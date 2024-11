Krabičková dieta vyjde zhruba na 400 korun denně. Ale nemusíte ji kupovat, dá se připravit doma

Krabičková dieta představuje specifický způsob stravování, který dnes nabízí mnoho cateringových firem. Principem tohoto stravovacího stylu je konzumace výhradně jídla připraveného v krabičkách. To je sestaveno a uvařeno tak, aby bylo zdravé, chutné a připravené k okamžité konzumaci. Některé pokrmy se tedy konzumují tak jak jsou ve studeném stavu, jiné je potřeba ohřát v mikrovlnné troubě. Firma vám tedy doveze již připravená jídla v krabičkách a vy je podle stravovacího plánu konzumujete. Standardně se jedná o 3–5 jídel denně.

Stravování v krabičkách je ideální pro hodně vytížené lidi, kteří nemají čas na vaření nebo se z jiných důvodů nechtějí zabývat přípravou jídla. Zároveň ale mají zájem o pravidelné stravování a zajímá je kvalita jídla, které jedí. Firmy poskytující krabičkové diety mívají navíc v repertoáru různé stravovací programy. Některé jsou určeny k redukci hmotnosti, jiné se soustředí spíše na udržení zdravé váhy, nabrání svalové hmoty a tvarování postavy. [1, 2, 3, 4, 5]

Výhody krabičkové diety

Pravidelné stravování : jedním z největších přínosů krabičkových diet je to, že budete jíst pravidelně. Díky tomu nebudete hladovět a zbavíte se neovladatelné chuti na sladké. Pokud je jídelníček sestaven přesně tak, aby vyhovoval vašim potřebám, ztratí se i únava a pokleslá nálada.

: jedním z největších přínosů krabičkových diet je to, že budete jíst pravidelně. Díky tomu nebudete hladovět a zbavíte se neovladatelné chuti na sladké. Pokud je jídelníček sestaven přesně tak, aby vyhovoval vašim potřebám, ztratí se i únava a pokleslá nálada. Ušetříte čas : každodenní vaření nutričně hodnotných jídel je časově náročné a vyžaduje disciplínu. Někteří lidé tak raději sklouznou k jednoduchým řešením v podobě polotovarů, sladkostí a rychlovek. Pro tuto cílovou skupinu je krabičková dieta ideální, protože se nemusí zabývat vařením a ušetří čas, který pak mohou věnovat rodině a volnočasovým aktivitám.

Bohatý výběr jídel : dříve byly krabičkové diety dost jednostranné, ale dnes je možné vybírat z různých stravovacích programů. Populární jsou low carb diety, vegetariánské a veganské jídelníčky nebo nabírací diety.

Nevýhody krabičkové diety

Nemusí každému vyhovovat : stravovací programy nejsou většinou uzpůsobeny individuálním potřebám daného jedince, takže nemusí dokonale pokrýt nezbytný denní příjem kalorií a základních živin.

: stravovací programy nejsou většinou uzpůsobeny individuálním potřebám daného jedince, takže nemusí dokonale pokrýt nezbytný denní příjem kalorií a základních živin. Ne všechna jídla jsou výživná : ne všechny společnosti spolupracují s nutričními terapeuty a výživovými poradci. Důležité je proto se vyhnout firmám, které nabízejí nevýživné jídelníčky s nutriční hodnotou pod 5 000 kJ. Také je potřeba vysledovat, jaká je kvalita použitých surovin. Některé firmy šetří na tom, že vám nenaservírují dostatek ryb, zeleniny, masa a vajec.

Finanční náklady : cena krabičkové diety se odvíjí od zvoleného firmy, vybraného stravovacího programu a počtu krabiček na den. Měsíc stravování v krabičkách vás přijde minimálně na cca 10 tisíc korun. Pokud se někdo stravuje hodně skromně a nakupuje potraviny ve slevách, může to vypadat jako vysoká částka. Na druhou stranu při dnešních cenách potravin zaplatíte možná i více, pokud budete nakupovat kvalitní suroviny a vařit si z nich. [ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ]

Vzorový jídelníček při krabičkové dietě

Univerzální vzorový jídelníček, který by byl vhodný pro všechny lidi na krabičkové dietě, rozhodně neexistuje. Pro inspiraci ale můžeme uvést alespoň příklad. Jedná se o jídelníček vhodný pro ženu se sedavým zaměstnáním, která by měla za den přijmout alespoň 1 500 kcal (cca 6 276 kJ).





Snídaně : obložený chléb ze 2 vajec + 1 plátku žitného chleba + libovolná zelenina.

: obložený chléb ze 2 vajec + 1 plátku žitného chleba + libovolná zelenina. Svačina : 1 bílý jogurt + hrst malin, borůvek či jiného ovoce.

Oběd : kuřecí směs ze 150 gramů kuřecího masa + 60 gramů celozrnného bulguru + 1 lžíce rostlinného oleje + 150 gramů zeleniny.

Svačina : domácí salát coleslaw ze 75 gramů sýru cottage + menšího jablka + malé mrkve + hrsti vlašských oříšků.

Večeře : grilovaný losos s quinoou ze 130 gramů lososa bez kůže + 50 gramů qinoy + 150 gramů zeleniny.

Cena krabičkové diety

Ceníky krabičkových diet mohou být pro některé jedince na první pohled odrazující. Hodně ale závisí na tom, jaký zvolíte stravovací program a kolik jídel na den si necháte dovážet. Muži a osoby, které se chtějí zaměřit na budování svalů, zaplatí logicky vyšší částky. Pokud si vyberete některý z levnějších programů, může vás to vyjít třeba jen na 300 korun denně. Specificky zaměřené diety stojí kolem 400–600 korun na den. [11, 12, 13, 14]

Domácí krabičková dieta

Určitou formu krabičkového stravování si můžete vytvořit i sami. Vhodné je nechat si sestavit nutriční plán od specialisty, který vám doporučí přesná množství bílkovin, sacharidů a tuků na den. Tyto hodnoty pak převede na konkrétní pokrmy a recepty. Díky tomu nehrozí, že vám budou chybět základní živiny a nesplníte potřebný denní příjem kalorií. Získáte tedy konkrétní návod, co vařit, z jakých surovin a kolik potravin sníst. Pokrmy pak zabalíte do krabiček a označíte, v jaký den a jakou denní dobu je máte sníst.

Sice to vypadá jako hodně práce, ale pro některé lidi to může být mnohem pohodlnější než vařit každý den a řešit situačně co a z čeho si uvařit. Připravené krabičky mohou být navíc hodně motivující. Většina lidí totiž připravené jídlo sní, protože by jim bylo líto času, surovin i peněz, co do něj investovali. [15, 16, 17]