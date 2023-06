Úlevu od pálení žáhy mohou přinést i bylinky nebo citronová šťáva

Žáhu byste v lidském těle hledali jen těžko, a přesto se můžete často setkat s takzvaným pálením žáhy. Lidé tímto způsobem označují pocity pálení v krku či nepříjemný tlak za hrudní kostí, které se objevují v důsledku konzumace dráždivých jídel, popíjení alkoholu i jiných faktorů. V současné době trpí pravidelným pálením žáhy přibližně 10 % populace. [1, 2]

Co je pálení žáhy?

Pálení žáhy, odborně označované pyróza, je nepříjemný pocit pálivosti či horka vycházející z hrudi směrem nahoru spolu s tlakem za hrudní kostí. Jde o poměrně častý jev způsobený návratem kyselého obsahu žaludku do jícnu. Sliznice v jícnu není na rozdíl od žaludečních stěn na něco takového uzpůsobena, a proto pociťujeme pálení. Kyselé šťávy navíc někdy proniknou až do úst, kde způsobí nepříjemný pocit hořkosti.

K tomu dochází v důsledku uvolnění jícnového svěrače, který by se měl správně otevírat jen v případě, kdy prochází potrava do žaludku. Tento stav se označuje jako gastroezofageální refluxní choroba (GERD). S pálením žáhy se lze běžně setkávat po konzumaci určitých typů jídel. Někteří pacienti si zase stěžují na pálení žáhy v noci, protože žaludeční obsah se vleže snadněji vrací zpět do jícnu. Také jím velice často trpí těhotné ženy.

Časté pálení žáhy s progresivním charakterem se ale na druhou stranu nevyplácí podceňovat. Žaludeční šťávy mohou jícen poleptat a způsobit jeho nevratné poškození. Chronická pyróza také může vést ke vzniku jícnových vředů, a dokonce přispívat k tvorbě zhoubných nádorů v trávicím ústrojí. [3, 4, 5, 6]

Co spadá mezi příznaky pálení žáhy?

pálení v krku,

pocity bolesti a tlaku za hrudní kostí,

hořká chuť v ústech,

problémy s polykáním,

nadýmání,

říhání,

pocity plnosti žaludku,

bolest břicha po jídle. [7, 8]

Příčiny pálení žáhy

V praxi se vůbec nejčastěji setkáváme s pálením žáhy po jídle. Vyvolávají ho zejména:

tučné a mastné pokrmy,

smažené a kořeněné pokrmy,

výrazně sladké pokrmy,

citrusové plody,

káva,

kofeinové nápoje,

alkohol (v největší míře bílé víno),

perlivé a sycené nápoje,

čokoláda,

rajčata,

česnek a cibule.

Kromě stravovacích návyků souvisí častý výskyt refluxu s životním stylem obecně. Opakující se obtíže zažívají například obézní lidé, protože mají žaludek spolu s ostatními vnitřními orgány značně utlačený. Mezi další rizikové faktory, které mohou způsobovat pálení žáhy, patří:

kouření,

chronický stres,

nošení těsného oblečení,

užívání některých léků,

těhotenství. [9, 10, 11, 12]

Pálení žáhy v těhotenství

V důsledku významných hormonálních a fyziologických změn se u těhotných žen objevuje pyróza zcela běžně. Plod rostoucí v děloze postupně vyvíjí zvětšující se tlak na žaludek a způsobuje jeho podráždění. Dalším faktorem, který přispívá ke vzniku jícnového refluxu, je pak snižování napětí stěn trávicího ústrojí. [13, 14]

Co pomáhá na pálení žáhy v těhotenství? Dobrou zprávou je, že tento stav nijak neohrožuje samotné miminko. Pro maminku ale mohou být příznaky spojené s pálením žáhy velice nepříjemné. Lékaři doporučují zaměřit se na skladbu jídelníčku a dodržovat režimová opatření, která pomáhají těmto problémům předcházet. Užívání jakýchkoliv léků v těhotenství by mělo být konzultováno s ošetřujícím gynekologem. [15, 16, 17]

Pálení žáhy: léčba

Jak se zbavit pálení žáhy? Záleží hodně na tom, jak často a jak dlouho vás tyto problémy trápí. V naprosté většině případů si vystačíte s kombinací léků proti pálení žáhy, bylinkami a změnou stravovacích návyků. Lékařskou pomoc byste měli vyhledat, pokud vás pálení v hrdle trápí více než dva týdny nebo je skutečně nesnesitelné. [18, 19]

