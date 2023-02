Takhle kdysi vypadaly ledové kaštany, rumové pralinky nebo kočičí jazýčky

Víte, proč se Granko jmenuje právě takhle? Bylo to první české rozpustné kakao, jeho název pochází ze zkratky pro granulované kakao a vzešel ze soutěže, kam veřejnost zasílala své návrhy.

Není to zdaleka jediný výrobek, jehož popularita ani s lety neklesla, a tak se prodává i dneska, pod stejným názvem, jen v jiném obalu. Podobně jako třeba Ledové kaštany, Kofila, Milena či třeba Studentská pečeť, kterou se tehdejší režim snažil zaujmout i na zahraničním trhu. Vyvážela se a dala se koupit i v Tuzexu – pod názvem Chocolate fruit. Mimochodem, vyvážela se i tyčinka Deli, která se v Anglii prodávala coby Oscar.

Kočičí jazýčky získaly pojmenování díky svému tvaru. Jejich obal vyvolá v mnohých nostalgii, dříve se vyráběly pod značkou Sfinx. Slovenské Figaro dodávalo na trh sérii s vyobrazením zvířat, k mání byly i čokolády, na jejichž obaly ve spolupráci s časopisem pro děti Mateřídouška firma Orion umisťovala obrázky a vtipné texty.

Populární byly Rumové pralinky, které se dlouhé roky prodávaly za pět korun. Vyrábějí se od poloviny 60. let a nikdy neobsahovaly moc rumu, ale jen cukrový roztok ochucený rumovou trestí s kapkou alkoholu.

A Televizní dezert znáte?

Mléčná čokoláda svého času poutala na obsah kravského mléka. Nicméně, až do 80. let minulého století nebylo povinné uvádět na obalech potravin složení, často se pracovalo s nejrůznějšími náhražkami, což spotřebitelé mohli jen odhadovat podle toho, jak dobře nebo špatně jim něco chutnalo.





Jako dárek, který neurazí, se často dávaly právě čokolády nebo například bonboniéry Zora či Maryša. Jiná bonboniéra, zvaná příznačně Televizní dezert, měla lidem zpříjemňovat chvíle u obrazovek. Klasikou, která se na trhu rovněž drží dodnes, pak byly vánoční kolekce.

Na počátku 60. let čítal sortiment čokoládových výrobků na 220 položek, sice se postupně zužoval, i tak ale bylo v socialistickém Československu celkem z čeho vybírat.

Jak často jíte čokoládu? Denně alespoň čtvereček Několikrát týdně kousek Několikrát do měsíce Jen výjimečně Nikdy Zobraz výsledek

Čokoládě a čokoládovým obalům je věnována samostatná vitrína v pražském Retro muzeu, které sídlí v obchodním domě Kotva. Kousky do ní zapůjčil sběratel Stanislav Krámský.

Pražské Retro muzeum se snaží ukázat dobový design, ale zároveň přiblížit atmosféru a celkovou charakteristiku doby. Návštěvnici tu proto najdou ukázky bydlení – a to díky replikám vybavení panelákových bytů ze 60. a 70. let, oblékání, stravování i příklady toho, jak se tenkrát trávil volný čas. Expozice muzea je rozdělena do 15 tematických okruhů, mapujících netradičním způsobem běžný život, design a trendy v Československu.