Ministr Válek má rakovinu, lékaři ji odhalili při prevenci pomocí rozboru krve

Plošná prevence rakoviny prostaty pomocí vyšetření krve běží od ledna letošního roku. ČR je první evropskou zemí, která má tento typ plošného preventivního programu. Podle zástupců ministerstva zdravotnictví jí dosud prošlo už bezmála 76 tisíc mužů. U 6 423 z nich se ukázal nějaký problém, který vyžadoval další lékařskou péči.

Ministr překvapil novináře

Mezi těmi, u koho díky screeningu, tedy plošnému vyhledávání lidí v riziku určité nemoci, přišli lékaři na onkologické onemocnění včas, je také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. To, že má rakovinu oznámil přímo na tiskové konferenci věnované průběžným výsledkům screeningu a apeluje na to, aby muži programu využili.

Jsem ve věkové kategorii, které je doporučeno absolvovat screening PSA genu, což jsem pře několika měsíci učinil. Měl jsem pozitivní výsledek, který byl následně potvrzen dalšími vyšetřeními, proto se v nejbližší dnech podrobím chirurgickému zákroku, při kterém lékaři nádor odstraní, řekl Vlastimil Válek, kterému je 64 let. Dodal také, že na chod ministerstva jeho léčení zatím nebude mít vliv, protože v době jeho hospitalizace a rekonvalescence, což potrvá nejspíše 14 dnů, jej zastoupí náměstek Jakub Dvořáček.

Válek se novinářům otevřeně svěřil, že na prevenci jej nepřivedly žádné zdravotní potíže: cítil se zdravý. Dodal také, že onkologické onemocnění je díky včasnému odhalení v rané fázi. Vzhledem k tomu, že jsem byl zachycen ve screeningu, tak to stádium je poměrně časné, doplnil ministr. To znamená, že má dobré vyhlídky na zotavení, protože nádor ještě nemetastazoval do jiných orgánů. V opačném případě lékaři pacientům již operaci většino nemohou provést.





Ačkoliv ministr své zdraví řeší už několik měsíců, o potížích dosud věděli jen jeho blízcí a nejspíš i někteří spolupracovníci. Výjimkou byl konec letošního srpna, kdy se v médiích objevily informace, že ministr byl krátce hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Brno. Proč, to tehdy Válek, ani ministerstvo neuvedli, ale objevily se nepodložené informace, že šlo o slepé střevo. Právě kvůli spekulacím a únikům informací, které podléhají lékařskému tajemství, ministr na začátku listopadu o své diagnóze informoval novináře veřejně.

Držte mi palce a omluvte mě ti, na které jsem v posledních měsících byl velmi nevlídný, doplnil Vlastimil Válek.

Ministr po veřejném přiznání zdravotních potíží požádal o respektování soukromí a apeloval na muže, aby se nechali vyšetřit. Můj příklad snad inspiruje další, aby nepodceňovali tento nádor a vstoupili do screeningu. Apeluji na muže, aby šli a nechali si vyšetřit PSA, aby nádor byl zachycen v takovém stádiu, aby bylo možné jej operovat, dodal Vlastimil Válek.

Zapojíte se do nového programu zaměřeného na rakovinu prostaty? Ano a vítám ho

Rád bych, ale nemám věk

Zvážím to

Ne, je to zbytečné

Ne, odběry jsou nepříjemné

Ne, protože jsem žena

Kdo se může prevence zúčastnit

Bezplatný screening rakoviny prostaty se týká mužů od 50 do 69 let včetně. Spočívá v odběru žilní krve a jím následném vyšetření na parametr nazývaný zkratkou PSA, tedy prostatického specifického antigenu.

Vyšetření mohou muži absolvovat prostřednictvím praktického lékaře nebo ambulantních urologa. Seznam zapojených lékařů je dostupný na webu prostascreening.cz.

Podle ministerstva se prevence od 1. ledna 2024 dosud zúčastnilo už 75 633 mužů. Většina z těch (98,8 procenta), kterým lékaři prevenci nabídli, jí využilo. Nejspíše proto, že je příjemnější než vyšetření přes konečník. Je to program velmi příjemných, řada nepříjemných vyšetření odpadá, podotkl na tiskové konferenci šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

V riziku jsou i onkologičtí pacienti

Výsledkem je, že 6423 (8,8 procent) do screeningu zapojených mužů si vyslechlo, že musí na další vyšetření, protože výsledky rozboru krve ukazují odchylku od normálu. Je to šokující a nevím, zda takto vysoký podíl potvrdí i další data, ale obávám se, že může být ještě maličko horší, komentoval předběžná čísla Ladislav Dušek. Podle něj těmto zájemcům při prevenci vyšla zvýšená hodnota PSA. To nutně neznamená, že mají karcinom, ale znamená to, že musí být dále sledováni a že potenciální nálož pro tento typ rakoviny je v populaci 50 až 69 let velmi vysoká a je dobře, že jsme screening zahájili, dodal ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V případě pozitivity čeká muže kontrolní urologické vyšetření. Pokud i to je pozitivní, je odeslán na kontrolní magnetickou rezonanci, následuje biopsie, která ověří stádium nádoru. Na základě toho lékaři provedou celotělové vyšetření, při kterém se vyloučí nebo potvrdí metastázy nádoru. Poté následuje vyoperování nádoru. Nic z toho není komplikované, nic z toho není nedostupné. Vše je v rámci screeningového programu nastaveno velmi dobře, doplnil na základě vlastní zkušenosti ministr zdravotnictví.

Ministerstvo také upozornilo, že 22 procent nově zachycených nádorů prostaty obecně (i mimo screening) jsou zachyceny u těch můžu, kteří si prochází či již prošli i jiným onkologickým onemocněním. Screening proto má smysl i pro onkologické pacienty, podotkl Ladislav Dušek.