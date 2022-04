Jak se nepoddat úzkostem spojeným s válkou? Pomohou telefonické linky i online terapie

S blížícím se jarem to vypadalo, že covid ustoupí, protiepidemiologická opatření se pomalu rozplynou a nás čeká pozvolný návrat k normálu. Minimálně do podzimu. Jenže tyto naděje na konci února smetl válečný konflikt na Ukrajině. Válka vzdálená pouhých 1400 kilometrů.

Pomoc psychologů jako první hledají dobrovolníci

Pro řadu lidí to znamená, že ke stínům v duši, které vznikly či se prohloubily za covidu, se přidaly další. „Pokud přijde nějaká nová situace, která přináší vypětí organismu, člověk jej nějakou dobu dokáže zvládat. Ale zdroje nejsou nekonečné, takže po čase na nás nepohoda začne dopadat,“ říká Filip Děchtěrenko, jenž pracuje v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR.

Rychlou psychologickou pomoc podle něj nyní nejvíce nevyhledávají ukrajinští uprchlíci, ale hlavně dobrovolníci. „Pro ně je obrovská zátěž vidět to množství utrpení, které k nám přichází. Ale samozřejmě válka dopadá na všechny a záleží jen na tom, jakou měrou se do událostí s ní spojených člověk mentálně ponoří,“ vysvětluje psycholog.

„Pokud prožíváme něco, co je pro nás těžké, tak se to může promítnout do našeho vnímání a prožívání. Můžeme být smutnější, plačtivější nebo výbušnější. Někteří lidé se naopak mohou stáhnout a být apatičtí – budou se třeba stranit kolektivu a budou zamlklejší,“ popisuje vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková.

Lidé cítí více úzkosti a strachu

Podle oslovených odborníků válečný konflikt i v lidech, kterých se bezprostředně netýká, může zvyšovat především úzkost nebo depresivní stavy. „Depresivní a úzkostné příznaky, kterých v souvislosti s válkou přibývá, se mohou projevovat jednak somaticky – třeba napětím svalů, bolestmi hlavy nebo břicha – a pak také psychicky. To znamená, že člověk deklaruje úzkost nebo to, že je smutnější než dříve,“ popisuje psycholog Marek Preiss z Národního duševního ústavu (NUDZ).





„Jde o kombinaci jak fyziologických, tak psychologických faktorů. Člověk může mít třeba pocit nedostatku dechu, pocity strachu a nejistoty z toho, co bude dál. Ztrácí chuť do toho, co běžně rád dělal, či ztrácí smysl toho, o co se dřív zajímal,“ vyjmenovává Filip Děchtěrenko s tím, že hlavním projevem je strach, ze kterého pramení vnitřní napětí.

„Organismus je aktivizovaný, připravený k reakci, ale není vlastně moc jasné, vůči čemu, protože ta hrozba je velmi špatně specifikovaná. Nebo ji člověk nějakým způsobem banalizuje,“ míní psycholog.

Deprese a depresivní stav Mezi depresivním stavem, tedy něčím podobným špatné náladě či stresu, a depresí jako psychiatrickou diagnózou existují rozdíly. Projevy depresivního stavu: podrážděnost,

smutek, naštvání,

plačtivost,

pocity strachu,

úzkost,

narušení pocitu bezpečí,

nevolnost,

nemožnost pořádně dýchat,

bolesti břicha, hlavy. Projevy deprese: apatie,

neschopnost ráno vstát z postele,

absence radosti ze zálib a koníčků,

nechuť k čemukoliv,

ztráta smyslu u činností, které jsme dřív dělali rádi,

absence spánku,

sebepoškozování,

myšlenky na sebevraždu, pokus sebevraždy.

Banalizování informací nebo přetvářka, že válka neexistuje, patří mezi druh obranných mechanismů, jimiž se lidé snaží chránit své nitro před nepříjemnými pocity a stavy.

