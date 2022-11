Barefoot boty mohou ulevit od bolesti zad. Nesmíte však dupat po patách

Možná si na ně ještě pamatujete. Pětiprsté bosé boty, které byly všechno na světě, jen ne elegantní. Jejich vyznavači byli nadšení, chodilo se jim v nich dobře, ale k běžnému nošení se boty Fivefingers moc nehodily. Lékaři navíc upozorňovali na to, že se nehodí k chůzi ve městě, po tvrdých površích.

Od té doby se však nabídka zásadně rozšířila a u některých modelů na první pohled nerozeznáte, že jde o takzvané bosé boty. Přibylo také odborníků, kteří se na ně zaměřili a výzkumů, které potvrdily jejich prospěšnost.

Barefoot má oproti klasické obuvi obrovskou výhodu –⁠ umožňuje noze fungovat na sto procent. Nejvýznamnějším benefitem je anatomická špička, která odpovídá tvaru a šířce chodidla. Každá noha je jiná, a tak i každá barefoot značka sedí na jinou nohu. Pro zdravé nohy je to to nejlepší, co jim můžete dopřát, doporučuje Edita Prošková, podoložka, podiatra a fyzioterapeutka.

Chůze naboso či v barefoot botách pozitivně působí v prevenci i odstraňování potíží s nohami, bolestí zad či hlavy nebo s pánevním dnem. Potvrzuje to průzkum Ahinsa shoes, českého výrobce barefoot obuvi navržené fyzioterapeuty.

Zkuste to alespoň občas

Osm z deseti lidí, kteří nosí pouze barefoot boty, vidí zlepšení potíží s chodidly. Přes polovinu respondentů potvrzuje zmírnění bolesti zad a více než třetina uvádí ustoupení bolestí hlavy. Boty pro chůzi bosky pomohly i lidem, kteří je střídají s běžnou obuví. Ještě větší efekt ale měly u těch, kdo obouvají jen barefoot.





Řada potíží pramení z toho, že nohy už od dětství fixujeme v pevné botě. Nemohou vnímat, pracovat a mozek je přestává používat. Vytrácí se pohybový program, který nohy využívá v rámci celého pohybového aparátu, a vzniká nový patologický program, který si pak neseme celý život, říká fyzioetarpeut a majitel firmy Ahinsa Lukáš Klimpera.

Nosíte barefoot obuv? Ano, jiné boty už nenosím Ano, střídám je s běžnými botami Ne, jsou příliš drahé Ne, nevyhovuje mi to Ne, nelíbí se mi/Ne, považuji to za módní výstřelek Zobraz výsledek

Podle něj je právě výše zmíněný prostor pro prsty v botě zásadní. Nejen, že nohy nic neutiskuje, ale navíc díky tomu může fungovat tak, jak by měla. Jeho slova se dají chápat i tak, že není nutné hned za každou cenu hledat boty s co nejtenčí podrážkou, aby byly co nejvíce barefoot, protože jinak by to nemělo cenu.

Vůbec ne. Právě Ahinsa patří mezi firmy, které nabízí i boty pro začínající zájemce o bosou chůzi, aby pro ně přechod z běžné obuvi nebyl tak výrazný. I do barefoot obuvi si rovněž můžete navíc pořídit mírně anatomicky tvarovanou vložku s částečnou podporou klenby, což opět činí změnu pozvolnou.

Podle fyzioterapeutů má smysl i občasné nošení barefoot bot, třeba proto, že se přece jen nehodí pro každou příležitost. Všem bych doporučil nosit zdravé boty nebo co nejvíce chodit bosky. Pokud vaše zaměstnání vyžaduje konkrétní obuv, alespoň ve volném čase obujte barefoot boty, nebo choďte bosky. Zlepšení se totiž dostavuje i u těch, kteří boty střídají, říká Lukáš Klimpera.

Nedupejte na patu

Zatímco malé děti chodí tak, jak jim tělo přirozeně káže, my dospělí se musíme správné chůzi naboso opět učit. V běžné obuvi jsme zvyklí dupat na patu, protože tlustá odtlumená podrážka a často i zvednutá špička nás k tomu nutí. V barefoot obuvi se doporučuje chodit pomaleji, dělat kratší kroky a došlapovat na přední část chodidla.

