Chřipka dorazila o měsíc dřív. Šíří se varianta K, očkování nemusí nákaze zabránit

Chřipka je tu. Dříve, než se čekalo a v trochu jiné podobě. Stále jde o chřipku A jako v minulých letech, převažuje ale subtyp K. Projevuje se jako obvykle – zejména vysokou horečkou, zimnicí, ale i bolestí svalů, kloubů nebo únavou až schváceností. Typické pro ni je, že nastupuje velmi rychle, během pár hodin. Inkubační doba je krátká, obvykle se uvádí jeden až čtyři dny, obvykle stačí dva.
Jelikož nejsme na podtyp K zvyklí, může tato varianta být nakažlivější a se závažnějšími průběhy.
Chřipka do Evropy dorazila o měsíc dříve, než bývá obvyklé. První jednotlivé případy jsme měli už v listopadu, říká Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Ujišťuje, že žádné medicínské drama se kvůli tomu ale nekoná. Španělský scénář, kdy onemocnění plní ve velkém nemocniční lůžka, nás nejspíš nečeká.
Ve Španělsku přehlcenost nemocnic zdůvodňují špatným fungováním primární zdravotní péče. Mnoho pacientů tam končí na pohotovosti, místo aby je ošetřili praktičtí lékaři, popisuje lékař.
U nás je systém robustnější, nastavený lépe a na takové situace jsme připraveni. Kapacita lůžek je určitě dostatečná, dodává.
S běžným průběhem chřipky ovšem vůbec není nutné k lékaři chodit, i případnou neschopenku lze vystavit na dálku. Ke zvládání nemoci stačí volné prodejné léky na horečku a bolest, případně na kašel.
Už jen zbytky vakcín
I při letošní variantě, označuje se jako H3N2, platí, že nejohroženější chřipkou jsou senioři a že nejúčinnější prevencí je očkování. Vakcíny už ale v distribuci nejsou. Ordinace a vakcinační centra doočkovávají ty, které mají v lednicích, nové si ale už objednat nemohou .
Letos si jich sice lékaři objednali více než loni, ale vyšší byl také zájem, takže třeba u nás už vakcínu nemáme a nemůžeme ji ani nikde objednat, potvrzuje Dlouhý.
Kdo se chce nechat naočkovat na poslední chvíli, musí si tedy sehnat lékaře, který ještě vakcínu má. A počítat s tím, že plná ochrana nastupuje až dva týdny po aplikaci.
Vakcíny se vyrábí předem dle předpovědi Světové zdravotnické organizace. Zdá se ale, že pro letošek se až tak netrefila. Jak uvádí národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu (SZÚ), vakcinační kmeny pro sezónu 2025–26 se významně liší od virů podskupiny K, jež nyní cirkulují mezi nemocnými. Navíc hladina protilátek proti H3N2 je po očkování mnohem nižší než proti původně odhadované variantě viru, na kterou se při výrobě cílilo.
Neznamená to ale, že by na očkování měli lidé zanevřít. I tak z něj budou mít užitek třeba pacienti se závažnými poruchami imunity a interními chorobami – srdečními, plicními, cukrovkou.
I když jde jiná varianta, vakcína bude chránit před závažným průběhem. Zdá se ale, že o něco méně bude účinná při ochraně přes samotným nakažením, říká Pavel Dlouhý.
Na prahu epidemie
SZÚ v pondělí v tiskové zprávě uvedl, že Česko stojí na hranici chřipkové epidemie.
Jak se léčí chřipka
I na variantu K platí léky na horečku, kašel, rýmu. Pak klid na lůžku, dostatek tekutin a doplňovat můžete i vitamíny.
Ve 49. týdnu jsme zaznamenali značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku 6 až 14 let (+ 29 %). V kategorii chřipkových onemocnění se v ČR nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie, popisuje situaci Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí. Odhaduje, že epidemie by u nás mohla s vysokou pravděpodobností nastat do týdne.
Největší vlny nakažených u chřipky většinou přichází až po vánočních svátcích a Novém roce. Epidemie pak vrcholí koncem ledna nebo března. Není to ale pravidlem. Třeba po vlně covidu dvakrát vůbec nepřišla.
Začala dřív, skončí dřív?
To, že epidemie přichází o měsíc dříve, ale automaticky neznamená, že také o měsíc dříve skončí.
Být to tak nemusí, protože typ K je ve svých vlastnostech odchylný. Je to jiný virus a my nejsme z předchozích let dostatečně promořeni, takže výskyt chřipky může být vyšší a epidemie může trvat déle, upozorňuje primář infekčního oddělení.
Počty nemocných nejspíš porostou do Vánoc, pak se situace na chvíli zklidní, protože děti, tedy hlavní přenašeči chřipky, budou kvůli svátkům dva týdny mimo školní kolektiv.
Nejvyšší počty nemocných čekáme zejména v lednu, podotýká infektolog.
Jak se proti chřipce chránit
Kromě očkování doporučuje SZÚ dodržování základních hygienických návyků. Mezi ně patří třeba kýchání a kašlání do jednorázových kapesníků nebo alespoň do předloktí, nikoliv dlaně, kterou se pak člověk dotýká předmětů, na jejichž povrchy může virus nanést.
I s ohledem na stále se šířící žloutenku A také platí, že je dobré si často a důkladně umývat ruce. Na rozdíl od žloutenky, jež se přenáší povrchy, ale před šířením chřipky chrání také respirátor či rouška.
Pavel Dlouhý doporučuje, zůstat pár dnů doma, pokud máte jakoukoliv infekci dýchacích cest, kašel, rýmu a teplotu.