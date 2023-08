Odrážedla ničí dětem kotníky i kyčle. Nejhorší jsou nízká se čtyřmi koly

„,Infekce‘ vbočených kotníků má svůj počátek (…) po ,sametové revoluci‘, kdy se s odrážedly ,roztrhl pytel‘. Najednou jsme se v ordinacích nestačili divit, kolik se začalo objevovat dětí, které měly kotníky do x. Netrvalo dlouho a původ se dal docela lehce odvodit při rozhovorech s rodiči. Téměř u všech dětí bylo společné pojítko – ODRÁŽEDLO!,“ píše na svém facebookovém profilu dětská fyzioterapeutka Jana Skalová.

Na odrážedlo, až když chodí

Máme tedy zavrhnout šmahem všechna odrážedla a nechat děti prostě jen chodit? Ne, to zase nutné není. Nicméně je dobré při výběru přemýšlet, zkoušet a hledat.

„Nejdůležitější informace: Jestliže chcete pořídit děťátku odrážedlo, tak opravdu nejdříve v době, kdy samostatně a jistě chodí, tedy se umí zastavit a změnit směr chůze,“ uvádí fyzioterapeutka Michaela Kačírková (detskafyziomama.cz).





Musí se přizpůsobit vozítko, ne dítě

A po jakém odrážedle tedy vůbec koukat? Podle čeho vybírat? Zásadní je, aby se odrážedlo přizpůsobilo dítěti, a ne naopak.

Kačírková proto rozhodně nedoporučuje nízká a široká čtyřkolová odstrkovadla, která se přitom často inzerují jako vhodná už pro děti od 10 měsíců, tedy zpravidla ještě nechodící. Mají jim pomoci se rozchodit. Jenže právě v tomhle jsou odborníci zajedno – nejvíc dětem prospějeme, když je tzv. necháme být a nebudeme jejich vývoj svou pomocí nijak uspěchávat.

Široká odstrkovadla neprospějí nohám ani zádům

Zmíněná čtyřkolová odstrkovadla ovšem neprospějí ani dětem chodícím. Sedí se v nich totiž hodně zeširoka, a proto se následně „dítě odstrkuje oběma nohama současně a má výrazně vytočené špičky směrem ven, navíc se odráží přes vnitřní hranu chodidla,“ popisuje Kačírková.

„Odráží se tak pomocí vnitřních rotací kyčlí. Tento pohyb podporuje valgozitu kotníků (kotníky vpadlé dovnitř) a ,X’ postavení kolen (pokud vaše děťátko sedá do W sedu, tak podporuje i ten). V případě, že se odráží nohama současně, tak tím přetěžuje i oblast bederní páteře,“ vysvětluje.

Motorka je lepší, ale pořád ne ideál

Klasická plastová motorka, kterou rodiče svým potomkům pořizují nejčastěji, už je o malinko lepší, protože má užší šířku sedu, nicméně ani tak nemusí být dostatečně úzká. Minusem je pak také nemožnost nastavit výšku. A problém mohou být i samotná zadní kolečka, která někdy dětem překážejí a ty se pak musejí odrážet nožkama od sebe.

Kvůli dvěma kolům vzadu také dítě nemusí balancovat a zapojovat tak svaly středu těla a trupu. Pánev se kvůli svalové pasivitě dostává do podsazení, a dítko se proto může hrbit.





„V případě, kdy vaše děťátko sedá převážně do ,W‘ sedu či má nějaký problém s chůzí (vytáčí, vtáčí špičky, chodí po špičkách), bych se odrážedlům vyhýbala co nejvíce a nepořizovala ani variantu s užším sezením. (…) Jestliže byl a je vývoj děťátka v pořádku, do ,W‘ sedu si sedá jen občas, chůze je v pořádku, občasnou jízdu na užším odrážedle, ideálně i vyšším, bych nezakazovala,“ dodává ještě fyzioterapeutka Kačírková.

Koloodrážedlo jako nejlepší volba

Úplně nejlepší ale podle ní je počkat s pořízením „vozidla“ až do chvíle, kdy je dítě dost velké a zralé na tzv. koloodrážedlo. Jde v podstatě o kolo bez šlapek – odrážedlo se dvěma koly. Mají úzké sedlo s nastavitelnou výškou, některá i nastavitelnou výšku řídítek, často brzdu, díky které se děti připravují na jízdu na klasickém kole, a díky nafukovacím kolům i částečné odpružení. Děti se na nich učí nejen prostorové orientaci, ale hlavně také trénují balanc, což se jim potom bude hodit na klasickém kole. Nohama se na koloodrážedlech oproti motorkám odrážejí střídavě.

A jak by mělo dítě na koloodrážedle vypadat? „Sedí s napřímenými zády, když sedí, opírá se celými chodidly o zem (má mírně pokrčená kolena), při pohybu se střídavě odráží nohama kupředu. Odráží se přes patu, zevní hranu a přes prsty. Kolena nepadají dovnitř, špičky nesměřují směrem ven – neodráží se přes vnitřní hrany,“ shrnuje Kačírková.

Nikdy nezapomeňte na helmu

Na co ještě nezapomenout? Samozřejmostí by na jakémkoliv prostředku měla být helma. I z motorky totiž může děťátko spadnout, a pokud dopadne hlavou na chodník, nebo nedejbože na obrubník, může být neštěstí na světě.

