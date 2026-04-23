Elektrochemoterapii podstoupil v brněnském Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v polovině dubna zhruba padesátiletý pacient s nádorem v páteři. V MOÚ šlo vůbec o první použití této terapie, uvádí zdravotnické zařízení v tiskové zprávě.
Co se dozvíte v článku
Kde zatím léčba chyběla
K novince lékaře přimělo to, že nádor prorůstal obratli a nešlo jej operovat, potlačit chemoterapií, ani ozařováním. Vyčerpali proto všechny dostupné možnosti léčby u pacienta, kterému nádor tlačil na míchu a z ní vybíhající nervy, takže trpěl silnými bolestmi zad a hrozilo mu ochrnutí.
Bolest a invaliditu lékaři zvrátili, zdá se, právě s pomocí elektrochemoterapie. Jde o šetrnější chemoterapii, která díky působení elektrického proudu míří
do černého. Sestává se ze dvou kroků, pacient ji podstupuje v narkóze.
Jak novinka probíhá
Před samotnou aplikací léčiva a elektrických pulzů musí lékaři do nádoru velmi přesně umístit několik speciálních jehel. Aby se vyhnuli míše a nervům, provádí jejich zavádění pod navigací počítačového tomografu (CT).
Jehly fungují jako elektrody ke generování vysokého napětí. Elektrické pulzy dokážou rozšířit buněčné póry a těmito
odemčenými dveřmi do nádoru pronikne chemoterapeutikum. V případě brněnského pacienta šlo konkrétně o látku bleomycin.
„Při elektrochemoterapii nejprve pacient dostane do žíly, případně přímo do nádoru, malou dávku chemoterapie. Následně se do nádoru vyšlou krátké elektrické výboje. Ty v obalu nádorových buněk na chvíli vytvoří mikroskopické dírky. Skrze ně vklouzne lék přímo dovnitř nádorových buněk. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou a lék zůstane uvězněný uvnitř nádoru, kde ho zničí,“ popisuje Jan Křístek, primář Oddělení radiologie MOÚ, jenž zákrok provedl.
Kdy je vhodné léčit pulzy
Intervence trvá krátce a obvykle stačí jedno ošetření. Pacientovi přináší během několika týdnů rychlou úlevu. „Elektrochemoterapie pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ podotýká lékař.
Pulzy pomáhají tam, kde chemoterapie proniká do nádoru těžko. Jde třeba o tumory v kostech. Transportem přímo do buněk je navíc účinnost chemoterapie silnější. „U nádorů a metastáz v páteři je to nadějný způsob, jak ulevit od bolesti a zastavit růst nádoru tam, kde běžná léčba nestačí,“ doplňuje Jan Křístek.
Zákrok v Masarykově onkologickém ústavu je třetím v ČR a prvním na tomto pracovišti. Kromě humánní medicíny se elektrochemoterapiev ČR využívá i v medicíně veterinární.