Lékaři začali používat elektrochemote­rapii. Zmenšuje nádory tam, kde jiná léčba selhala

Hana Válková
Dnes
Lékaři MOÚ u mladého pacienta provádí elektrochemoterapii
Autor: Masarykův onkologický ústav
Masarykův onkologický ústav představil jednu z novinek v léčbě rakoviny. Jde o metodu, která kombinuje působení elektřiny s chemoterapií, a pomáhá tak léčivu dostat se tam, kam by jinak neproniklo.

Elektrochemoterapii podstoupil v brněnském Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v polovině dubna zhruba padesátiletý pacient s nádorem v páteři. V MOÚ šlo vůbec o první použití této terapie, uvádí zdravotnické zařízení v tiskové zprávě.

Kde zatím léčba chyběla

K novince lékaře přimělo to, že nádor prorůstal obratli a nešlo jej operovat, potlačit chemoterapií, ani ozařováním. Vyčerpali proto všechny dostupné možnosti léčby u pacienta, kterému nádor tlačil na míchu a z ní vybíhající nervy, takže trpěl silnými bolestmi zad a hrozilo mu ochrnutí.

Bolest a invaliditu lékaři zvrátili, zdá se, právě s pomocí elektrochemoterapie. Jde o šetrnější chemoterapii, která díky působení elektrického proudu míří do černého. Sestává se ze dvou kroků, pacient ji podstupuje v narkóze.

Jak novinka probíhá

Před samotnou aplikací léčiva a elektrických pulzů musí lékaři do nádoru velmi přesně umístit několik speciálních jehel. Aby se vyhnuli míše a nervům, provádí jejich zavádění pod navigací počítačového tomografu (CT). 

Jehly fungují jako elektrody ke generování vysokého napětí. Elektrické pulzy dokážou rozšířit buněčné póry a těmito odemčenými dveřmi do nádoru pronikne chemoterapeutikum. V případě brněnského pacienta šlo konkrétně o látku bleomycin.

„Při elektrochemoterapii nejprve pacient dostane do žíly, případně přímo do nádoru, malou dávku chemoterapie. Následně se do nádoru vyšlou krátké elektrické výboje. Ty v obalu nádorových buněk na chvíli vytvoří mikroskopické dírky. Skrze ně vklouzne lék přímo dovnitř nádorových buněk. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou a lék zůstane uvězněný uvnitř nádoru, kde ho zničí,“ popisuje Jan Křístekprimář Oddělení radiologie MOÚ, jenž zákrok provedl.

Kdy je vhodné léčit pulzy

Intervence trvá krátce a obvykle stačí jedno ošetření. Pacientovi přináší během několika týdnů rychlou úlevu. „Elektrochemoterapie pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ podotýká lékař.

Pulzy pomáhají tam, kde chemoterapie proniká do nádoru těžko. Jde třeba o tumory v kostech. Transportem přímo do buněk je navíc účinnost chemoterapie silnější. „U nádorů a metastáz v páteři je to nadějný způsob, jak ulevit od bolesti a zastavit růst nádoru tam, kde běžná léčba nestačí,“ doplňuje Jan Křístek.

Zákrok v Masarykově onkologickém ústavu je třetím v ČR a prvním na tomto pracovišti. Kromě humánní medicíny se elektrochemoterapiev ČR využívá i v medicíně veterinární.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

