Kdy s chřipkou do nemocnice a kdy ji zvládnete vyležet doma

Hana Válková
Dnes
Chřipka se většinou dá vyležet doma bez návštěvy lékaře. Někdy se však může průběh zvrtnout třeba v zápal plic, kde je potřeba jít k odborníkům co nejrychleji. Někteří pacienti však míří do ordinací s komplikacemi pozdě. Proto infektologové sestavili praktický návod přibližující, kdy se dá chřipka zvládnout doma a kdy už ne.

Chřipka není banálním nachlazením, to už jsme si vysvětlili třeba v textu tady. A ač ji většina dětí i dospělých zvládne vyležet doma, je třeba u ní být ve střehu. Zejména to platí u dětí do dvou let, seniorů nad 65 let, obézních, chronicky nemocných s astmatem nebo CHOPN, pacientů s onemocněním srdce, ledvin, jater, cukrovkou či vysokým krevním tlakem. Chřipka se může zkomplikovat také u lidí s oslabenou imunitou a těhotných žen.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdy kontaktovat lékaře
  2. Kdy je to na nemocnici
  3. Kdy zůstat doma
  4. Co se hodí mít po ruce

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) včetně Společnosti infekčního lékařství vydaly praktický návod, jenž pacientům a jejich blízkým pomůže rozeznat stavy, kdy stačí samoléčba, kdy je dobré zkontaktovat lékaře a kdy je to už na zavolání záchranky.

Kdy kontaktovat lékaře

Přinejmenším telefonickou konzultaci s lékařem doporučuje ČLS JEP v případech, kdy:

  • potíže trvají déle než tři až čtyři dny bez zlepšení,
  • horečka přetrvává nebo se po zlepšení znovu vrací,
  • dochází ke zhoršení dýchání, objeví se dušnost nebo bolest na hrudi,
  • pacient není schopen přijímat tekutiny,
  • jde o rizikového pacienta,
  • saturace kyslíku naměřená doma oxymetrem klesá opakovaně pod 93 procent.

U rizikových skupin doporučuje ČLS JEP kontaktovat praktika už při lehkém průběhu chřipky.

Kdy je to na nemocnici

Nečekat a přivolat záchranku lékaři radí, když:

  • má nemocný výrazný pocit nedostatku vzduchu nebo zrychleně dýchá,
  • projevují se známky dehydratace či je pacient neschopný přijímat tekutiny,
  • nemocný je zmatený nebo má poruchu vědomí,
  • saturace kyslíkem klesla na 90 procent a méně.

Komplikace se přitom nevyhýbají ani lidem, kteří nepatří do některé z rizikových skupin. Proto je důležité sledovat aktuální zdravotní stav, nikoliv jen to, zda je někdo vůči komplikacím chřipky náchylnější.

„Většina lidí zvládne chřipku při dodržení klidového režimu doma. Problémem ale zůstává pozdní příchod k lékaři – často až ve chvíli, kdy se rozvinou komplikace, například zápal plic nebo závažné dechové obtíže,“ upozorňuje Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Zejména u rizikových pacientů se komplikace chřipky mohou rozvinout velmi rychle. Pokud má rodina pochybnosti, je proto lepší krátká telefonická konzultace s lékařem než vyčkávání. „Klíčové je nečekat v nejistotě, proto je vždy lepší se poradit. A objeví-li se dechové potíže, je to jasný signál k rychlé reakci,“ doplňuje lékař.

Kdy zůstat doma

Chřipka se projevuje horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy, svalů a kloubů, bolestí v krku, suchým dráždivým kašlem, únavou, malátností, ale také nechutenstvím, zvracením a průjmem. Ne vždy se objeví všechny příznaky naráz.

Pokud máme tyto projevy, ty se nezhoršují a dají se zmírnit volně prodejnými léky, není třeba jít k lékaři. Kvůli neschopence je možné jej kontaktovat i na dálku.

Pro domácí léčbu není nutná diagnostika. Pokud chcete mít ale jistotu, pak lze použít antigenní test z lékárny, lékaři si vypomáhají PCR testy.

Jak si chřipku léčit doma

 Praktický průvodce, jak si chřipku léčit doma a kdy s ní jet k lékaři. Plné znění rad naleznete zde.

Autor: SIL ČLS JEP

Co se hodí mít po ruce

Podle infektologů je dobré doma při případ chřipky mít léky na horečku a bolest (paracetamol, ibuprofen), na kašel (např. Stoptussin, Sinecod) a vykašlávání (např. ACC, Mucosolvan). K nim také teploměr, pulsní oxymetr, u pacientů s léčeným tlakem také tlakoměr. Šíření nákazy pomohou omezit roušky nebo respirátory.

V případě rizikových skupin lékař může předepsat antivirotikum s účinnou látkou oseltamivir (Tamiflu). Většinou si jej hradí pacient.

Při domácí léčbě je dobré si pravidelně měřit teplotu, sledovat příjem tekutin a množství moči a dobré je také měřit saturaci kyslíku oxymetrem. Varovné jsou hodny klesající pod 93 procent. V případě pacientů léčených s vysokým krevním tlakem je doporučené měřit si také pravidelně tlak a puls.

Souhrn jednoduchých a stručných rad najdete v tomto přehledu, který uvádí rady pro domácí léčbu.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

