Už jste zkusili salsicciu? Italskou syrovou klobásu využijete skvěle v kuchyni

Snahám spotřebitelů zpestřit si svůj jídelníček o netradiční pokrmy z netradičních surovin vychází vstříc stále se rozšiřující nabídka produktů. Některé nejsou v Česku zatím příliš rozšířené, patří mezi ně například italská salsiccia.

Salsiccia (čtěte „salsiča“) je přitom v kuchyni univerzálně použitelná, i podle svého původu především do jídel na bázi italské kuchyně. Využít ji lze ale všude tam, kde běžně používáme mleté maso.

Nejčastěji se salsiccia uplatňuje při grilování, použít ji lze ale i při přípravě polévek, omáček, jako náplň paprikových lusků nebo cuket, ale také třeba k přípravě pravého italského rizota. Aby ale měl takový výsledný pokrm skutečně italskou chuť, je třeba použít k jeho přípravě i další italské suroviny, jako je rýže Carnaroli a sýr Grana Padano.

Malá odbočka ke zmíněným surovinám. Specifikem rýže Carnaroli je vyšší obsah škrobu a pevnější struktura, a proto si i při dlouhém vaření udržuje svůj tvar, zároveň absorbuje při vaření více tekutiny. Grana Padano je pak italský tvrdý sýr z kravského mléka s hladkým a tvrdým povrchem vhodný zejména do zeleninových salátů a k těstovinám, ale také k vínu.

Nezapomeňte propíchnout střívko

Vzhledem k tomu, že salsiccia je produkt ze syrového masa, musí být před konzumací tepelně opracován, a to co nejdříve po zakoupení, ideálně přímo v den nákupu nebo v den následující – v takovém případě je zapotřebí jej do doby kulinářské úpravy uskladnit v ledničce (ne ale v mrazáku), což se týká nejen grilování.





Pokud se pak salsiccia griluje, mělo by se tak dít pomalu, při nižších teplotách, a po dobu alespoň 15 až 20 minut. Důležitou a praktickou úpravou salsiccie je před tepelným opracováním střívko, které klobásu obaluje, na několika místech propíchnout, a tím zabránit jejímu popraskání. To platí i při pečení na pánvi nebo v troubě.

Syrové maso (většinou jde o vepřové) lze také se střívka vytlačit a použít jej, jak již bylo řečeno, jako mleté maso, jímž salsiccia v zásadě ve skutečnosti je. Oproti běžnému mletému masu je ale pikantnější, neboť obsahuje kromě nahrubo pokrájeného vepřového masa i další složky, jako je špek, sůl, koření, bylinky nebo příměs vína.

Salsiccia je produkt, který si můžeme poměrně snadno připravit i sami doma. Není to žádná věda, stačí k tomu střívko a několik partií vepřového masa, které se umelou. Jako vhodný poměr se uvádí namlít zhruba třetinu vepřového boku, třetinu vepřové plece a třetinu kýty, přidat sůl a pepř, případně další ingredience podle svých vlastních chuťových preferencí. Salsiccia je ale k dostání i v (některých) maloobchodních sítích i řeznictví a lze si ji také objednat na internetových e-shopech.

Rizoto s cuketou a salsicciou podle Radky Marzocchini (4 porce)

Ingredience:

500 gramů rýže Carnaroli

1 až 2 cukety

2 malé šalotky nakrájené na měsíčky (nebo jedna šalotka a jedna běžná cibule)

4 ks salsiccia

0,5 litru vývaru

1 dcl kvalitního bílého vína

sýr Grana Padano

1 lžíce másla

listová petržel

Postup při vaření: Cuketu nakrájenou na podélné plátky ugrilujeme na sucho na pánvi a poté nakrájíme na nudličky. Do hrnce dáme olej, osmahneme cibuli a přidáme nakrájené kousky salsiccia. Po chvíli přidáme rýži a následně víno, promícháme a přidáme vývar.

Následně přidáme nakrájenou cuketu a za stálého míchání vaříme. Vývar přiléváme postupně, na konci již stačí podlévat horkou vodou tak, aby se rýže nepřestala vařit, ale nesmí se rozvařit. Na závěr vmícháme do směsi sýr Grana Padano, směs odstavíme a před konzumací ještě obohatíme jednou polévkovou lžící másla.

Na talíři ozdobíme nastrouhaným sýrem a listovou petrželí. Dobrou chuť.