Lupénka není jen kožní onemocnění. Lázně mohou stav pacientů zásadně zlepšit

Lidé s psoriázou mají vyšší riziko, že utrpí mrtvici nebo infarkt, častěji jim hrozí také onkologická onemocnění, cukrovka nebo potíže s psychikou. Proto má smysl léčit se pořádně, třeba i díky pobytu v lázních. Síra a sirovodíkové minerální koupele mají v léčbě psoriázy zvláštní místo. Sirovodík v koupeli ovlivňuje prokrvení a výživu všech vrstev kůže, příznivě ovlivňuje látkovou přeměnu, zmenšuje zánětlivé projevy na kůži a kloubech, urychluje vstřebávání patologických projevů na kůži a zároveň má protizánětlivé i imunomodulační účinky, vysvětluje lékařka Alina Hrabinová ze slovenských lázní Smrdáky.

Stává se, že lidé nemají tušení o tom, že mají lupénku? Je mi jasné, že do lázní už pacienti jezdí s touto diagnózou, ale možná se setkáváte s tím, že se začínají léčit zbytečně pozdě?

Nemám statistické údaje o brzké, respektive pozdní diagnostice psoriázy, takže spíše odhaduji. Psoriáza je onemocnění, které se projevuje především na kůži, velmi často na viditelných lokalitách, což pacienty dokáže znepokojit, Někdy mají také obavy z nevhodné reakce okolí. To všechno je donutí navštívit ambulanci kožního lékaře.

Dostanou tedy diagnózu a mohou se začít léčit. Jak?





Psoriáza (lupénka, psoriasis vulgaris) Jedno z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění, krom pokožky může postihovat i nehty a klouby. Onemocnění kloubů podobné revmatoidní artritidě se nazývá psoriatická artritida. Lupénku provází zvýšené riziko dalších potíží, například s oběhem.

Lehké lokalizované formy psoriázy lze dobře zvládnout i pouhou lokální léčbou, balneoterapií a fototerapií. Středně těžká a těžká psoriáza již vyžaduje systémovou konvenční, eventuálně i biologickou léčbu, které pacienti velmi často oddalují z obav z nežádoucích účinků. Před takovou léčbou musí proběhnout různá vyšetření a musí ho i následně provázet pravidelný laboratorní monitoring výsledků krve pacienta. Už také víme, že psoriáza není jen onemocněním kůže. V posledních letech výrazně přibývají důkazy o spojení psoriázy s dalšími onemocněními a je třeba myslet i na ně.

O jaká další onemocnění jde?

Pacienti se psoriázou mají zvýšené riziko vzniku nebezpečných život ohrožujících stavů, jako je cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, onkologická onemocnění, diabetes mellitus, psychiatrická onemocnění a jiné. Proto novým aspektem v péči dermatovenerologa o pacienta postiženého psoriázou je aktivní vyhledávání dalších možných onemocnění souvisejících s lupénkou, zejména psoriatické artropatie a nemocí metabolického syndromu. Zároveň apelujeme na dodržování zdravého životního stylu, především u rizikových pacientů.

Dokáží lázně léčit lupénku jako systémové onemocnění nebo mají vliv jen na stav pokožky?

Počet pacientů postihuje přibližně 2 až 3 % populace, někdy jsou příznaky nevýrazné a není diagnostikována. Nejčastěji se poprvé projeví mezi 10. a 25. nebo mezi 35. a 60. rokem života.

Balneoterapie, zvláště síra a sirovodíkové minerální koupele, má zvláštní místo při léčbě psoriázy. Sirovodík v koupeli ovlivňuje prokrvení a výživu všech vrstev kůže, příznivě ovlivňuje látkovou přeměnu, zmenšuje zánětlivé projevy na kůži a kloubech, urychluje vstřebávání patologických projevů na kůži a zároveň má protizánětlivé i imunomodulační účinky. Během lázeňské léčby nastává celkové přeladění imunitního systému, což je důležité z hlediska délky remise onemocnění.

