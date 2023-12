Nevyplatí se to. Končí známá linka důvěry, i když lidí s psychickými problémy přibývá

Jak se asi tak dá měřit efektivita telefonické linky důvěry? Nevím, ale řekla bych, že její zrušení není dobrý nápad. Už proto, že na ni volalo téměř patnáct tisíc lidí ročně. Mnohdy šlo o bývalé pacienty bohnické psychiatrické nemocnice, kteří měli akutní potíže a potřebovali je s někým probrat. Volali sem ale i lidé bez zkušeností s hospitalizací nebo jejich blízcí.

Už nebudou, protože, jak se dá dočíst i na webu linky, k 31. prosinci 2023 po více než třiceti letech končí. Číslo od tohoto dne není v provozu. Volající se pouze dozví informaci o dostupnosti ostatních obdobných služeb na stránkách České asociace pracovišť linek důvěry, píše se tam dále. Odkaz na ostatní linky zde.

O konci linky psal například Deník N. Důvody jsou finanční. Na provoz jsme stále měli příspěvek pražského magistrátu, nicméně větší částky jsme na krizovou linku dopláceli. Hlavně z finančních důvodů to tedy nemocnice není schopná provozovat, citoval Deník N mluvčí bohnické nemocnice Alžbětu Remrovou. Nemocnice se pokusila peníze vyřešit pomocí jednání s Ministerstvem zdravotnictví a pražským magistrátem, peníze se však nenašly.





Vedení nemocnice zároveň vysvětlilo, že pokud má personál na starost linku, chybí u lůžek, přičemž práce na lince není nijak zvlášť dobře placená, aby sama o sobě byla pro někoho atraktivní. Zástupci města poukazují na to, že nemocnice sama navrhla linku uzavřít, přestože by město na její provoz dále přispívalo. Mimochodem, už teď hradila nemocnice část nákladů ze svého, protože od města dostávala jen zhruba jeden a třičtvrtě milionu korun. Což zjevně není dost na to, aby se linka dala provozovat, případně na ni například najmout další personál.

Resortní ministerstvo linku také platit nechce, protože tyto peníze nikdy nešly z jeho rozpočtu, podle ministra Vlastimila Válka si mají lidé prostě zavolat jinam. Těžko říct, jestli to není trochu hraběcí rada v době, kdy všechny psychiatrické služby praskají ve švech.

Zkusme si to spočítat – patnáct tisíc telefonátů ročně, to je v průměru kolem čtyř desítek hovorů denně. Včetně těch od lidí, kteří uvažují o sebevraždě nebo prožívají nějakou akutní psychickou krizi a pro něž může být podobná pomoc naprosto zásadní.





Praha vážně není chudá

Mimochodem, nynější spor o budoucnost bohnické linky kvůli penězům nebyl první. Už v minulých letech byl její provoz minimálně dvakrát omezen právě kvůli potížím s financováním. Pokud to teď skončí rovnou jejím zrušením, je to absurdní hned z několika důvodů.

Například proto, že dostupnost psychiatrické péče je vážně špatná a spíše se zhoršuje než naopak. Nebo proto, že se tak děje v jednom z nejbohatších měst Evropy, které jen za vánoční výzdobu a osvětlení centra dává skoro čtyři miliony korun ročně. A které se mimo jiné chystá ve své zoo na více než miliardovou investici v podobě pavilonu pro lední medvědy. Nemluvě o tom, že příspěvek na linku by nejspíše nepoložil ani stát, který teď mimo jiné chystá hlasování o národního ptáka.

Jasně, není moc fér zatahovat výše zmíněné investice do sporu, který se jich netýká. To jen pro představu, jak levná linka bohnické linky důvěry je. Nebo vlastně byla.