Lidé naletěli na podvod. Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Měření hladiny cukru v krvi bez nutnosti píchnout se do prstu není úplný nesmysl. Bez kapky krve se obejdou speciální citlivé senzory pro diabetiky. Malé přístroje, uchycené nejčastěji na zadní straně paže. Jenže ty hradí pojišťovna jen některým pacientům, nejčastěji tam s cukrovkou prvního typu. A i u nich je zavedena jehlička do podkoží.
Pacienti se proto třeba v lékárnách často ptají, zda neexistuje nějaký způsob měření, kterým by se bodnutí do prstu vyhnuli. Léčba cukrovky sice pokročila na úrovni léčiv, samotné měření glukometrem se ale bez trošky krve stále neobejde. Slibuje-li někdo opak, pak z pacientů jen tahá peníze.
Bez vzorku to zatím nejde
Měření glukometrem bez kapky krve zatím neexistuje.
Pokud někdo na internetu nabízí takzvané neinvazivní glukometry, které tvrdí, že dokáží změřit hladinu cukru v krvi, aniž by byl nutný vzorek, je to falešná reklama, říká Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Před nákupem varuje také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který zmiňuje přístroje prodávané jako laserové glukometry.
Nabízené produkty jsou klamavé, protože žádný laserový glukometr dosud nebyl pro zdravotnické použití v Evropské unii ani v České republice certifikován ani schválen, píše SÚKL na webu.
Měříte si někdy krevní cukr?
Přístroje mohou ublížit
Nejde ale jen o vhozené peníze. Zakoupením něčeho, co glykémii nezměří, si pacienti mohou ublížit. Jednak tím, že se spoléhají na falešné hodnoty, nebo si hladinu cukru v krvi vůbec nezměří, což může vést k rozvoji onemocnění nebo třeba hypoglykémii, jež hrozí ztrátou vědomí.
„Je to velmi nebezpečný trend. Pokud by se pacienti na výsledky měření spoléhali například při dávkování inzulinu, mohlo by to vést k jejich závažnému ohrožení zdraví. Vyzýváme proto k obezřetnosti a k nákupu zdravotnických prostředků pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů,“ říká ředitel SÚKL Tomáš Boráň.
Nakupovali v zahraničí
Z internetových diskuzí, třeba té na sociálních sítích IKEM, vyplývá, že přístroje si někteří zákazníci objednali přes internet ze zahraničí. Třeba z Asie. Místo glukometru jim ale přišel třeba krokoměr nebo pulzní oxymetr, jenž ukazuje nasycení krve kyslíkem.
Vývoj neinvazivních glukometrů probíhá už více než dvacet let. Žádný zatím ale neprokázal dostatečnou spolehlivost měření tak, aby se skutečně ve velkém dostal i k pacientům. Žádný způsob, jak se při měření glykémie zcela vyhnout vpichu, proto zatím stále neexistuje.