Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Radka Wallerová
Dnes
Dětská vakcína proti chřipce do nosu
Autor: Shutterstock
Chřipka není banální viróza a to ani u dětí. Připadá na ně skoro polovina hospitalizací kvůli této nemoci, ačkoli předtím byly zcela zdravé. I děti je možné nechat očkovat, na výběr je injekce nebo moderní vakcína, kterou stačí vstříknout do nosu.

Máme tendenci myslet si, že chřipka je banální onemocnění, které může způsobit komplikace jen lidem zdravotně oslabeným, případně křehkým seniorům. Jenže tak to není. Relativně těžký průběh může mít i u lidí mladších včetně dětí, pro ty do pěti let představuje docela výrazné zdravotní riziko. 

Dá se to přiblížit třeba pomocí statistiky. Přibližně 42 procent všech hospitalizací kvůli chřipce připadá na děti, přičemž většina z nich předtím neměla žádné zdravotní potíže, kvůli nimž by byl jejich organismus oslabený. 

Chřipka se přitom mezi dětmi šíří poměrně hodně, jsou to často právě ony, kdo nákazu přinesou domů ze školky či školy a rozšíří na další členy rodiny. Děti je přitom možné nechat očkovat, na rozdíl od dospělých mají navíc na výběr mezi klasickou vakcínou v injekci nebo variantou, která se aplikuje vstříknutím přímo na sliznici nosu. 

Očkovat lze od půl roku věku

Jak se chřipka projevuje? Klasickými příznaky jsou z plného zdraví vzniklá horečka, bolesti kloubů, svalů, hlavy, později se přidá suchý kašel, rýma naopak nebývá, pouze eventuálně pocit ucpaného nosu. Kojenci mohou mít ale příznaky zcela necharakteristické, jako je  nechutenství, zvracení či průjem, popsala praktická dětská lékařka Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. 

Upozornila zároveň, že děti mají větší infekční virovou nálož než dospělí a delší dobu virus vylučují. Šebková proto doporučuje nechat děti očkovat a to vstřikovací vakcínou. Pro děti je toto podání bezbolestné, nebojí se ho, takže existuje o důvod méně, proč nyní před začátkem chřipkové sezóny váhat, řekla. Vakcínou do nosu se nicméně dají očkovat děti až od 2 do 18 let, pokud by někdo chtěl proti chřipce děti mladší – lze to už od půl roku věku – musí zvolit injekci. V obou případech je třeba počítat s doplatkem – u injekce kolem pěti set korun, u vstřikovací varianty kolem osmi set. Lze ale požádat o příspěvek zdravotní pojišťovny.

Poslechněte si, co říká lékař i očkování dospělých

Očkování vás chřipkou nenakazí, vyvrací šéf praktiků zažitý mýtus
Očkování vás chřipkou nenakazí, vyvrací šéf praktiků zažitý mýtus
Aplikace je vysoce komfortní, jelikož se očkovací látka vstříkne přímo na povrch nosní sliznice. Jednoduchým stiskem aplikátoru se postupně vpraví do obou nosních dírek. Tento způsob je v podstatě podobný tomu, jak se běžný virus chřipky dostává do těla. Na dítě aplikace neklade žádné nároky, popsala dětská praktická lékařka Hana Cabrnochová, kteráje zároveň členkou vedení odborné vakcinologické společnosti. Dítě nemusí látku vdechovat ani nijak vtahovat nosem. Vakcínu může zajistit buď pediatr, nebo ji lze na lékařský předpis zakoupit v lékárně a u lékaře si ji následně nechat aplikovat.

U dětí do devíti let, které nebyly v minulosti proti chřipce očkovány, jsou u obou variant potřeba dvě dávky. U starších stačí jedna. 

Proč zvážit očkování dětí proti chřipce

1. Děti šíří virus mnohem déle, než dospělí

Dětem hrozí nákaza chřipkou pětkrát více než dospělým. Chřipkou se ročně nakazí 20 až 30 procent dětí, přičemž pak často nemoc přenesou i na další členy rodiny. Velmi ohrožení jsou v rodinách rovněž senioři a chronicky nemocní pacienti. Studie dokazují, že děti od od dvou do devíti let patří mezi největší přenašeče chřipky typu A. Dětští pacienti bývají více infekční než dospělí. Malé děti mohou virus chřipky A šířit až osm dní před nástupem příznaků

2. Chřipka může mít vážný průběh

Malé děti jsou z hlediska chřipkové infekce jednou z nejohroženějších skupin. Tato choroba si celosvětově každoročně vyžádá 290 000 až 650 000 úmrtí, přičemž čtvrtinu tvoří děti mladší pěti let. 

3. Může se přidat zánět uší

U dětí je nejčastější chřipkovou komplikací akutní zánět středního ucha a představuje až 80 procent všech předepisovaných antibiotik u infikovaných dětí. 

4. Vysoké horečky, bolesti hlavy, svalů a kloubů

Nejde o žádnou rýmičku, se kterou se lehce vypořádáte a platí to i pro děti, které ji chytily. Může člověk poslat do postele na týden až dva a i potom se ještě několik týdnů může potýkat se zvýšneou únavou. 

5. Chřipka stojí peníze

Kromě zdravotních komplikací pro celou rodinu přináší chřipka v rodině mnoho zameškaných školních hodin i pracovních absencí, což se podepisuje i na domácím rozpočtu. A další nejméně stovky necháte v lékárně. 

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

