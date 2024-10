Vzniká nová kategorie legálních drog. Kratom i HHC si budou moci koupit jen dospělí

Už v minulosti ale spoluautoři změny hovořili tom, že sem bude patřit kratom, jenž je dnes k mání bez jakékoliv regulace, a konopí s obsahem THC do jednoho procenta určené pro konzumaci, nikoliv technické využití. Jde třeba o takzvané CBD konopí. Trh je jím zaplavený, přitom jde o látku, jež třeba ve formě pro vapování, ale i jiných, nepodléhala dosud žádné regulaci, vysvětluje Viktor Mravčík, epidemiolog v oblasti závislostí a autor názvu nové kategorie.

Jako psychomodulační látka bude podle něj regulován také hexahydrokanabinol, známý pod zkratkou HHC. Jeho prodej, užívání a nakládání s ním jsou do konce letošního roku v ČR zakázány. Zákaz se ještě pravděpodobně prodlouží, aby nevzniklo nějaké hluché období, říká pro Vitalia.cz Mravčík. Hluché období by znamenalo možnost HHC opět volně prodávat, a to i dětem, byť lékaři a policisté (stejně jako u kratomu) upozorňují na případy otrav dětí touto látkou.

Změny přijdou zkraje příštího roku

Vznik kategorie psychomodulační látky umožňuje novela zákona o návykových látkách. 17. října ji podepsal prezident Petr Pavel. Platit začne druhý měsíc po vydání v elektronické Sbírce zákonů. Nejdříve tedy 1. prosince 2024. Doplní ji ještě dvě vyhlášky a nařízení vlády.





Prodejcům dává 30 následujících dnů na to, aby se změnám přizpůsobili. Tedy získali buď placené dobrovzdání státu, nebo na vlastní náklady zlikvidovali látky zařazené na seznam těch psychomodulačních.

Legální drogy byly v ČR dosud dvě – alkohol a tabák, respektive nikotin. Ostatní stály buď mimo pravidla, takže byly volně dostupné i dětem, nebo nakládání s nimi stát zcela zakazoval. Vyjma léčebného konopí a použití drog, třeba halucinogenů, ve vědě. Kategorie psychomodulačních látek, která je odlišná třeba od léčiv nebo potravin, zaplňuje vakuum mezi úplným zákazem a zcela volným prodejem. Díky ní může probíhat rozumná regulace podle škodlivosti psychoaktivních látek. To znamená, že nově budou některé moci být uváděny na trh k lidské spotřebě, vysvětluje Viktor Mravčík.

Jde o velmi inovativní krok, jenž není běžný v Evropě ani ve světě. Boříme 70 let staré paradigma, že kromě nebezpečných, leč společensky tolerovaných alkoholu a tabáku není možné na trh uvádět pro konzumaci jiné psychoaktivní látky, dodává epidemiolog.

Jak bude prodej vypadat

Změna zákona ovšem neznamená, že HHC, CBD konopí nebo kratom budou dostupné na každém rohu. Naopak, budou sice legální, podmínky prodeje pro ně ovšem budou složitější než u alkoholu a výrobků pro kuřáky. Na rozdíl od nich psychomodulační látky jen tak v trafice nebo supermarketu neseženete.

Psychomodulační látky Nová kategorie pro některé psychoaktivní látky, jež pozměňují mimo jiné fungování mozku. Dokáží ovlivnit prožívání, emoce nebo chování. Některé jsou silně návykové. Z hlediska zdraví a sociálních dopadů představují nízké riziko, z hlediska vzniku závislosti je riziko akceptovatelné . Může jít třeba o výrobky z přírodní látky (např. drcené listy, květy), extrakty, výluhy, roztoky, náplně do e-cigaret. Naopak nesmí imitovat potraviny, kosmetiku či mít podobu klasické cigarety, protože kouření bylinných směsí je zdraví škodlivé a představuje veřejnězdravotní zátěž.

Prioritou je, aby nakládání s psychomodulačními látkami, zejména jejich prodej, podléhalo přísným pravidlům a aby se tak zabránilo klamání spotřebitele a snížilo se riziko poškození jeho zdraví, vysvětlují v důvodové zprávě autoři novely.

Psychomodulační látky budou dostupné jen ve specializovaných kamenných prodejnách nebo specializovaných e-shopech. V nich se nebude v případě internetových obchodů nabízet žádné další zboží. V kamenných prodejnách bude další sortiment velmi omezen.

Novela počítá s tím, že nové legální drogy nebude možné prodávat v automatech nebo formou poštovních zásilek, u nichž nelze ověřit totožnost a věk adresáta. Prodej bude zakázaný také na letištích, ve zdravotnických zařízeních nebo obchodech s potravinami včetně večerek.

Novela zakazuje reklamu na psychomodulační látky, vidět nesmí být ani jako sponzor. Končí také akce typu 1+1 zdarma , protože nebudou moci být šířeny bezplatně.

