Prevence rakoviny plic má smysl. Většinu nádorů pacientům našli lékaři včas

Plošnou a bezplatnou prevencí nádorů plic zatím dobrovolně prošlo více než 13 tisíc zájemců. U 486 z nich odhalilo nízkodávkové CT vyšetření podezření na plicní onemocnění, a tak je lékaři odesílali do specializovaných pneumoonkochirugických center. Tamější specialisté pak u 126 z účastníků screeningu odhalili některý z typů plicního nádoru.

Důležité je, že u 31 pacientů šlo o první stádium onemocnění a u 12 o druhé. Onemocnění má celkem čtyři fáze a první dvě jsou považované za rané, kdy nádor nemetastázuje do jiných orgánů. Jde o fáze zpravidla s možností nádor operovat a léčit jej méně agresivně a kratší dobu. Raná fáze navíc dává vyšší šanci na to, že se pacient z rakoviny zotaví a bude opět dobře fungovat v pracovním i rodinném životě.

Lékaři: Prevence se osvědčila

Screening v ČR začal v lednu 2022, a to zkušebním, pětiletým obdobím. Do jeho vyhodnocení státem mu tedy nyní zbývá ani ne rok a půl.

Výše uvedené počty účastníků, z nichž někteří jsou nyní onkologickými pacienty, jsou za období od ledna 2022 do konce září roku 2024. Nejsou tedy příliš čerstvé , ale zároveň jediné veřejně dostupné. Průběžnou statistiku počtu vyšetřených lidí, kteří se do prevence zapojili, a počtu odhalených nádorů prezentovali plicní lékaři na tiskové konferenci v úterý 22. července.





Ten program je výborný a zatím se velmi osvědčuje. Pro nemocné znamená velkou naději, protože zachytáváme nádory častěji, když jsou ještě malé, říká Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednosta Plicní kliniky ve Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové.

Nejdůležitější je, že ve stádiích jedna a dvě, v nichž je onemocnění operabilní a vyléčitelné, bylo přes polovina pacientů. Tento podíl v době, kdy screening nebyl, přitom činil ani ne pětinu nemocných. Ukazuje to, že screening má smysl, dodává přednosta Martin Svatoň z Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Kromě nádorů ale lékaři objevili některé typy plicní fibrózy nebo nezhoubné uzlíky v plicích. A i když lidem ještě nezpůsobovaly problémy, i je mohli lékaři začít řešit zavčasu.





Pro koho je screening určený

Pilotní fáze screeningu je určena bývalým či současným silným kuřáků, kterým je od 55 do 74 let včetně a mají za sebou historii tzv. dvaceti balíčkoroků, tedy vykouřenou krabičku cigaret denně po dobu 20 let nebo dvě krabičky denně za deset let nebo půl krabičky denně po dobu 40 let.

Pacienti se do něj mohou zapojit prostřednictvím praktického lékaře nebo pneumologa, kteří by jim účast měli nabízet aktivně. Říci si ale o ni může i sám (ex)kuřák.

Prevence spočívá v pohovoru, vyplnění dotazníku a některé především vyšetření na CT se sníženou dávkou záření. Podrobný popis průběhu najdete na webu programu prevenceproplice.cz.

Účast není povinná a podmínkou není ani to, aby kuřák cigarety definitivně típl, byť takové doporučení by během setkání s lékaři padnout mělo včetně rad, kam se obrátit o pomoc a jaké jsou dnes při odvykání možnosti.

Grafy ze screeningu rakoviny plic 2022–2024. Zkratka LDCT znamená vyšetření s pomocí nízkodávkového CT. Autor: NSC/ČPFS

Zájem poloviny vybraných kuřáků

I přesto, že prevence zachraňuje životy, lékaři zopakovali, že stále trvá stav, kdy se do ní odmítne zapojit zhruba polovina oslovených. Na vlažný přístup jsme upozorňovali už loni v textu Polovina oslovených odmítla účast na prevenci rakoviny plic. Ještě se mohou zapojit. Je to jejich osobní rozhodnutí a jejich míra rizika, podotýká Martin Svatoň.

Na druhé straně s nízkou účastí se potýkají i další preventivní programy, které v ČR fungují déle a na nichž je rovněž dobrovolná účast. Třeba na prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku si předloni našlo čas zhruba třicet procent těch, kteří by ji mohli využít.

Účast na prevenci rakoviny plic jsem očekával ještě nižší, takže za mě je vlastně dobrá. Ono vůbec s tím programem bylo méně problémů, než jsem si třeba myslel, že nastane, přemítá předseda odborné plicní společnosti.

Prevence může doznat změn

Rakovinou plic každý rok onemocní 6 600 lidí. Toto onemocnění přispěje za stejné časové období k úmrtí zhruba 5 400 pacientů. Nádor plic je, bohužel, potvora, protože nebolí a nemůžeme si ho ani nahmatat, a tak většina pacientů přijde v době, kdy už je na vyléčení pozdě, dodává Vladimír Koblížek. Zmínil také to, že moc dobře ví, jakou úmrtí způsobuje pozůstalým bolest, protože on sám nedávno přišel o svoji maminku, jež na tento typ rakoviny zemřela ve vysokém věku, aniž by kdy v životě kouřila.





Program včasného záchytu chtějí lékaři a zástupci Ministerstva zdravotnictví zhodnotit už příští rok. Následně se zástupci rezortu rozhodnou, zda prevenci ČR zachová a transformuje ji v běžný, trvale zavedený screening, nebo program skončí.

Grafy ze screeningu rakoviny plic 2022–2024. Zkratka NOR znamená Národní onkologický registr. Autor: NSC/ČPFS

Pokud zůstane zachován, bude dále úřad, pod který spadá i Národní screeningové centrum, rozhodovat o tom, zda prevence poběží v této podobě, nebo bude pozměněná. Plicní lékaři už nyní uvádí, že ministerstvu navrhnout několik drobnějších úprav, které by v budoucnu zpřístupnily bezplatnou prevenci širšímu okruhu lidí a zdaleka ne jen silným kuřákům.

Ze screeningu by mohli mít užitek i lidé z rodin, ve kterých je výskyt rakoviny plic u více členů, a to do 45. roku věku. Nebo jsou třeba lidé, kteří kouří méně než dvacet balíčkoroků, ale pracují v nějakých toxických provozech, kde se používají karcinogeny plic. Nebo pacienti, kteří užívají léčbu snižující imunitu, popisuje Vladimír Koblížek. Tito lidé by sice mohli na hrazené vyšetření nikoliv preventivně, ale i z důvodu indikace lékařem. Podle Vladimíra Koblížka se ale u prevence liší způsob vyšetřování – ve screeningu lékaři využívají nízkodávkové CT.