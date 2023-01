Nejoblíbenější droga na světě, kakaem se léčil i kašel. Je ale čokoláda vůbec zdravá?

Čokoláda byla do Evropy dovezena přibližně v 17. století. Jejím domovem je Střední a Jižní Amerika. Připravovala se z kakaových bobů, jejichž rozsáhlé léčivé účinky využívali odedávna domorodí obyvatelé, například už staří Mayové a Aztékové.

Kakaovníky (Theobroma cacao) se zpracovávaly rovněž na kakaové máslo. Plod kakaovníku vydrží neporušený zhruba dva týdny a dá se přenášet na větší vzdálenosti, což je velice praktické. Kakaové boby dokonce Aztékům sloužily i jako platidlo, jinak se kvasí, praží a melou na kakaový prášek, z něhož se teprve vyrábí čokoláda.

Ze zámoří do Čech

Historie čokolády se tedy pojí s kulturou Aztéků a Mayů. Rovněž byla vázána spíše k bohatým vrstvám společnosti, které si tuto vzácnou pochutinu mohly dovolit. Od 16. století, kdy se do Mexika a okolních zemí dostávali španělští dobyvatelé, se začaly kakaové boby dovážet a rozšiřovat i do jiných oblastí.

Do českých zemí se ale čokoláda dostala až v 17. století, jak píše docent Karel Černý, autor knihy Ze zámoří do Čech. V zemích s více rozvinutým zámořským obchodem, například v Anglii či Španělsku, si však čokoládu mohli dopřávat daleko dříve.

Docent Černý také uvádí, že nejstarší známý český recept byl na čokoládové pusinky, ale jinak že se čokoláda spíše zpočátku konzumovala jako nápoj. Tradiční jihoamerická čokoláda se často míchala s kořením, například vanilkou, pepřem nebo chilli, ale i různými výtažky z rostlin, například magnolie. Známý byl třeba recept na drcené kakaové boby s kukuřičnou moukou, medem a kořením. A čokoláda nejen chutnala, ale používala se i jako lék.





Léčivé účinky kakaa a čokolády

Kakaové boby obsahují hodně vitamínů, minerálů a antioxidantů.

Konkrétně větší množství železa a hořčíku, fosfor, draslík, měď, mangan, vápník i zinek, vitamín E, niacin, vitamín K a kyselinu listovou.

V kakaových bobech se dají najít i bílkoviny, tuky, třísloviny, organické kyseliny i alkaloidy – theobromin, theofylin, kofein a fenylethylamin, který vzniká fermentací kakaových bobů.

Tyto látky jsou zodpovědné za to, že čokoláda působí na naši nervovou soustavu a mozek. Kakao a kvalitní hořká čokoláda, které obsahují nejvíce těchto látek, mají silně povzbuzující účinky, navíc fenylethylamin je látka, která v těle působí obdobně jako hormony dopamin a adrenalin, tedy zlepšuje náladu, celkově povzbuzuje, má i afrodiziakální účinky, a navíc rozšiřuje průdušky.

Kakao totiž bylo využíváno dokonce při léčbě plicních onemocnění a kašle, protože theobromin, theofylin a fenylethylamin jsou látky, které tlumí kašel, rozšiřují průdušky a pomáhají i při vážných nemocech, jako je třeba chronická obstrukční nemoc plic. V kakau a čokoládě jich nicméně není tolik, aby to mohlo mít léčebný efekt.

V neposlední řadě nelze nezmínit účinek kakaového másla, které je velice stabilním tukem využívajícím se i dnes hojně ke kosmetickým a léčebným účelům nebo k výrobě čípků a některých léků.

Šamanská medicína

Kakao se v dávné medicíně – se střídavými úspěchy – užívalo například s medem, tabákovou šťávou, paprikou a mnohým kořením, a to například v případě horeček a křečí. Kakaové máslo bylo též vynikající k léčbě nemocné kůže, na popraskané rty a popáleniny, při bolestech a podráždění genitálií nebo konečníku.

Kakaové květy zase měly pomoci v léčbě zraněných nohou a ženské neplodnosti, kakao celkově také prospívalo u nemocí žaludku. V Panamě indiáni kmene Kuna využívali kakao k vykuřování při léčbě malárie a dalších horeček, a to nejen boby, ale i listy a kůru stromu. Aztékové spojovali plod kakaovníku se srdcem, boby se barvily do červena, a celý kakaový plod tak zastupoval skutečně lidské srdce, jak ve svých textech uvádí docent Černý.

Kakao a čokoláda se též využívaly k rituálním a náboženským účelům, k čemuž se dnes rovněž vracíme, protože se i u nás pořádají různé rituální obřady s kakaem.

Je čokoláda zdravá?

Uvádí se, že nejzdravější je hořká vysokoprocentní čokoláda obsahující co nejvíce kakaové hmoty a účinných látek. Dnes již existují i čokolády 90procentní nebo 100procentní, které jsou velmi hořké a také velmi silné. Ne každý jim přijde na chuť. Mléčná čokoláda pak bývá naředěná mlékem a obsahuje velké množství cukru, takže je sice lahodná, ale o její prospěšnosti pro zdraví by se dalo polemizovat.

Pro vegany a osoby s alergií na bílkovinu kravského mléka (kasein) nebo s nesnášenlivostí laktózy již dnes existuje mléčná čokoláda bez mléka, místo něj tam obvykle je rýžové nebo kokosové mléko. Bílá čokoláda je pak složena pouze z kakaového másla a cukru či jiného sladidla, případně dalších složek, například mletých mandlí, vanilky a podobně. Už proto, že je bílá, je zřejmé, že tento druh čokolády vlastně vůbec neobsahuje kakao.

Nepražené kakao z mletých kakaových bobů je dost žádanou pochoutkou, zejména pro vitariány a ty, kdož preferují raw stravu Autor: Depositphotos

Dnes je velice populární pojídat i přímo kakaové boby samotné, a to v nepražené podobě, čímž si zachovávají nejvíce účinných látek. Rovněž nepražené kakao z mletých kakaových bobů je dost žádanou pochoutkou, zejména pro vitariány a ty, kdož preferují raw stravu. Nepražené kakao se pak také využívá k výrobě mnoha raw cukrovinek a pochoutek, jejichž základem je to, že jsou bez jakékoliv tepelné úpravy (maximálně do 40 °C), aby si tak tyto suroviny zachovaly co nejvíce vitamínů a minerálů.