Léky na pálení žáhy

Z léků určených na zmírnění pálení žáhy jsou velice oblíbená antacida, která pomáhají neutralizovat kyselé žaludeční prostředí. Působí prakticky okamžitě a jsou k dostání v různých formách – jako tekuté suspenze, žvýkací tablety i prášky rozpustné ve vodě. Mají zásadité pH, jelikož se skládají ze sloučenin hořčíku, vápníku a hliníku. Proto velice dobře funguje na pálení žáhy soda. Pokud nemáte po ruce některých z těchto léků, zkuste rozmíchat lžičku jedlé sody ve skleničce vody a roztok vypít. Okamžitě by se vám mělo ulevit.

Druhou skupinou léků proti pálení žáhy jsou medikamenty blokující tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku:





blokátory histaminových receptorů v žaludku (Ranisan, Famosan) – nástup účinků je zde cca do hodiny,

inhibitory protonové pumpy (Helicid, Nopalza) – nejužívanější medikamenty proti pálení žáhy, lze je užívat dlouhodobě. [20, 21, 22, 23]

Babské rady na pálení žáhy

Pokud dáváte přednost přírodním prostředkům před klasickými léky, můžete zkusit na pálení žáhy babské rady, které v naprosté většině případů uleví od akutních obtíží:

citronová šťáva,

jablečný ocet,

kurkuma,

zázvor,

mandle,

brambory,

česnek.

Někde se můžete také dočíst, že na pálení žáhy pomáhá mléko. To je sice pravda, ale přinese vám jen krátkodobou úlevu. Na některé látky obsažené v mléce totiž žaludek reaguje ještě vyšší produkcí žaludečních kyselin, čímž se může pacientovi naopak přitížit. [24, 25]

Bylinky na pálení žáhy

Kromě léků si můžete v lékárnách zakoupit také čajové směsi z bylinek, které pomáhají proti překyselení žaludku, regulují tvorbu žaludečních šťáv a pomáhají s celou řadou trávicích obtíží. Mezi ty nejlepší patří:

máta peprná,

heřmánek pravý,

meduňka lékařská,

jitrocel kopinatý,

řebříček obecný,

lékořice,

smetánka lékařská,

kopretina řimbaba,

pískavice řecké seno. [26, 27]

Prevence pálení žáhy

Pálení žáhy byste se měli snažit pokud možno předcházet. To znamená zaměřit se v prvé řadě na skladbu jídelníčku a vysledovat, které potraviny nebo nápoje vám způsobují největší problémy. Pacienti s hektickým životním stylem by měli zvolnit a nestresovat se. Pokud se u vás objevuje pálení žáhy, zkuste dodržovat následující opatření:

dopřávejte si jídlo raději po malých porcích několikrát denně,

snažte se nepřejídat,

při jídle dobře kousejte a nehltejte,

poslední jídlo byste si měli dát čtyři hodiny před spaním,

po jídle se nepředklánějte a nezvedejte těžká břemena,

pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout. [28, 29, 30]

Jaké má pálení žáhy příčiny?

Příčinou pálení žáhy je návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu. K tomu dochází při nedostatečném těsnění jícnového svěrače (jícnový reflux). K rozvoji refluxu přispívá konzumace tučných a pálivých jídel, pití alkoholu a kávy, nošení těsného oblečení, obezita, kouření a nezdravý životní styl obecně. Často také trápí nastávající maminky.

Co pomáhá na pálení žáhy?

Pro úlevu od akutních obtíží můžete zkusit některé z léků, které neutralizují žaludeční kyseliny (antacida). Další možností jsou léky blokující tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Kromě přípravků z lékárny vám mohou pomoci i bylinkové čaje a některé potraviny, které na pálení žáhy používaly naše babičky (jablečný ocet, česnek, brambory).

Uleví od pálení žáhy citron?

Ačkoliv má citronová šťáva kyselou chuť, chemicky se jedná o zásadu. Sklenice vody s čerstvě vymačkanou šťávou z citronu vám tak pomůže neutralizovat kyselé žaludeční prostředí.