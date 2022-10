Dlouhodobým užíváním ibuprofenu či diklofenaku riskujete krvácení do žaludku i infarkt

Na odvrácenou stranu léčiv při nesprávném užívání upozorňuje aktuální kampaň s názvem Bezpečné léky bez rizika . Připomíná, že i když jsou některé volně prodejné, zacházet bychom s nimi měli opatrně. Tedy před jejich užíváním se poradit s lékárníkem nebo lékařem, přečíst si příbalový leták, a především instrukce z něj dodržovat. A to zejména ty, které se týkají dávkování a doby užívání. Server Vitalia.cz se k osvětě připojuje.

Které léky bereme na bolest

Jednou ze skupin léčiv, která nás v životě často doprovází, je ta proti bolesti. Bolest potká někdy každého, proto se léky, které ji potlačují, staly trvalou součástí domácích lékárniček. O to více bychom při jejich užívání měli být obezřetní.

Mezi nejčastější nesteroidní protizánětlivé léky, tišící symptom v podobě bolesti, patří ty s účinným látkami ibuprofen a diklofenak. Jsou často užívané třeba při bolesti zda, hlavy, kloubů, zubů nebo při menstruaci.

„Užíváte-li tyto léky týden, pravděpodobně se vám nic nestane. V případě, že užívání prodloužíte na týdny či měsíce, vystavujete se riziku vzniku zdravotních komplikací,“ varuje lékař Jan Král z Kliniky hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Léky postihují kardiovaskulární systém

A o jaké komplikace se může jednat? „Mezi velmi časté nežádoucí účinky patří pálení žáhy, nadýmání, zvracení, nevolnost či průjem,“ vyjmenovává lékárnice Pavla Horáková, jež vede odbornou online poradnu na webu Lékárna.cz.





Jiné stavy spojené s ibuprofenem a diklofenakem jsou závažnější. Dlouhodobé a nadměrné užívání vede k postižení jater, ledvin nebo kardiovaskulárního systému. „Celá skupina nesteroidních antirevmatik má mírně zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod, které v některých případech může způsobit infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, obzvláště při dlouhodobém užívání vysokých dávek,“ uvádí web Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Poškodit mohou také trávicí trakt

Výčet nepříjemností tím ale nekončí. „Může také dojít k postižení travicího traktu. Mezi ně patří vznik vředové choroby, krvácení nebo zánět tenkého či tlustého střeva,“ doplňuje Jan Král.

Podívejte se, co o užívání léků na bolest v kampani říká gastroenterolog Jan Král:

Kdo byl léky proti bolesti neměl užívat

Na webu SÚKL stojí, že léky s diklofenakem nemají užívat pacienti s kardiovaskulárními potížemi (srdeční selhání, onemocnění srdce, potíže s krevním oběhem, prodělání infarktu či mozkové příhody). Pouze po pečlivé uvážení je pak mají užívat pacienti, kteří mají kardiovaskulární rizikové faktory (např. vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, cukrovka nebo kouření). „Při dlouhodobější léčbě mají lékaři průběžně zvažovat, zda je léčba stále nezbytná,“ doplňuje SÚKL.

Kvůli zhoršení svých potíží by protizánětlivé preparáty neměli brát lidé s žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy či jiným krvácení do trávicího traktu, problémy s krevní srážlivostí nebo těhotné ženy ve 3.trimestru.

Užívání léků na potlačení bolesti odborníci nedoporučují pacientům, kteří užívají např. warfarin, kortikoidy či některá antibiotika. „Proto, pokud užíváte nějaké další léky či si nevíte rady se správným dávkováním, je třeba se o užívání léků proti bolesti poradit s lékárníkem nebo lékařem,“ podotýká Pavla Horáková.

Jak potížím předcházet

Podle SÚKL i lékárnice je třeba léky užívat, pouze pokud je to nutné, a to co nejkratší dobu, při níž pacient nepřekročí doporučené dávkování. „Užívejte je s jídlem nebo po jídle, tablety nekousejte a zapijte větším množstvím vody,“ dodává Pavla Horáková.

Jaké zvolit alternativy

Existují tedy nějaké šetrnější alternativy na potlačení bolesti? „Pokud se jedná o bolest kloubů, svalů či zad, je vhodnější používat lokální formy – masti, krémy či gely (Ibalgin, Voltaren, Olfen, Dolgit,..),“ radí lékárnice. V případě, že nesteroidní protizánětlivé látky nemůžete užívat nebo vám nevyhovují, je možné sáhnout po lécích s obsahem paracetamolu. „Ale ani s nimi to není radno přehánět. U léků s obsahem paracetamolu může velmi rychle dojít k předávkování,“ upozorňuje Pavla Horáková.

Lékař Jan Král upozorňuje ještě na jednu alternativu a tou je zahnání bolesti pod vedením fyzioterapeuta.

Kdy jít k lékaři

Pokud lék na bolest během 2 až 3 dní nepomůže, objeví se nežádoucí účinky nebo se bude bolest zhoršovat, je třeba navštívit lékaře. Bolest totiž není nemoc, ale jen její projev. A ten je možné odstranit, pokud lékař přijde na její příčinu.