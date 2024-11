Zlozvyky, kterými si zbytečně ničíme oči. Vadí špatná kosmetika, mnutí i málo světla

Mnutí očí, prošlá kosmetika, špatné osvětlení a další na první pohled neškodné návyky mohou škodit očím a přispívat k jejich namáhání, podráždění, či dokonce dlouhodobému poškození.

1. Mnutí očí

Mnutí a jakékoliv jiné sahání do očí může vést k podráždění, a dokonce k drobným poraněním rohovky. Tímto návykem také zvyšujete riziko přenosu bakterií z rukou do oka a tím i potenciální infekci, například zánět spojivek, vysvětluje optometristka Petra Průchová ze společnosti Lentiamo. Oči stejně jako další sliznice jsou také vstupní branou do těla pro nejrůznější choroboplodné zárodky. Výsledkem sahání do očí tak může být nejen zánět oka, ale třeba i chřipka nebo covid.

2. Koukání do sluníčka

UV záření může způsobovat oční problémy včetně šedého zákalu, makulární degenerace či spálení světločivých buněk na sítnici, varuje optometristka. Sluneční brýle s UV ochranou jsou proto nezbytné k ochraně očí během pobytu na slunci. Výjimkou je doba okolo východu a západu slunce, kdy přínosy slunečního světla pro zdraví našeho spánkového cyklu převažují nad riziky a doporučuje se v ranních a večerních hodinách vystavit zrak přirozenému světlu bez slunečních brýlí. Ani v tuto dobu se ale nedívejte přímo do sluníčka.





3. Neodličování a stará kosmetika

Kosmetika, zejména řasenky a oční linky, může obsahovat bakterie, které mohou způsobit oční infekce. Je vhodné měnit kosmetiku každé 3 až 6 měsíců podle informace na obalu a nepoužívat prošlé produkty. Před spaním se vždy důkladně odličte a nikdy nesdílejte oční make-up s dalšími lidmi, abyste si do oka nezanesli infekci.

4. Nenošení předepsaných brýlí a čoček

Nenosíte-li brýle nebo kontaktní čočky předepsané očním specialistou, neustále zbytečně namáháte své oči, což může způsobit bolesti hlavy a únavu očí. Kromě toho dlouhodobé ignorování korekce zraku může vést ke vzniku dalších potíží, jako je například zhoršení krátkozrakosti či dalekozrakosti. Správné nošení předepsané korekce pomáhá nejen lépe vidět, ale také snižuje riziko nadměrného namáhání očí.

Galerie: Podívejte se na známé optické iluze

5. Spaní s nevhodnými čočkami

Používáte-li čočky pro kontinuální nošení, tento hřích se vás netýká. Spaní v ostatních čočkách už ale problém být může. Usnete-li na hodinku po obědě, s největší pravděpodobností se nic nestane. Mít kontaktní čočky v očích celou noc už ale není dobré, a to z důvodu nedostatečného proudění kyslíku na rohovku. Obecně bych spaní v kontaktních čočkách doporučila pouze při některých typech zaměstnání, kde je škodlivější si kontaktní čočky z oka vyndat, než si je tam nechat – může jít o noční směny, manuální práce v prašném prostředí a podobně. Nicméně na přespávání se hodí pouze ty kontaktní čočky, které jsou na to určeny, a je to na nich uvedeno výrobcem, dodává optometristka.

6. Nedostatečný příjem tekutin

Pokud tělo nemá dostatečný přísun tekutin, může být narušena tvorba slz, což vede k suchým očím a jejich podráždění či únavě. Slzy naopak pomáhají udržovat oči vlhké, čímž je chrání před drobnými nečistotami a infekcemi a zajišťují opticky hladké prostředí pro dokonalé vidění. Dodržování správného pitného režimu tak pomáhá nejen celkovému zdraví, ale také zdraví očí.

7. Špatné osvětlení

Pro oči je nejvhodnější denní světlo, popřípadě umělé světlo barvou co nejpodobnější tomu přirozenému. Žlutě zbarvené žárovky mají spíše uspávací efekt, agresivní světlo zářivek zase může oči unavovat stejně jako přímé sluníčko. Pozor také na odlesky, ať už venku od vodních ploch, nebo ve vnitřních prostorách například v monitoru počítače. Ty mohou způsobovat zbytečné namáhání zraku, upozorňuje Petra Průchová.

Zdravotní potíže, které mohou v souvislosti s těmito „drobnými“ hříchy nastat, se podle ní často projeví třeba až po několika letech. Proto je dobré péči o své oči nepodceňovat, chodit na pravidelné prohlídky a nespoléhat na to, že když se problém neobjeví ihned, je oko automaticky v pořádku.