Vítáte, že v ČR budou legální další drogy? Ano

Ne

Nevím

Zákaz prodeje dětem

Zásadní podmínkou pro fungování nové kategorie je, že prodej včetně toho online bude zakázaný dětem a dospívajícím.

Prodejci kromě toho musí garantovat, že zamezí vstupu dětí do obchodů, které budou označeny také cedulí s českým a anglickým upozorněním.

Nové drogy nebudou samozřejmě moci prodávat ve školách ani na akcích určených dětem. Pokud by obchodníci zákaz porušili, bude jim hrozit finanční postih nebo vězení. V případě prodeje dítěti do 15 let může jít o sazbu půl roku až pět let. I tak jsou podle Viktora Mravčíka sankce o poznání nižší, než je tomu u nelegálních látek.

Se znesnadněním přístupu dětem souvisí i to, že psychomodulační látky nesmí mít podobu cukrovinek (edibles), hraček ani jiného výrobků určeného dětem.

Jistoty pro zákazníka Na obale psychomodulační látky bude muset být viditelně uvedeno, že jde o tuto kategorii zboží. Kromě toho musí obsahovat informace, jakými jsou názvy aktivní látek, jejich množství, doporučené dávkování, bezpečností varování (tj. že látka mění fungování organismu), zdravotní varování (komu a jak může uškodit, pro koho není užívání vhodné), informaci o alergenech, o výrobci, zemi původu, datu výroby a datu použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo číslo šarže. U každé látky pak bude určena maximální hranice, kolik jí může obsahovat jedno balení. Upraven je z hlediska dodržování hygienických předpisů i proces výroby, skladování a balení. Psychomodulační látky nesmí obsahovat žádné kontaminanty, které by mohly poškodit zdraví spotřebitele, jako například plísně, pesticidy, těžké kovy a podobně.

Legální, přesto postihovatelné

S příchodem nových legálních drog ovšem musí jejich uživatelé počítat s tím, že i pro novinky platí trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Pokud tedy někdo bude například šoférovat pod vlivem a způsobí škodu či někomu ublíží, musí počítat s trestem.

Ostatně, čeští vědci už ve spolupráci s dopravní policií pracují na tom, aby vyvinuli spolehlivý test ze slin na detekci kratomu a HHC. Jeho užívání by bylo snadné např. při silniční kontrole. Více o vývoji testu jsme psali tady.

Naopak autoři novely podotýkají, že trestný čin šíření toxikomanie se novinek týkat nebude, protože výjimku kromě alkoholu dostanou právě i psychomodulační látky.

Galerie: Kde stávaly HHCmaty a kratommaty

Seznam se bude měnit

Autoři novely počítají s tím, že soupis psychomodulačních látek se bude v čase proměňovat a úřady jej budou doplňovat. To i proto, že na trh se tlačí stále nové látky, často syntetické.

Zařazení na seznam psychomodulačních látek bude možné nařízením vlády. K platnosti změny tedy postačí, aby na ni kývl kabinet. Změnu nebude muset odsouhlasovat parlament. Podobně nyní již stát doplňuje seznam nelegálních drog.

Státní úřady dostaly s novelou pružný nástroj k tomu, aby dokázaly rychle reagovat na změny trhu s drogami tak, aby nebyly volně přístupné dětem a dospívajícím, aniž by musely být zcela zakázané. Vystaráno vůči novým psychoaktivním látkám ovšem nebudeme mít nikdy. Nyní ale máme k dispozici více nástrojů různé síly a větší manévrovací prostor k jejich řešení, domnívá se epidemiolog Viktor Mravčík.





Nové psychoaktivní látky Novela kromě kategorie psychomodulačních látek zavádí také kategorii s názvem nové psychoaktivní látky. Do ní vláda nařízením bude zařazovat takové látky, u nichž se předpokládá psychoaktivní účinek, ale zatím u nich nejsou známa případná rizika pro zdraví, protože chybí vědecké poznatky. U těchto látek bude prodej i jejich užívání zakázané, s výjimkou použití pro výzkumné účely.

Jak to bude se spotřební daní

Novela zákona o návykových látkách u psychomodulačních látek spotřební daň nezavádí. Ministerstvu financí ji nicméně její autoři do budoucna doporučují, neboť se zavedením nové kategorie drog stoupnou také náklady na zajištění dozoru, kontroly a pravděpodobně i odvykací léčby.

Podle autorů novely by legální prodej některých látek přinesl do státního rozpočtu přinejmenším stovky milionů korun za rok. Podle odborníků na závislosti se jen kratomu v Česku ročně prodá až 300 tun za 1,5 miliardy korun, a k tomu 100 tun sušeného konopí za až 15 miliard korun.

Stát z legálního prodeje získá daň z přidané hodnoty a také různé typy poplatků. Jen zahájení řízení kvůli udělení povolení nezbytného pro obchodování s psychomodulačními látkami vyjde na 200 tisíc korun. Stejnou částku budou muset obchodníci odvádět do státního rozpočtu opakovaně za roční udržovací poplatek .

Galerie: Edibles: Návykové látky napodobující potraviny