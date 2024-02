Čeští vědci vyvíjejí test ze slin na kratom a HHC. Nízké dávky užívané třeba na bolesti by neměřil

Pár sekund stírání slin z jazyka a do deseti minut výsledek. Tak by podle českých vědců mohlo vypadat testování na přítomnosti HHC nebo kratomu v organismu. Tedy látek, jež v poslední době vzbudily zájem veřejnosti, protože se prodávají i ve výrobcích vypadajích spíše jako bonbóny nebo volně z automatů, a to i dětem. Vláda před pár dny rozhodla, že HHC bude v ČR od března přinejmenším na čas nelegální.

Rychlotest na některé nové psychoaktivní látky vyvíjejí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Škola o tom informovala v tiskové zprávě. Sloužit by mohl třeba dopravním policistům, kteří by takto dokázali rychle a přímo v terénu odhalit řidiče pod vlivem .

Test bude podobný těm, které již nyní využívá dopravní policie. Využitelný bude všude, kde je třeba jednoduše a do pár minut odhalit intoxikaci. Oproti odběru krve jde o neinvazivní metodu, kterou mohou využít i nezdravotníci, říká vedoucí projektu Martin Kuchař, vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT.

Spolu s testy ze slin VŠCHT již pracuje také na testech z krve, které budou sloužit buď sami o sobě, nebo v případě řízení pod vlivem jako potvrzení pozitivity rychlotestu. Podobně jako u jiných terénních imunochemických testů se v případě testování ze slin bude jednat o předběžný test, kde je třeba konfirmace v toxikologické laboratoři, podotýká Martin Kuchař.





Které látky test odhalí

Nové testy by měly odhalit kanabinoidy strukturně blízké fytokanabinoidům. Jde například o látky známé pod zkratkami THC (v Česku jsou v koncentraci nad 1 procento nelegální), HHC, THCP, HHCP, THCB nebo THCH. Autoři chtějí, aby test na stejném principu odhalil ze slin také látky mitragynin a 7-hydroxy-mitragynin, tedy hlavní alkaloidy obsažené v rostlině Mitragyna speciosa, jejíž sušené listy jsou známé jako kratom.

Jak pro Vitalia.cz uvedl Martin Kuchař, testy naopak pravděpodobně nebudou schopny zachytit čistě syntetické kanabinoidy (přípravky označené na nelegálním trhu jako spice ). Jejich struktura je totiž zcela jiná než u fytokanabinoidů, vysvětluje vedoucí projektu vývoje nových testů. Čistě syntetických kanabinoidů je podle něj nyní známo zhruba dvě stě, v České republice rozšířené nejsou. A doufejme, že s ohledem na jejich vysokou toxicitu se ani mezi uživateli nerozšíří, dodává Martin Kuchař.

Autoři metody přitom chtějí, aby při testování nedošlo ke zkřížení reaktivity HHC s jinou, v současné době rovněž populární látkou, a totiž CBD. To je sice také kanabinoid, na rozdíl od HHC nebo THC ovšem nemá psychoaktivní účinky, a tak jeho prodej zatím není regulován, byť EU to doporučuje, neboť u něj nejsou známy účinky na zdraví při dlouhodobém užívání.

Takto vypadá jeden z typů testů ze slin, jež nyní využívá Policie ČR. Jde o rychlý jednorázový test, který do deseti minut rozpozná až pět druhů běžně užívaných drog. Autor: Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje

Testování nezachytí každého

Vědci chtějí citlivost testů nastavit tak, aby nezachytila úplně každého uživatele. Testy budou mít stanovené svoje ‚cut off‘, tedy hladinu ve slinách, která by měla ideálně ukázat skutečně stav ovlivnění, tedy ne zbytkovou koncentraci. Dovedu si představit situaci, kdy někdo pravidelně v malých dávkách užívá kratom nebo HHC pro kontrolu bolesti a reálně není ovlivněn, dodává Martin Kuchař.

Nezbytné proto bude určit takzvanou rozhodnou hranici. Autoři testů by k tomu rádi využili spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Kde by se testovalo u dobrovolníků skutečné ovlivnění při konkrétní hladině látky v krvi, dodává vedoucí projektu.

Cílem slinných testů bude odhalit bezprostřední užití látek, nikoliv to, že si kratom či HHC dal před několika dny. K indikaci intoxikace v řádu dnů jsou využívány testy moči, které se spíše zaměřují na metabolity požitých látek, vysvětluje Martin Kuchař, který se podílel na vypracování novely, jež by v zavedla novou kategorii psychomodulačních látek. Tedy takové látky, u kterých by prodej byl možný, ale striktně regulovaný a dětem zakázaný.

Na trhu za tři roky

Ačkoliv slova o nových typech testů vypadají slibně, zájemci si na ně budou muset ještě nějakou dobu počkat. V laboratořích VŠCHT sice už dokázali testovat přítomnost HHC či kratomu v krevním séru potkanů, vývoj je ale teprve na začátku.





Projekt začal v lednu 2024 a bude trvat tři roky, nicméně metodiku analýz pomocí LC/MS máme vyzkoušenu v séru potkanů a převod na metodu analýz lidských sér by nemusel být příliš složitý. Pochopitelně metody bude třeba certifikovat, podotýká Martin Kuchař s tím, že zbývá tedy ještě dlouhá cesta k tomu, aby se testy dostaly do praxe.

Pokud ovšem vše vědcům vyjde, na trh by se mohly dostat záhy po certifikaci, protože o ně už nyní projevily zájem některé firmy, které do Česka dodávají už jiné typy testů. Ty se prodávají v lékárnách či na internetu. Takto široce by mohly být dostupné i rychlotesty vyvíjené VŠCHT.

Martin Kuchař odhaduje, že cena by mohla být podobná jako u jiných, již prodávaných výrobků. Tedy v řádech desetikorun či stokorun v případě multitestu určeného pro odhalení více látek při jednom testování.

V současné době jsou k mání rychlotesty na THC, metamfetamin, kokain nebo opiáty. Některé umí zjistit i více drog najednou. Na zahraničních e-shopech, např. ve Velké Británii, pak lze vidět také testy na kratom, ovšem indikovaný z moči.