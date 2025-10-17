Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl, varuje lékárnice

Jedlá soda neboli soda bicarbona či hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) se poslední dobou objevuje na internetu v textech nebo videích jako lék na všechno. Má skvěle zabírat na potíže, jako je pálení žáhy a další zažívací problémy. Najdou se dokonce i rady, aby si s ní lidé léčili rakovinu, protože její buňky mají přece rády kyselé prostředí a pravidelné užívání jedlé sody naopak v organismu vytváří prostředí zásadité.
Je to nesmysl. Tvrzení o „odkyselení organismu“ nemá žádný medicínský, ani vědecký základ.
Žaludek je kyselý, tenké střevo zásadité
Lidské tělo má přesně nastavené hodnoty pH v různých orgánech a reguluje si je samo s využitím propracovaných biologických mechanismů, upozorňuje lékárnice Zdenka Morvai. I když například nežije zdravě, stále bude jeho vnitřní pH v pořádku. Sodou si ho ale paradoxně můžete částečně rozhodit.
Odbornice připomněla, že například žaludek musí být kyselý, protože jinak by nedokázal trávit potravu, ani chránit tělo před bakteriemi. Kyselá je také moč. Tenké střevo je naopak zásadité.
Když do těchto mechanismů zasahujeme pravidelným pitím sody, můžeme si rozhodit rovnováhu, přetížit ledviny a navýšit krevní tlak, vysvětluje Zdenka Morvai z Lékárna.cz. Navíc, změna pH moči není známkou zdraví, ale naopak varováním, že něco není v pořádku.
Ačkoliv řada rad, které se týkají třeba využití sody v domácnosti, funguje, jedlá soda není univerzálním lékem. Připisování léčivých vlastností je prohlubováním mýtů, které kolem jedlé sody panují.
Než se necháte unést dalším virálním trikem od neodborné veřejnosti, položte si otázku: Když to není doporučeno lékařem nebo lékárníkem, opravdu to patří do mého těla?, dodává Zdenka Morvai. Co se týká problémů s trávením, pak se jedlá soda v lécích skutečně používá. Je například v tabletách na pálení žáhy.
Vždy jde ale o krátkodobé používání a s rozmyslem, říká lékárnice Morvai.
Podívejte se na některé z videí, kde zaznívají nesmysly o jedlé sodě:
Na internetu lze najít třeba i tento návod, který popisuje něco, co jedlá soda nemůže dokázat. Upozorňujeme, že níže uvedená slova obsahují nepravdivá tvrzení:
Dobrý den, paní Marcelo,
rád se podělím o zkušenosti odkyselování organizmu jedlou sodou. V Čechách je běžně k mání balení po 50ti g „Jedlá soda – regulátor kyselosti“. V Itálii se dá koupit v obchodech „bicarbonato di sodio“ v balení po 500 g.
Na odkyselování organizmu nás přivedl článek „Pryč s kyselostí“ od dr. Kurta Tepperweina. Odkyselujeme již dobře 7 let. Cíl je udržovat hodnotu ph v moči kolem neutrální 7. Ph škála je od 1 do 14, hodnoty menší než 7 jsou kyselé, nad 7 jsou zásadité.
Rozdíl hodnot o 1 znamená 10 x, tedy ph 5 je 10 x kyselejší než ph 6. Než jsem dosáhl stabilní hodnotu ph 7, bral jsem 2 x denně, ráno a vačer, jednu čajovou lžičku jedlé sody, rozpuštěné ve 1/4 l vlažné vody.
Výsledky v průběhu let:
- rozpustila se mi boule na krku o velikosti ca. 4 cm. Postupný proces trval
5 let.
- rozpouštějí se mi chrupavčité výrůstky na posledních článcích prstů rukou. Zbytek je dnes asi už jen 20%.
- dna zmizela, zanícený a oteklý poslední článek ukazováčku na noze je zase normálně štíhlý.
- šedý zákal očí po asi 3 letech odkyselování náhle zmizel. Náhle jsem měl silně štiplavý výtok v obou očích, okamžitě jsem je vypláchl studenou vodou. Oči mi nápadně ztmavly a zase jsem viděl detaily v dálce.
- vlasy mám husté, na můj věk 72 let jen málo šedivé.
- netrpím pálením žáhy.
Doporučení ke stravování:
- redukovat cukr
- redukovat pšeničné pečivo, nezahušťovat omáčky jíškou
- upřednosňovat potraviny se zásaditým zbytkem (kysané zelí, zralé citrusy…)
- nedoporučuji jíst šlupky, obvykle jsou nestravitelné a jedovaté
Dnes mi stačí, po sedmi letech odkyselování, už jenom 2 až 4 x týdně brát 1 x
za den obvyklou dávku jedlé sody.
Lakmusové papírky bereme od firmy XXXX, dají se nastříhatat na čtverečky z proužků, což postačí.
Tolik v krátkosti, s pozdravy….
Zdroj: detoxikace-vyziva.cz