Paracetamol je bezpečný, uklidňují odborníci. Reagují na Trumpa, který ho spojil s autismem

Radka Wallerová
Dnes
Těhotná žena užívající lék
Autor: Shutterstock
Mezi další nepodložená tvrzení, která zaznívají z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho týmu, přibylo další. V pondělí oznámil, že lék na bolest paracetamol užívaný v těhotenství může přispět k rozvoji autismu. Je to nesmysl, reagují odborníci po celém světě.

Účinná látka paracetamol se ve světě užívá od padesátých let. Prodává se pod mnoha různými názvy, v Česku například jako Paralen, v USA třeba jako Tylenol. Mírní se jím bolesti hlavy a snižuje horečka a je považován za bezpečný, samozřejmě za předpokladu, že se jím člověk nepředávkuje. To pak riziko představuje, ale úplně jiné – může zničit játra. 

Americký prezident ve své pondělní řeči prohlásil, že těhotné ženy by neměly užívat paracetamol, protože to může způsobit autismus u dětí. Vzápětí se ohradila například European Medicines Agency (EMA), agentura Evropské unie se sídlem v Amsterdamu, která mimo jiné dohlíží na kvalitu léků, posuzuje rizika s nimi spojená a uvolňuje je na evropský trh. 

V EU lze podle prohlášení EMA paracetamol (také známý jako acetaminofen) použít ke snížení bolesti nebo horečky během těhotenství, pokud je to klinicky nutné. V současné době neexistují žádné nové důkazy, které by vyžadovaly změny současných doporučení EU pro jeho použití.

Paracetamol zůstává důležitou možností léčby bolesti nebo horečky u těhotných žen, říká Steffen Thirstrup, hlavní lékař EMA. Doporučení podle něj vychází z důkladného posouzení dostupných vědeckých údajů. Nenašli jsme žádné důkazy o tom, že by užívání paracetamolu během těhotenství způsobovalo u dětí autismus, uvedl. Je pravda. že před několika lety se o této možné souvislosti mezi odborníky hovořilo, ale nenašly se důkazy, které by tuto hypotézu potvrdily. 

Jak je uvedeno v informacích o přípravku pro paracetamol v EU, velké množství údajů od těhotných žen, které užívaly paracetamol během těhotenství, nenaznačuje žádné riziko malformací u vyvíjejícího se plodu ani u novorozenců. V roce 2019 EMA přezkoumala dostupné studie, které zkoumaly neurologický vývoj dětí vystavených paracetamolu in utero, a zjistila, že výsledky byly neprůkazné a že nebylo možné prokázat žádnou souvislost s neurologickými vývojovými poruchami.

Pokud budoucí matka uvěří, že paracetamol ohrožuje vývoj plodu, může se mu začít vyhýbat i tehdy, kdy je jeho použití medicínsky žádoucí. Strach pak otevírá dveře skutečnému riziku — neléčené horečce. Zvýšená teplota v těhotenství není banalita: může negativně ovlivnit vývoj mozkové tkáně a nervového systému plodu. Jinými slovy: obava z autismu může vést k rozhodnutí, které samo o sobě vývoj plodu ohrozí víc než samotný lék, komentovala Trumpova slova farmaceutka Zdenka Morvai ze společnosti Lékarna. cz.

Lék první volby

Paracetamol je lékem první volby při horečce a bolesti u těhotných i dětí. Má ověřený bezpečnostní profil, je dostupný bez předpisu a správně užívaný přináší rychlou úlevu. V případě těhotných žen jde navíc o jedinou doporučenou účinnou látku proti horečce a bolesti, kterou lze bezpečně podávat ve všech trimestrech, připomněla farmaceutka. 

Oproti tomu ibuprofen je například ve třetím trimestru považován za rizikový – může způsobit předčasné uzavření takzvané ductus arteriosus (Botallovy tepenné dučeje), což je cévní spojka mezi plicnicí a aortou. Pokud se uzavře příliš brzy, může to negativně ovlivnit vývoj plic a srdce dítěte. Donald Trump svým výrokem nepřispěl k lepší ochraně dětí. Nepřinesl důkazy, nevyslovil relevantní otázku. Jen přilil olej do ohně nedůvěry, která ve společnosti doutná už roky. A právě proto je nutné znovu nahlas říct: Paracetamol je bezpečný, pokud se užívá správně. Rozhodnutí o jeho použití by se měla opírat o data, nikoli o dojmy, dodala odbornice. 

Paralen je dobrý na horečku. Některým lidem dobře zabírá na akutní bolest hlavy, na bolesti hlavy, kloubů a svalů způsobenými nachlazením či na horečku. Někomu však úlevu od bolestí nepřinese. Zdá se naopak, že pravděpodobně vůbec nefunguje na chronickou bolest. Rozsáhlé, kvalitní a nezávislé klinické studie a recenze dospěly k závěru, že paracetamol není o nic lepší než placebo na chronickou bolest zad nebo artritidu. 

Paracetamol užitý ve vyšších dávkách může také vést k akutnímu selhání některých vnitřních orgánů včetně jater. Prvními příznaky je bolest v břiše. Játra patří k orgánům, které nedokáže nahradit žádná přístrojová ani farmakologická léčba. Pokud selžou, jde o život. Naději na záchranu mnohdy představuje jen transplantace. Nenaskytne-li se ale v určitý čas vhodný dárce, a to i ten žijící, pacient umírá.

Předávkování paracetamolem se projeví do 24 hodin. Způsobuje nevolnost, zvracení, nechuť k jídlu, bledost, nadměrné pocení a letargii.

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Vidím, že Trump je stejný odborník na medicínu, jako byl Klaus na klimatologii.
Jiří

