžete poslechnout zde:

0:00/

Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle Šonky je to mimo jiné ze dvou hlavních důvodů: „Určitá část populace, ta mladá a zdravější, očkování nebo samo onemocnění podceňuje. Já si dokonce myslím, že to je tím, že v Česku říkáme: Mám chřipku, při jakémkoli respiračním onemocnění,“ přiblížil lékař. Lidé si podle něj tak úplně neuvědomují, že skutečná chřipka je o dost horší než běžné nachlazení a že může skončit i úmrtím. 

A ten druhý důvod? Starší pacienti se podle něj z nějakého důvodu očkování bojí. „Slyším to poměrně často. Příběh o někom blízkém nebo známém, kdo si dal očkování proti chřipce, a pak se u něho rozjela těžká chřipka. Já si nedovedu vysvětlit, jak to vzniká. U nových moderních vakcín rozhodně neplatí, že by se to mohlo stát. Může samozřejmě nastat případ, že se trefíte s očkováním do situace, kdy už člověk prodělává počáteční stadium respirační infekce, které ještě nevnímá, a v časové souvislosti s tím očkováním se to rozjede. A pak vzniká tahle legenda. Ale v praxi to nevídáme,“ dodal. 

Očkování proti chřipce lékař doporučil seniorům a pacientům s přidruženými chorobami, například s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou či s onkologickým onemocněním. Těmto pacientům je také očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní zaplatí 500 až 600 korun a mohou případně zpětně požádat sbvou pojišťovnu zpětně o příspěvek. 

Zároveň s chřipkou je možné očkovat i proti covidu. I na to je nyní vhodná doba. Za tuto vakcínu navíc nedoplácí nikdo, pojišťovny ji hradí všem. 

Petr Šonka v podcastu mluvil například i o tom, kdy už se při respiračním onemocnění vydat k lékaři, jaké komplikace při nákaze chřipkou hrozí nebo o tom, kdo a proč by se měl testovat, zda onemocněl chřipkou, covidem nebo jinou chorobou.

Podcast si můžete poslechnout na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
