Záludná otrava paracetamolem: Kolik tablet je moc a proč je nekombinovat s alkoholem

Paralen patří mezi nejprodávanější léky

Pacienti po lécích s paracetamolem sahají často, protože bolest a horečka doprovázejí řadu chorob a zdravotních obtíží. Není proto divu, že v lékárnách patří paracetamol k nejprodávanějším.

Například Lékárna.cz v posledních třech letech eviduje vysoké prodeje léků s touto účinnou složkou. Jen paralenu za poslední rok prodala 18 000 kusů balení. „Tím se zařadil mezi nejprodávanější položky v sortimentu,“ konstatuje aktuální tisková zpráva Lékárny.cz.

Podle evidence léků Státního ústavu pro kontrolu léčiv se v ČR aktuálně prodává paracetamol pod více než 30 názvy.

Které léky obsahují paracetamol Ataralgin

Coldrex

Doreta

Foxis

Grippostad

Maratia

Medraced

Migralgin

Palgotal

Panadol (vč. variant pro děti)

Paracetamol Accord

Paracetamol Aurovitas

Paracetamol B. Braun

Paracetamol Dr. Max

Paracetamol Kabi

Paracetamol Stada

Paracetamol/Kofein Dr. Müller Pharma

Paralen

Paramax

Paramegal

Parapyrex

Partramec

Saridon

Talvosilen

Tantogrip

Theraflu

Tramadol/Paracetamol Medreg

Tramylpa

Ultracod

Valetol

Vicks

Zaldiar Zdroj: SÚKL/Databáze léků

Rizika paracetamolu

S četností prodeje ovšem stoupá také riziko, že pacienti lék neužívají tak, jak by měli. „Léčiva s obsahem paracetamolu patří k těm, která Češi nesprávně užívají, nevhodně kombinují, nebo dokonce zbytečně často a mnoho užívají,“ upozorňuje Lékárna.cz.





Největší nebezpečí spočívá v tom, že nemocný ve snaze se rychle zotavit užije vyšší dávku, než je doporučeno výrobcem. Nebo z nevědomosti nakombinuje několik různých léků, které ale všechny obsahují právě paracetamol, takže se jeho účinek v organismu nasčítá. V takovém případě hrozí vážné zdravotní potíže v podobě akutního zánětu jater, který může ohrozit na životě.

„To, že si někdo zvýší dávkování, ještě neznamená, že si zvýší účinek,“ upozorňuje přednosta transplantační chirurgie v IKEM Jiří Froněk. „Paracetamolem se lze předávkovat. Obvykle se to stane, aniž by o tom pacient věděl. To znamená, že si koupí v dobré víře, že se vyléčí z virózy, několik léků, které se sice jmenují každý jinak, ale bohužel všechny obsahují paracetamol,“ popisuje Jiří Froněk v krátkém videu k osvětové kampani s názvem Bezpečné léky bez rizika. Na ní se podílí Světová zdravotnická organizace (WHO), Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav či lékárníci a farmaceuti.

Právě v IKEM končí pacienti s nejvážnějším průběhem otravy paracetamolem. „Těžké formy otravy musíme ošetřit transplantací. V případě závažné formy může pacient i zemřít,“ doplňuje přednosta Jiří Froněk. V případě transplantace dostane pacient buď celá játra, nebo lékaři nahradí jen jejich podstatnou část. Pak následně čekají, až se pozůstatek vlastních jater pacienta zotaví a doroste, aby transplantovanou část mohli vyoperovat a pacient nemusel doživotně užívat léky na potlačení vlastní imunity (jde o tzv. auxiliární transplantaci).

Kolik tablet stačí pro předávkování

Předávkování se v prvních 24 hodinách projevuje bolestí břicha, nevolností, zvracením, zvýšeným pocením, bledostí, zvýšeným pocitem ospalostí i nadměrnou spavostí. Pokud má člověk tyto potíže a předtím užil vyšší dávku paracetamolu, měl by ihned vyhledat lékaře.

Předávkovat se přitom můžete už poměrně nízkou dávkou. „Stačí užít 16 až 30 tablet paralenu 500 mg a játra se závažně poškodí. V kombinaci s alkoholem nebo při onemocnění jater je dávka ještě nižší,“ upozorňuje Pavla Horáková, lékárnice a koordinátorka online poradny na Lékárna.cz.

