Vánočky v obchodech: Čistě máslovou mají jen v jednom řetězci

Albert nabízí dva druhy svých vánoček

„V Albertu máme rádi tradice, a proto i letos nabídneme zákazníkům sváteční vánočku dle naší tradiční receptury v několika variantách od 200 g do 400 g. V hypermarketech ji vyrábíme od základu a ručně pleteme, chybět nesmí ani rozinky či ozdoba v podobě mandlových plátků,“ říká pro server Vitalia.cz Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Pro supermarkety je vánočka připravena dle tradiční receptury Albertu a rovněž ručně pletena, ovšem u dodavatele.

Jestli se vyhýbáte rozinkám, můžete si v Albertech pořídit jednoduchý zapletený cop bez rozinek a mandlí.

Vánočka z Alberta Autor: Vitalia.cz/ Karel Choc

Billa má v nabídce čistě máslové vánočky

„Zákazníci u nás zakoupí naši Billa Vánočku máslovou s rozinkami a mandlemi, regionální vánočky s rozinkami a mandlemi a samozřejmě také vánočku bez rozinek. Do nabídky zařazujeme také vánočku s fruktózou,“ sděluje nám Dana Bratánková, tisková mluvčí Billy.

Celorepublikově budou v prodejnách Billa k dostání dvě čistě máslové vánočky, z toho jedna nebalená. Dále bude rozšířena nabídka regionálních produktů o jednu čistě máslovou vánočku.





Globus chce letos prodat rekordních 140 tisíc vánoček

Máslové vánočky dělají v hypermarketech buď bez, nebo s rozinkami. Například vánočka De luxe, balená v dárkové krabici, obsahuje rozinky, ne sultánky, den předem namočené spolu s citronovou kůrou v rumu.

„Naše vánočka obsahuje sultánky a patnáct procent másla. Máslové vánočky děláme s rozinkami a klasickou vánočku děláme buď s rozinkami, nebo bez. Vánoční věnce máme také ve dvou variantách, protože někdo rozinky prostě nemá rád,“ řekl pro server Vitalia.cz Pavel Meduna, vedoucí výroby a prodeje pekáren, cukráren a Café Globus.

V Kauflandu pořídíte bez rozinek minimálně dvě vánočky

V řetězci spadajícím stejně jako Lidl do skupiny německé skupiny Schwarz-Gruppe budou nabízet několik druhů vánoček. „Dvě vánočky z naší pekárny; máslovou vánočku 800 g od dodavatele Kompek, Ladovu vánočku, vánočky od našich regionálních dodavatelů (tři až osm druhů dle dodavatele),“ vypočítává Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.

Bez rozinek přitom budou minimálně dvě vánočky – vánočka z pekárny Kauflandu, Ladova vánočka, případně některé vánočky od regionálních dodavatelů. Co se vánočky čistě máslové týče, tu v Kauflandu nabízet nebudou. „Důvodem je velká ‚tuhost‘ vánočky a krátká trvanlivost, vánočka by měla sklony ke žluknutí,“ vysvětluje tisková mluvčí. Máslo však v prodávaných vánočkách bude, a to v rozmezí od 7,5 % do 20 %.

Lidl má vánočku s máslem i medem

Lidl nabízí tři druhy vánoček. „Nebalenou máslovou s mandlemi a rozinkami a

hmotností 350 g z naší pekárny, máslovou s rozinkami a mandlemi s hmotností 500 g pod privátní značkou Favorina a vánočku s máslem a medem o hmotnosti 500 g pod privátní značkou Confiserie Firenze,“ říká tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler a doplňuje, že rozinky neobsahuje jedna z nabízených vánoček, máslo je součástí receptury všech tří.

Penny Market prodá stovky tisíc vánoček

V letošním roce nabízí Penny Market zákazníkům celkem tři druhy vánoček, a to vánočku máslovou, vánočku máslovou s medem a vánočku klasickou s rozinkami. „Zájem o vánočky je tradičně velký, v průběhu prosince jich prodáme několik stovek tisíc kusů,“ doplňuje výčet Tomáš Kubík, tiskový mluvčí řetězce.

Tesco nabízí čtyři vánočky bez rozinek

Celorepublikově má Tesco na prodejních pultech osm vánoček. Od lokálních dodavatelů, tedy pouze na vybraných obchodech, potom dalších jedenáct druhů. Podle tiskového mluvčího Tesca Tomáše Kuzmiaka jsou v nabídce čtyři vánočky bez rozinek a s podílem másla jsou celorepublikově čtyři druhy.