Palce na nohou slouží k odrazu od země. Když je zavřeme do pevné boty, jejich funkci omezíme. Podpatky zcela mění těžiště těla. Stoupněte si na špičky. Co se stane? Zkrátí se vám lýtka a vypoukne bříško, cítíte tlak v oblasti bederní, méně používáte břicho a hýždě, říká Andrea Součková, majitelka firmy naBOSo, kterou k barefoot botám přivedla vlastní zkušenost s bolestí kolen.

A co barefoot boty a tvrdý povrch?

Jakmile dojde na bosé boty, dříve nebo později se objeví otázka – hodí se i na chůzi po tvrdém povrchu? Podle fyzioterapeutky Lucie Kinclové se v nich dá dokonce i běhat. Nejvíce kvalitních studií na toto téma je zpracováno u elitních běžců. Zjednodušeně a z čistě mechanického hlediska můžeme říci, že nezáleží na povrchu, ale na způsobu dopadu a zpracování energie z dopadu, fyzioterapeutka věnující se podologii, konceptu bosé chůze a terapii malých dětí, Lucie Kinclová.

Připomněla rovněž, že přirozený tvar nohy je taková ploutvička, kdy se chodidlo rozšiřuje v přední části a prsty tvoří přirozený vějíř. Konvenční obuv ale prsty deformuje a klenby se stávají nefunkčními.

Klasická obuv má podle ní často navíc silnou, neohebnou podrážku a podpatek. Dokonce i dětská certifikovaná obuv může mít tvarovanou stélku podpírající podélnou klenbu. Správná funkce nohy je těmito mechanismy blokována, dodává fyzioterapeutka.

Ona sama barefoot boty doporučuje i při léčbě chronických bolestí zad, u problémů s pánevním dnem nebo při vadách nohou. Fyzioterapeutka také potvrzuje, že se setkala s případy, kdy se pacientům díky správnému tvaru špičky výrazně zlepšil problém s vbočenými palci. Jak to? Palec má podle ní konečně v botě dostatek místa pro to, aby se opřel a noha se z něj mohla odrazit.

Určitě ale doporučuji při přechodu na barefoot obuv u těchto diagnóz kombinaci s kvalitně vedeným cvičením a třeba tejpováním , radí Kinclová, která je také autorkou e-knih O dětských nožičkách a Zdravý vývoj dětských nožiček a jak na něj.

Když vás z bot bolí hlava

Podle průzkumu Ahinsa shoes podobné zlepšení jako u bolestí zad uvádějí díky bosým botám lidé s bolavými koleny a kyčlemi, které s chůzí velice úzce souvisí. Nepřirozená poloha chodidel totiž ovlivňuje i je. Potíže s kyčlemi se zlepšily u 38 procent lidí, kteří obouvají barefoot boty, a zmírnění bolesti v oblasti kolen přibližně u poloviny respondentů.

Pokud noha nestojí přirozeně, ovlivní postavení těla, protože přenastavuje celou dolní končetinu i pánev. To se pak promítá do zad v podobě bolesti. Celkem 55 procent lidí vidí zlepšení bolesti zad od doby, kdy začali alespoň občas nosit barefoot boty. U těch, kdo nosí jen bosé boty, je to dokonce 63 procent.

Pevné a úzké boty nepříznivě působí na postavení celého těla, což má za následek typicky přetěžování páteře a omezení funkce hrudníku. A právě to může vést k bolestem hlavy. Oproti tomu přirozené chození bosky zapíná mozek, stimuluje jeho odpovídající centra a také zlepšuje náladu. Více než třetina těch, kteří alespoň občas obouvají boty pro bosou chůzi, vnímá ustoupení bolestí hlavy.

Ženy i muže trápí oslabení hluboko uložených svalů pánevního dna, které poznají podle projevů, jako je inkontinence, bolesti zad nebo klesající potěšení ze sexu. Bosá chůze přitom pomáhá aktivovat pánevní dno, a tak odvrátit tyto problémy. Zmírnění potíží potvrzuje i pětina respondentů, která střídá běžné a bosé boty, a dokonce 37 procent lidí, kteří obouvají výhradně barefoot obuv.