Jak nepřijít k úhoně

Odborníci zapojení do kampaně proto dávají několik rad, jak s paracetamolem zacházet, aby pomohl, ale neuškodil. „Klíčem ke správnému užívání léků je dodržet pokyny uvedené v příbalovém letáku. Pacient v něm dostává přesný návod, jak postupovat, aby mu léčivý přípravek skutečně pomohl. Před užitím jakéhokoli léku tedy doporučuji si příbalovou informaci pročíst. Pokud ji už nemáte v papírové podobě, vždy si informace můžete dohledat v Databázi léků na www.sukl.cz,“ upozorňuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Pro správný účinek paracetamolu je důležitá správná dávka. U dospělého je to 500 mg (většinou 1 tableta) při tělesné hmotnosti do 60 kg, 1000 mg nad 60 kg.

Stejně jako na dávce záleží také na intervalu užívání. Každý lék potřebuje čas pro svůj účinek i odbourání. U paracetamolu dodržte interval mezi dávkami minimálně 4 hodiny (u dětí 6 hodin) a nezkracujte jej, ani když se bolest nebo zvýšená teplota vrátí dříve. Maximální dávka paracetamolu za den pro dospělého jedince je 4000 mg (většinou 8 tablet), upozorňuje Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Proč neužívat léky při kocovině a konzumaci alkoholu

Kromě správné dávky by si lidé měli dávat pozor, s čím paracetamol kombinují „Když užíváte paralen, vždy si u dalšího léku ověřte, jestli neobsahuje účinnou látku paracetamol. Nekombinujte ho s alkoholem a pozor dejte i na léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou, například acylpyrin a aspirin,“ varuje lékárnice Pavla Horáková.

Vhodné a nevhodné kombinace s paracetamolem S čím JE MOŽNÉ paralen kombinovat: S běžnými volně prodejnými léky na nachlazení, bolest v krku nebo rýmu.

S kolovými nápoji, kávou nebo čajem, protože obsažený kofein v nápoji zesiluje účinek paracetamolu proti bolesti. Pokud však léky již přidaný kofein obsahují, těmito nápoji je nezapíjejte. S čím NENÍ vhodné paralen kombinovat: S protizánětlivými léky, především s kyselinou acetylsalicylovou, kterou obsahuje například aspirin nebo acylpyrin.

S tricyklickými antidepresivy, barbituráty či některými druhy antiepileptik.

S alkoholem, a to ani zbytkovým při kocovině. V tomto případě jsou játra extrémně zatížena a snadno dojde k předávkování paracetamolem.

S léky, které již paracetamol obsahují. Při kombinaci paralenu na bolest a rozpustného horkého nápoje Coldrex na „chřipku“ může velmi snadno dojít k předávkování. Zdroj: Tisková zpráva Lékarna.cz

Podle transplantačního chirurga Jiřího Froňka je záludná obzvláště kombinace paracetamolu s alkoholem. „Kombinace léků a alkoholu může mít následky ještě větší a horší než samotné předávkování paracetamolem,“ varuje lékař. Alkohol násobí škodlivý účinek paracetamolu, což vede k poškozování jater, přes která se jak paracetamol (a další léky), tak alkohol odbourávají. Ve vysokých dávkách však játra vyčerpají svoje mechanismy a v organismu se začnou shromažďovat látky, které játra ničí. Léky a alkohol by se proto neměly užívat současně. Riziková je také situace, kdy si léky člověk vezme po oslavě, plesu a jiných událostech, kde pil. A to třeba proto, aby zahnal bolest hlavy při kocovině.

Kampaň Bezpečné léky bez rizika upozorňuje na to, že špatné užívání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a chyby během samoléčby jsou častými příčinami poškození zdraví. Připomíná také to, že než někdo sáhne po volně dostupném léku, určitě stojí za to zeptat se na jeho užívání odborníka. Tedy ošetřujícího lékaře nebo pracovníka v lékárně, kde jsou vždy přítomni odborníci připravení poradit i varovat před nevhodnou kombinací s jinými léky. Jednoduchá konzultace může člověka ochránit před poškozením vlastního zdraví z nevědomosti.