„Někdo jako obranný mechanismus používá popření nebo vytěsnění toho, co se děje. A pak se při rozhovoru s ním zdá, že žádná válka není. Opakem jsou lidé, kteří informace o konfliktu nasávají a jsou plní úzkosti. Myslím, že mezi lidmi jsou v tomto směru velké rozdíly a musím říci, že už jsem zažil vytěsnění, popření nebo bagatelizaci té situace, ale i naopak pocity viny za to, že lidé nedostatečně pomáhají, nedostatečně se angažují třeba v nějakých nápomocných akcích,“ popisuje zkušenosti ze své ambulance Marek Preiss.

Jak si lze pomoci: číst jen něco a sdílet své starosti

Úzkostem a depresivním stavům se ale nemusíme poddávat a podléhat jim. Existují rady, jak můžeme nitru zkusit ulevit.

„Jedna z dobrých taktik je omezit sledování zdrojů, a to na konkrétní důvěryhodné zdroje, kterým člověk věří, a nastavit si nějaké časy, ve kterých se jim bude věnovat. Také je dobré informace nějakým způsobem limitovat. To znamená nastavit si vlastní míru toho, jak se jimi člověk nechá ovlivňovat, a najít balanc v přísunu nových informací. Tedy zcela se před novými informacemi neuzavírat, ale zároveň se v nich ‚neutopit‘,“ doporučuje Filip Děchtěrenko.

Důležité podle něj je také věnovat se svým koníčkům a povídat si s přáteli. Ne nadarmo se říká: sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílené neštěstí je poloviční neštěstí: „Když cítíte nějakou úzkost nebo strach z toho, co vás čeká, tak nějaká forma sdílení je velmi dobrá a může hodně pomoci. K tomu je dobré vybrat si lidi, kteří nám už dokázali v minulosti pomoci, nebagatelizují naše pocity a stavy,“ dodává psycholog.

Stejně jako ostatní oslovení i on zmiňuje, že je dobré zkusit přijmout to, co nedokážu změnit. A umět si odpustit pocity viny z toho, že člověk vše sám nevyřeší. „Válka přináší velké otázky a někdo může cítit nějakou formu viny, že proti ní nic neudělal. Takže je dobré říci si, že to není moje vina, protože jsem neudělal dost,“ podotýká Filip Děchtěrenko.

„I v této situaci lze použít obecná doporučení pro psychohygienu. Tedy strukturovat si čas, nesledovat příliš často zprávy, nenechat se zahlcovat špatnými informacemi, stanovovat si cíle na každý den a formulovat si denní povinnosti, které musím udělat,“ doporučuje také Marek Preiss. Tedy žít relativně normální život, i přestože vnější okolnosti nejsou příznivé.

Podobně hovoří i vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková. Podle ní například u dětí, které chtějí o válce a s ní spojenými pocity hovořit, je dobré komunikaci podpořit a vést ji otevřeně, ale úměrně věku. Zároveň by ale lidé z konfliktu neměli dělat hlavní téma dne. „Téma války by mělo být nějak zarámované, tedy ohraničené, a měli bychom od něj umět přesunout pozornost k něčemu jinému. K něčemu, co nám dělá radost a co může podporovat naše zvládací strategie. Třeba si zahrajeme nějakou hru, zazpíváme si nebo půjdeme na procházku a budeme si všímat, jak kvetou stromy a květiny, protože už přichází jaro,“ říká Kateřina Lišková.

O tom, jak s dětmi mluvit o válce, jsme psali již v únoru, kdy rady zveřejnili odborníci z Centra Locika.

Kdy vyhledat odborníka

Jenže co dělat, když radost ze života vyprchává a ani slunečné dny a pohledy na rozkvetlé stromy člověka netěší?

Poznat okamžik, kdy bychom se měli svěřit do rukou profesionála, tedy psychologa, psychiatra nebo terapeuta, nemusí být snadné. Existují ale indicie, jež nejdou přehlédnout a které mohou napovědět, kdy je to nutné.