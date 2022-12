Do ČR míří mimořádná dodávka 350 tisíc balení dětských sirupů Nurofen

Mimořádná dodávka přijde natřikrát

Mimořádná dodávka léků na horečku by měla být rozdělena do třech, první z balení Nurofenu pro děti by mělo být k dispozici v lékárnách v týdnu od 19. prosince. Celkem půjde téměř o 350 tisíc balení sirupů, a to v objemu 20 nebo 40 mg/ml. „Jde o značnou dodávku a my předpokládáme, že zasaturuje trh, protože množství 350 tisíc balení představuje obvyklou tříměsíční spotřebu,“ dodává ředitelka SÚKL.

Čím doma tlumíte horečku u dětí? Léky s ibuprofenem Léky s paracetamolem Kombinujeme léky s ibuprofenem a léky s paracetamolem Pokud možno bez léků, pomocí obkladů a podobně Zobraz výsledek

Informaci o mimořádné dodávce následně potvrdil na Twitteru také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Info k nedostatku dětského sirupu Nurofen: Včera (tj. 13. 12.) se podařilo dojednat dodávku 300 tis. balení, která začnou být k dispozici už před Vánoci. Na @ZdravkoOnline (tj. Ministerstvu zdravotnictví, pozn. red.) připravujeme i systémové řešení. Ve vnitřním připomínkovém řízení je novela zákona o léčivech, která nedostatek léčiv řeší dlouhodobě,“ podotýká ministr a hovoří o změně, která by donutila výrobce držet si skladem určité zásoby, které by překlenuly dobu výpadku.

Lékový ústav ale apeluje na rodiče, aby lék nevykupovali do zásoby a zašli si pro něj skutečně jen tehdy, když je potřebují pro malé děti. „Tato léková forma je určena malým dětem, které nedokáží polknout tabletu,“ podotýká ředitelka SÚKL.





Informace přišla v době, kdy v téměř všech lékárnách chybí Nurofen pro děti, jak ve formě čípků, tak i sirupů nebo tablet. Jejích výrobce, společnost Reckitt Benckiser přitom avizovala, že obnovení některých pravidelných dodávek nastane až v květnu 2023.

Mezi rodiči to vyvolala obavy, zda budou mít čím léčit nejmenší děti. Podle dat Státního zdravotního ústavu se totiž tuzemsko ocitlo na hranici epidemie akutních respiračních infekcí. To znamená, že řada dětí i dospělých se nyní potýká s virózami včetně chřipky, které provází i vysoké horečky. Na vzestupu jsou rovněž zdravotní potíže způsobené RSV virem, onemocnění rovněž provázejí vysoké horečky.

Kdy by měly být obnoveny pravidelné dodávky Název přípravku/Forma/Předpokládaný termín obnovení Nurofen pro děti 125 MG SUP 10, rektální čípky – březen 2023 Nurofen pro děti 60 MG SUP 10, rektální čípky – březen 2023 Nurofen pro děti 20 MG/ML POR SUS 100 ML II, sirup – květen 2023 Nurofen pro děti Active 100 MG POR TBL DIS 12, tablety – únor 2023 Nurofen pro děti jahoda 20 MG/ML POR SUS 200 ML II, sirup – duben 2023 Nurofen pro děti pomeranč 40 MG/ML POR SUS 100ML, sirup – květen 2023 Zdroj: S použitím databáze SÚKL o dodávkách léčiv do ČR

Výpadek má i sirup na horečku s paracetamolem

Výpadky jsou palčivé nejen proto, že výrobce chce pravidelné dodávky obnovit až příští rok. Nedostatek dětských sirupů s ibuprofenem (tedy účinnou látkou Nurofenu) vede k tomu, že z trhu kvůli zvýšené poptávce mizí také sirupy a čípky s účinnou látkou paracetamol, která je rovněž určena pro snížení horečky a bolesti.

Jenže ani léky pro děti s paracetamolem nejsou bez výpadků. Podle databáze SÚKL až do konce roku přerušil dodávky výrobce sirupu Paralen SUS.

„Problém s nedostatky léků v těchto skupinách opravdu je. To je realita. Na druhou stranu asi nemá smysl to přeceňovat, panikařit a Nurofeny vykupovat,“ říká pro Vitalia.cz prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. A potvrzuje informace, že dodávky Nurofenu pro děti jsou na cestě a do Vánoc by se do lékáren ve větším množství měly dostat.

Čípky připraví lékárníci

Ačkoliv mimořádná dodávka neobsahuje čípky, podle Aleše Krebse tuto formu dokáží lékárny připravit individuálně. „Samozřejmě že jak se strhla lavina výpadků, stalo se, že suroviny na výrobu čípků v některých lékárnách došly. Ale některé je ještě mají a očekáváme, že nějaké dodávky do Česka dorazí,“ doplňuje Aleš Krebs.

Kvůli rozkolísanosti trhu s léky na horečku a bolest dětí ale nezbývá podle něj rodičům nic jiného, než si lékárny obvolávat a zjišťovat, jaké aktuálně mají skladové zásoby.

Detailní příčiny výpadku nejsou známé

Proč k masivnímu výpadku Nurofenu pro děti došlo, SÚKL, ani lékárnici nevědí. Výrobce jen uvedl, že jde o kapacitní a distribuční důvody. Server Vitalia.cz již společnosti Reckitt Benckiser, jež jako jediná zná přesné příčiny, zaslal otázky na toto téma, odpovědi ale zatím nedorazily.

Jak lékárníci, tak SÚKL ale shodně uvádějí, že situaci nezpůsobil válečný konflikt na Ukrajině. „Nevidím v tom souvislost. Nemyslím si, že v této situaci jde o výpadek výroby z důvodu toho, že by se nacházela na Ukrajině,“ uvádí Aleš Krebs. „Z naší dřívější analýzy nevyplynulo, že by válečný konflikt měl zásadním způsobem ovlivnit dodávky léků,“ doplňuje Irena Storová. Už dříve lékárníci avizovali, že aktuálně nemají ani zkušenost s tím, že by někdo z lékáren léčiva masivně vykupoval, aby je zasílal na Ukrajinu. Dříve k tomu docházelo, pak ale dodávky začalo centrálně řídit ministerstvo a podílely se na nich přímo výrobci léků.

Zda se budou výpadky opakovat i někdy v budoucnu, není jasné. Dojít k tomu ale může, protože stát zatím nemá žádný nátlakovým nástroj, kterým by výrobce donutil na trhu setrvat, dodávky nepřerušovat či při nich upřednostnit ČR před trhy v jiných státech.

Ve chvíli, kdy léčivo výrobce uvede na trh, má podle Ireny Storové povinnost jej dodávát. „V legislativě také je, že dva měsíce předem, pokud má tu informaci, musí přerušení či ukončení dodávek ohlásit. Ale samozřejmě nastávají i situace, které jsou nepředvídatelné, takže tato lhůta není vždy dodržena,“ uvádí na otázky Vitalia.cz Irena Storová.