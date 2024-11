Sekaná v housce už není jen výsadou Globusu, nově ji koupíte i na benzinkách

V minulých desetiletích jsme za levným jídlem chodili do stánků na párek v rohlíku a grilované kuře, dnes je podobným trhákem sekaná v housce. Relativně nízké náklady, rychlá příprava, to je jídlo, co chutná masám. A dnes už nejen v Globusu.

Oběd za 25 Kč? Globus vás zve

Stejně jako má IKEA své ikonické masové kuličky, má Globus svoji sekanou v housce. Pro spoustu zákazníků Globusu je prakticky povinností zakončit svůj nákup porcí sekané, která je vyrobená i upečená přímo v řetězci a následně vložená do housky, která je upečená o kus dál v místním pekařství. Cena se roky nemění, zůstává na 25 korunách.

A protože koupit sekanou, ohřát ji a vložit do koupené housky není žádný kuchařský majstrštyk, ale lidem chutná, objevuje se často sekaná i v běžných bistrech a stáncích, kde se hřeje na výsluní vedle smažených sýrů v housce, langošů a hot dogů.





Sekaná v housce v Globusu Autor: Globus

Našli jsme pár bister, kde si můžete na sekané pochutnat. Ať už jde o kolínské bistro u Elišky, kde vám dají sekanou v housce za padesát korun, nebo Bistro Svatojánská v Jindřichově Hradci, kde nabízí sekanou v housce, ale ne jen tak ledajakou, v parádní hamburgerové bulce najdete kromě sekané i zeleninu a omáčku, za 70 Kč.

Sekaná už dělá radost i řidičům

Shell Café Sekaná v housce je k mání na vybraných benzinových stanicích Shell za 69 Kč. Tradiční českou sekanou ve dvou variantách – v housce a bagetě – pořídíte u vybraných čerpacích stanic Orlen v ceně 79 Kč.

Nově sekanou v housce nabízí i 20 čerpacích stanic OMV, a to pod názvem leberkäse. Přestože doslovný překlad leberkäse znamená játrový sýr, ve skutečnosti neobsahuje ani játra, ani sýr. Při výrobě je používáno maso od rakouských chovatelů a suroviny nejsou doplněny umělými zvýrazňovači chuti, zahušťovadly, umělými barvivy, lepkem ani laktózou, zdůrazňuje OMV v tiskové zprávě.

Leberkäse z OMV Autor: OMV

„Leberkäse je velmi stará tradiční specialita známá z Rakouska a Německa. Jedná se o mimořádně jemnou sekanou, která je specifická svou konzistencí,“ napsali nám z OMV. Jedna porce stojí na čerpacích stanicích OMV 69 Kč.