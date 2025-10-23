Z očkování chřipku nechytíte, vyvrací šéf praktiků zažitý mýtus

Nejvhodnější doba, kdy se očkovat proti chřipce, je právě teď, v říjnu. Ani listopad a vlastně ani prosinec ale nejsou špatně. „Obvykle chřipkové epidemie přicházejí až po Vánocích a mám pocit, že poslední dobou se objevují až spíš v závěru sezóny, až třeba na začátku jara. To znamená nějaký konec února i březen. Protilátky z vakcíny přitom spolehlivě fungují asi tři měsíce po očkování a do konce chřipkové sezóny imunita určitě přetrvává,“ vysvětlil Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR v podcastu 120 na 80.
Podcast si můžete poslechnout zde:
Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle Šonky je to mimo jiné ze dvou hlavních důvodů: „Určitá část populace, ta mladá a zdravější, očkování nebo samo onemocnění podceňuje. Já si dokonce myslím, že to je tím, že v Česku říkáme: Mám chřipku, při jakémkoli respiračním onemocnění,“ přiblížil lékař. Lidé si podle něj tak úplně neuvědomují, že skutečná chřipka je o dost horší než běžné nachlazení a že může skončit i úmrtím.
A ten druhý důvod? Starší pacienti se podle něj z nějakého důvodu očkování bojí. „Slyším to poměrně často. Příběh o někom blízkém nebo známém, kdo si dal očkování proti chřipce, a pak se u něho rozjela těžká chřipka. Já si nedovedu vysvětlit, jak to vzniká. U nových moderních vakcín rozhodně neplatí, že by se to mohlo stát. Může samozřejmě nastat případ, že se trefíte s očkováním do situace, kdy už člověk prodělává počáteční stadium respirační infekce, které ještě nevnímá, a v časové souvislosti s tím očkováním se to rozjede. A pak vzniká tahle legenda. Ale v praxi to nevídáme,“ dodal.
Co vy a očkování proti chřipce?
Očkování proti chřipce lékař doporučil seniorům a pacientům s přidruženými chorobami, například s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou či s onkologickým onemocněním. Těmto pacientům je také očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní zaplatí 500 až 600 korun a mohou případně zpětně požádat sbvou pojišťovnu zpětně o příspěvek.
Zároveň s chřipkou je možné očkovat i proti covidu. I na to je nyní vhodná doba. Za tuto vakcínu navíc nedoplácí nikdo, pojišťovny ji hradí všem.
Petr Šonka v podcastu mluvil například i o tom, kdy už se při respiračním onemocnění vydat k lékaři, jaké komplikace při nákaze chřipkou hrozí nebo o tom, kdo a proč by se měl testovat, zda onemocněl chřipkou, covidem nebo jinou chorobou.
Podcast si můžete poslechnout na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších.