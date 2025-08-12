Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Křesla, která slibují pomoc s únikem moči, na trhu nejsou novinkou a nabízí je i asijská tržiště. V Česku je jich více, jeden z přístrojů si ale v posledních několika letech začaly pořizovat nemocnice a z fondu prevence na terapii začaly přispívat i některé zdravotní pojišťovny, čímž se o něco sníží cena léčby, kterou si jinak lidé platí sami. Balíček šesti půlhodinovek na křeslě obvykle stojí kolem deseti tisíc korun.
Jde o přístroj s názvem Emsella. Výrobce, společnost BTL jej má certifikovaný jako zdravotnický prostředek. To znamená, že křeslo lze používat ve zdravotnických zařízeních pro léčebné účely. Terapii na Emselle jako takovou ovšem pojišťovny neproplácejí a třeba urologové její princip nepovažují za léčbu založenou na důkazech, takže revoluce v léčbě inkontinence se zatím nekoná.
K čemu slouží Emsella
Podle výrobce BTL je Emsella určena k léčbě inkontinence moči mužů i žen a sexuální dysfunkce u žen. Firma v marketingových materiálech k uvádí, že při ošetření dochází k hluboké stimulaci všech svalů pánevního dna, což vede k jejich posílení a aktivaci.
Potřeba je dle výrobce šest sezení v rozestupu dvou až tří dnů. Ošetření je ambulantní, probíhá v sedě, v oblečení. Efekt je dočasný, ale měl by vydržet, dle výrobce, minimálně půl roku.
Emsellu by neměli využívat pacientky s výrazným výhřezem pánevních orgánů nebo těhotné ženy. Vyšetření není doporučované také u pacientů s kardio- a neurostimulátory, lékovými pumpami, kovovými implantáty (zvážit by jej měl lékař u piercingu v oblasti pupku nebo nitroděložního tělíska s kovem), krvácivými stavy, s protisrážlivou léčbou a onkologicky nemocných.
V kterých nemocnicích ji mají
Využití Emselly zdravotní pojišťovny nehradí, vždy si jej tedy platí zájemce. Ceny se liší. Začínají zhruba od 500 korun, někde jedno sezení vyjde i na 2 000 korun. Celý cyklus opakovaných sezení proto může vyjít i na více než 10 tisíc korun.
Samotná Emsella stojí lékaře a firmy řádově statisíce korun a zákazníkům BTL slibovala před pár lety při sto ošetřených pacientech návratnost investice do jednoho roku.
Možnost zaplatit si terapii na Emselle nabízí některé gynekologické ambulance, soukromé kliniky estetické nebo reprodukční medicíny a nemocnice. O jejím pořízení například v Brandýse nad Labem jsme psali zde. Zakoupila jej třeba i Krajská zdravotní Liberec, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, Nemocnice Tanvald, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov nebo Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice. Takto vybavených zařízení dále přibývá.
Princip se v urologii nevyužívá
Přístroj funguje na principu vysokointenzivního, pulzního fokusovaného elektromagnetického pole. Není přitom jediným, který jej ve zdravotnictví využívá. Pracují s ním třeba některé rázové vlny, což jsou přístroje určené pro rehabilitaci, pro léčbu inkontinence se ale nevyužívají.
Elektromagnetická stimulace nepatří v urologii k uznávaným metodám léčby inkontinence, protože dosud nebyl doložený její efekt. Například v odborných doporučeních pro lékaře vydaných Evropskou urologickou asociací (EAU) se píše:
V dvojitě zaslepené randomizované kontrolované studii elektromagnetické stimulace, zahrnující 70 žen se stresovou inkontinencí nebyl v žádném z výsledků zaznamenán žádný vliv elektromagnetické stimulace oproti simulované léčbě, uvádí kapitola 4.2.4.1.4. dokumentu.
Mezi tzv. fyzikálními metodami léčby ji nejmenuje na webu ani Česká urologická společnost. Jejího předsedu, lékaře Romana Zachovala redakce oslovila s otázkou, zda Emsella může být účinná, e-mail ale zatím zůstal bez odpovědi. Vyjádřit se k této otázce příliš nechtěli ani dva ambulantní specialisté. Jeden uvedl, že Emsellu nezná, druhý pod podmínkou anonymity a s odkazem na doporučení EAU, že princip nemůže fungovat, protože nejde o postup medicíny založené na důkazech.
Kvůli pochybnostech o účinnosti si zatím Emsellu nekupují fakultní nemocnice (FN) , řízené státem. Vitalia.cz to potvrdily FN Olomouc a pražská Všeobecná FN.
Fokusovaného elektromagnetické pole při léčbě inkontinence nevyužíváme z důvodu neprokázaného léčebného účinku, uvádí Marie Hejlová z oddělení PR a marketingu VFN.
V rehabilitaci je doplňkem léčby
Fyzioterapeuti, kteří léčí inkontinenci rehabilitacemi, tak striktní nejsou.
Stimulace svalů pánevního dna pomocí nízkofrekvenční vysokoindukční magnetoterapie je možná, a díky vysoké intenzitě magnetického pole dokonce i přes oblečení,uvádí Ondřej Laštovička z Klinické odborné skupiny Fyzikální terapie UNIFY. Upozorňuje ale, že Emsella může být pouze jednou z částí komplexní terapie, kterou musí indikovat lékař nebo fyzioterapeut.
Při vyšetření pacienta zváží jak jeho individualitu (včetně např. snášenlivosti tohoto druhu podnětů), tak i typ inkontinence – ne vždy je totiž takováto aktivace vhodná či možná. Týká se to např. situací, kdy je důvodem obtíží tzv. periferní paréza svalů pánevního dna, porucha citlivosti v pánevní oblasti atd., vyjmenovává Laštovička.
Levnější alternativou může být kontaktní stimulace prostřednictvím vaginální nebo anální elektrody, která ovšem nevyužívá elektromagnetické pole, ale slabé elektrické pulzy.
Elektroda umožňuje asi lepší zacílení terapie přímo na svaly pánevního dna a v celkovém součtu bude zřejmě levnější. Na druhou stranu je při aplikaci nutné její zavedení do těla, a tedy i zakoupení pacientem/pacientkou, podotýká Ondřej Laštovička.
Výrobce: Účinnost je doložena
Firma BTL Emsellu prodává v sekci přístrojů pro estetickou medicínu, při jejichž používání jde především o vylepšení vzhledu klienta. Podle Petry Šimotové, vedoucí Oddělení estetické medicíny a gynekologie BTL, je to proto, že společnost dosud nemá samostatnou sekci pro gynekologii.
BTL indikaci pro léčbu inkontinence a to, že Emsella je účinná, dokládá klinickými studiemi, z nichž některé stále běží. Z veřejných online databází pro Evropu a USA (databáze Clinical Trials) vyplývá, že všechny byly registrované v USA. V současné době v ní jsou záznamy o devíti. Výsledky studií z databáze vyčíst nelze. Společnost redaktorce ale poskytla několik dokumentů – jde o texty zahraničních lékařů s publikovanými závěry nebo jsou to přepisy příspěvků z odborných konferencí, třeba Americké společnosti pro laserovou medicínu a chirurgii.
V příspěvku ze zmiňované konference jedna z lékařek v roce 2018 uvedla, že
výsledky naznačují, že technologie vysokovýkonného fokusovaného elektromagnetického pole významně zlepšuje kvalitu života a snižuje výskyt inkontinence moče u pacientek po porodu a v menopauze, které se prezentují se všemi typy inkontinence moči. Tato studie potvrzuje, že je nutné další zkoumání.
V jiném textu, publikovaném v časopise americké urogynekologické asociace v dubnu 2021, skupina gynekologů shrnuje závěry studie z roku 2019:
Výsledky po léčbě naznačují, že technologie intenzivní fokusované elektromagnetické terapie je vhodná pro léčbu oslabení svalů pánevního dna a v krátkodobém horizontu se ukázala jako účinnější ve srovnání s elektrostimulací. Proto ji doporučujeme jako léčebnou možnost pro oslabené svaly pánevního dna.
V minulosti o účinnosti hovořili také někteří čeští lékaři ze zdravotnických zařízení, jež si Emsellu pořídila.
Zatím terapii absolvovalo několik desítek pacientů, u kterých jsme zaznamenali výrazné zlepšení, uvedla na začátku loňského roku Milena Mrňová, specialistka urologické ambulance Nemocnice Brandýs nad Labem.
Přispívají tři zdravotní pojišťovny
Sezení na Emselle zdravotní pojišťovny nehradí, u třech ale mohou klienti zpětně požádat o příspěvek z fondu prevence.
Terapie je z pohledu příspěvků z fondu prevence v roce 2025 vnímána jako rehabilitační aktivita zaměřená na posílení svalů pánevního dna. Z tohoto důvodu je možné na tuto terapii čerpat příspěvek, vysvětluje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Čerpat v tomto programu lze letos maximálně 1 000 Kč. Jde o příspěvek pouze pro dospělé a jen pro ty, kteří absolvovali některý z nepovinných, ale hrazených screeningů.
Výše příspěvků na Emsellu
Jedná se o zpětný příspěvek z fondu prevence zdravotní pojišťovny, které je proplácen až po absolvování hrazené služby.
- VZP - ano, pojištěnci nad 18 let, až 1 000 Kč za rok (v rámci příspěvku na rehabilitační aktivity)
- ZP ministerstva vnitra ČR – nepřispívá
- Oborová ZP – nepřispívá
- Česká průmyslová ZP – nepřispívá. Její mluvčí Elenka Mazurová uvedla, že požadavkem na takový příspěvek se dosud nezabývaly, protože nebyl vznesený.
- RBP - příspěvek speciálně na Emsellu nemá, klient by jej však mohli čerpat z programu Diagnostická vyšetření, ošetření, v němž pojišťovna přispívá 700 Kč za rok nebo v rámci bonusů pro dárce krve.
- Vojenská ZP – nepřispívá
- ZP Škoda - ano, až 2 000 Kč za rok (v rámci příspěvku na moderní diagnostické a léčebné metody), ale pouze pokud je ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení a příspěvek schválí revizní lékař ZP
U Zaměstnanecké pojišťovny (ZP) Škoda lze na Emsellu příspěvek čerpat od ledna, a to v rámci programu Nové léčebné metody, který činí až 2 000 korun za rok. Pojišťovna jich do konce července proplatila 81 zájemcům.
K zařazení této terapie do příspěvků jsme přistoupili se základním předpokladem, že dojde po aplikaci ke zmírnění příznaků inkontinence u pojištěnců, kteří se s tímto problémem potýkají. Sekundárně i s tím, že se toto může projevit v úspoře nákladů na inkontinenční prostředky,vysvětluje Petr Kvapil, asistent ředitelky ZP Škoda.
O tento příspěvek je u našich pojištěnců relativně zájem, část jich udává po aplikaci subjektivně pozitivní efekt,dodává.
Také podle VZP může Emsella pomoci, ale jen pokud je kombinovaná s jinou metodou.
Terapie může být účinným doplňkem rehabilitačních postupů a přispět ke zlepšení kvality života pacientek, není ale standardní léčbou úniku moči a nelze ji považovat za samostatnou, definitivní léčbu inkontinence, říká mluvčí pojišťovny.
Pro komplexní léčbu inkontinence je důležité kombinovat Emsellu s dalšími metodami, jako je aktivní cvičení pánevního dna, behaviorální terapie nebo v některých případech i farmakologická či chirurgická léčba, doplňuje Viktorie Plívová.
U některých pojišťoven na Emsellu čerpat bonus nelze. Třeba Česká průmyslová zdravotní pojišťovna takový požadavek vůbec neřešila, ani nezaznamenala. Vojenská zdravotní pojišťovna zase účinnost metody nepovažuje za dostatečně doloženou.
Pokud bude nějaká léčebná metoda skutečně účinná, pravděpodobně ji stát dříve či později zařadí do běžných úhrad. A pokud jde o nějaký oficiálně neschválený postup, tak není důvod úhradový mechanismus obcházet přes fondy prevence, říká Jan Mates, vedoucí oddělení marketingu ve společnosti Vojenské ZP.