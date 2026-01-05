Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Vrchol epidemie chřipky nás teprve čeká, upozorňuje viroložka

Vrchol epidemie chřipky nás teprve čeká, upozorňuje viroložka

Redakce
Dnes
chřipka, chřipková epidemie
Autor: Shutterstock
Epidemie chřipky v Česku pokračuje. Během vánočního volna sice nemocných ubylo a tak jsou aktuální čísla o něco nížší než před svátky, podle odborníků však nemocných nejspíše bude zase o dost více.

Zatímco před Vánoci bylo třeba při pohledu do poloprázdných školních tříd jasné, že zrovna běží chřipková epidemie, během volna se situace zdánlivě uklidnila. Jednak si lidé nemohli nemoc tolik předávat, navíc ani s potížemi nešli k lékaři a spíše zůstali doma. 

První lednový týden je tak podle čísel ze Státního zdravotního ústavu nemocných o 14 procent více než minulý týden, ale výrazně méně než před svátky. Jsme stále ještě před vrcholem epidemie chřipky, vysvětluje za Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění viroložka Helena Jiřincová.

Aktuálně je nejvíc nemocných s chřipkou a dalšími akutními respiračními infekcemi v Moravskoslezském kraji. S ohledem na vysokou frekvenci záchytů virů chřipky ve vyšetřených vzorcích u osob s respiračním onemocněním, lze aktuální situaci nadále hodnotit jako pokračující chřipkovou epidemii, říká lékař z Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Podle něj lze předpokládat, že epidemický výskyt chřipky bude přetrvávat i v dalším období a počty nemocných se budou opět zvyšovat. 

Jasněji bude během tohoto týdne, kdy se děti vrátí do škol a lidí do zaměstnání. Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu se mezi svátky mnoho nemocných nedostalo do statistik, protože se léčili doma, případně proto, že jejich doktor měl dovolenou. 

Už teď je ale díky laboratorním rozborům odebraných vzorků zřejmé, že mezi lidmi s chřipkou převažuje varianta A, subtyp H3N2 – lidé se s ní snáze nakazí a mívají o něco těžší průběh ve srovnání s častějším subtypem H1N1, který se šířil například loni. I proto už před Vánocemi přibývalo lidí hospitalizovaných s chřipkou, zejména mezi seniory, kteří kvůli nemoci měli dechové potíže nebo se jim k chřipce přidal zápal plic. 

Připomínáme vhodnost důsledného dodržování respirační etikety, hygienických návyků a vzájemné ohleduplnosti. Nekašlejme a nekýchejme kolem sebe bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem, či alespoň předloktím. Využijme ochranu respirátorem či rouškou. Rozhodně nosme respirátory, pokud jdeme do zařízení zdravotních či sociálních služeb. Očkování proti chřipce lze sice i nadále doporučit, ale je nutné upozornit na to, že ochrana nastupuje až za 10 až14 dnů od podání vakcíny, píše ústav v doporučení. Vakcína proti chřipce je navíc zcela nedostatkovým zbožím a očekávat další dodávky už se v téhle sezóně nedá. 

