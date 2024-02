Svoji sexualitu mohou lidé anonymně probrat s odborníky na nové telefonní lince

Telefonická linka zabývající se poradenstvím výhradně souvisejícím se sexualitou v Česku až donedávna chyběla. Nově ji začal provozovat Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), konkrétně jeho Centrum pro sexuální zdraví a intervence. Nyní už má služba podobu tří telefonní čísel a NUDZ jejich počet bude nadále rozšiřovat.

Telefonická pomoc nazvaná SexHelp: Národní linka pro sexuální a genderové zdraví a funguje na telefonním čísle 314 004 002.

Pod tuto službu spadají také dvě linky, které se zaměřují na pomoc v oblastech:

sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování, a to na telefonním čísle 317 071 668 (jde o sublinku již vyhodnoceného projektu Parafilik),

(jde o sublinku již vyhodnoceného projektu Parafilik), sexuální orientace a genderové identity, jež řeší problematiku spojenou s LGBT+, a to na telefonním čísle 314 004 003.

Ještě letos by pak měla přibýt oblast sexuálních dysfunkcí či návykového chování v sexualitě.





Telefonáty probíhají anonymně. Linka, respektive trojice čísel zatím fungují v určitou pracovní dobu a hovor je zpoplatněný dle ceníku operátora volajícího.

Pracovní doba linky SexHelp (platí pro všechna její telefonní čísla) je: Pondělí – 12 až 20 hodin

Úterý – 8 až 16 hodin

Středa - 12 až 20 hodin

Čtvrtek - 8 až 16 hodin

Pátek - 12 až 20 hodin Ve státní svátky a o víkendech zatím není linka v provozu.

Kdo může zavolat

Pomoc je určena pro dospělé a dospívající starší 16 let. Dětem s dotazy v oblasti sexuality pomáhá tradičně Linka bezpečí na telefonu 116 111. Její provoz je nonstop.

Jak pro Vitalia.cz popsala garantka linky Kateřina Klapilová, vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ, hovory trvají zpravidla maximálně hodinu, zájemce se ale může na linku obracet opakovaně.

Na SexHelp se obracejí lidé, kteří sami řeší problémy, nebo ti, kteří ví o někom blízkém či příbuzném, kdo problém má. Určena je také odborníkům, aby se lépe zorientovali v problematice týkající se sexuality.

Proškolení pracovníci NUDZ dokáží lidem zodpovědět otázky, podat informace, ale i přesměrovat je tam, kde mohou svoje zdraví řešit třeba s lékařem, terapeutem nebo psychologem. „Postupně vytváříme databázi dostupných odborníků a služeb pro jednotlivé sexuologické oblasti v ČR, na které bude možné klienty v případě potřeby odkázat. Kromě zdravotních intervencí rovněž vytváří databázi nízkoprahových služeb a dostupných materiálů,“ vysvětluje Kateřina Klapilová.

Podle autorů projektu hovor poskytuje bezpečné prostředí, kde lze otevřeně mluvit o svých emocích a o tom, co člověka trápí.

Linka funguje i jako první pomoc pro ty, kteří se kvůli své sexualitě ocitnou ve stavu, kdy zvažují, že si ublíží. Operátoři jsou školení v kurzech krizové intervence a dokáží na dálku pracovat i s lidmi, kteří se potýkají s depresím zkušenosti se šikanou či diskriminací nebo sebevražednými myšlenkami.





Služba je určena těm, kteří chtějí řešit otázky spojené se sexuálním zdravím a fungováním v sexu,

sexuální orientací,

genderovou identitou,

neobvyklou sexuální preferencí,

problematickým sexuálním chováním.

K dispozici je i online poradna

SexHelp má kromě telefonické podoby i web a zájemci se na odborníky mohou obracet prostřednictvím online poradny nebo emailu sexhelp@nudz.cz. Odpověď dostane tazatelv písemné podobě. V případě online poradny je zveřejněna a anonymizované podobě na webu.

První část linky SexHelp začala fungovat loni v červnu v rámci projektu Parafilik. Už tehdy, aniž by linka byla nějak široce inzerována, vzbudila zájem. Podle Kateřiny Klapilové konzultanti zatím odbavili na 300 hovorů. „V průměru šlo o cca čtyřicet až padesát hovorů měsíčně, jejichž střední délka činila 20 minut,“ popisuje garantka služby. Po rozšíření služeb původního projektu Parafilik se počty hovorů ztrojnásobily a provozovatel linky počítá s tím, že zájem o ni i nadále poroste například v souvislosti s jejím rozšířením o linku zaměřenou na LGBT+.

„Na začátku linka řešila nejvíce témata, jež se týkala problematického sexuálního chování nebo problematického užívání pornografie. Volající také často řešili to, že ačkoliv mají nějaký problém, nedostali se do péče sexuologa,“ popisuje Kateřina Klapilová. Otázky se ale týkaly a dodnes týkají i oblasti základních znalostí. „Třeba, co je v sexu běžné, jak často sexuální aktivity provozovat a jakým způsobem. Linka řeší i dotazy ohledně používání antikoncepce a rizikovosti sexuálních styků,“ dodává vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ.

Autoři linky zatím její provoz považují za pilotní. „Koncept sublinek je relativně nový i celosvětově, takže stále pracujeme na metodice a proškolování, aby obsluha byla kvalitní. Následně uvidíme, zda budeme otvírat novou linku. To bude záležet také na okruhu témat volajících, na nějž budeme samozřejmě reagovat,“ dodává Kateřina Klapilová. Rozvoj linky bude záležet také na jejím rozpočtu a na tom, kolik bude moci mít pracovníků.