Remise onemocnění, tedy období bez příznaků, respektive pouze s minimálními projevy, přetrvává po čtyřtýdenní lázeňské léčbě přetrvává v průměru půl až tři čtvrtě roku. Ale samozřejmě to závisí na několika faktorech. Důležitá je i následná životospráva pacienta, péče o kůži, vyhýbání se stresu či dalším spouštěcím faktorům.

Zaměřuje se lázeňská léčba i na komplikace lupénky, jako jsou například potíže s klouby?

Až třicet procent pacientů s psoriázou má i projevy psoriatické artritidy. Důležitou pozici v diagnostice této artritidy mají dermatovenerologové, protože potíže s klouby se obvykle objevují až po kožních projevech.

I my v lázních Smrdáky se velmi často setkáváme s psoriatickou artritidou – někdy už diagnostikovanou, jindy při podezření na ni pacienta po skončení lázeňské léčby nasměrujeme k revmatologovi.

Lázně Smrdáky jsou známé zejména pro svou vodu a bahno s vysokou koncentrací sirovodíku. Sirovodík snadno proniká nejen do kůže, ale přes kůži se jeho aktivní sloučeniny dostávají také do hlubokých struktur, tedy do svalů a kloubů.

A tam účinkují jak?

Velmi prospěšná je celotělová hypertermická reakce. Během minerálních koupelí a bahenních zábalů se teplota těla zvyšuje o přibližně jeden stupeň Celsia, což vede ke zlepšení prokrvení v celém těle a urychlení metabolických procesů.

Sirovodík pomáhá s redukci otoků v okolí kloubních struktur a svalových křečí, spasmů, pozitivní vliv má i na kloubní obaly, synoviální tekutinu, výživu chrupavky a funkci intervertebrálního disku. Díky tomu zmírňuje bolest a zvyšuje pohyblivost kloubů.

Co všechno zahrnuje léčba lupénky a oč na tom bude pacient bez balneoterapie hůře? Jak přesně působí na lupénku sirné lázně?

Lázně Smrdáky Malé venkovské lázeňské středisko na západním Slovensku, kterému se říká Slovenské Mrtvé moře kvůli výjimečnému množství sirovodíku ve zdejší minerální vodě. Kožní onemocnění a související zánětlivá onemocnění pohybové soustavy se zde léčí už několik set let.

Lokální terapie je základem léčby pro všechny formy psoriázy. Dá se s ní zvládnout většina případů lokalizované lehké formy onemocnění. Z lokálních přípravků k léčbě psoriázy se používají emoliencia a keratolytika, dehty a cignolin, lokální kortikoidy, deriváty vitaminu D3, lokální retinoidy, lokální imunomodulátory. Také fototerapie je významnou léčebnou možností s dobrým bezpečnostním profilem a účinností. Nejčastěji používáme úzkopásmovou UVB fototerapii 311, případně PUVA terapii a další typy fotoléčby.

Systémová léčba je určena k dlouhodobé léčbě závažných forem onemocnění, nebo středně těžkých, nereagujících na předchozí léčbu. Vzhledem k nežádoucím účinkům systémových léků s ohledem na chronicitu onemocnění, je třeba individuálně zvažovat poměr rizik k benefitům. Biologická léčba je systémově podávaná léčba, která cíleně modifikuje biologickou odpověď na molekulární úrovni a specificky zasahuje do patogenetických mechanismů vzniku psoriázy, tedy blokuje imunitní systém, ale specificky – jen ty molekuly, které jsou významné při rozvoji onemocnění.

Balneoterapie je jednou z možností léčby, která přispívá ke správnému manažování průběhu psoriázy a zlepšení kvality života pacienta. Úspěšně se používá jako při léčbě lehkých forem psoriázy, nebo jako doplňková léčba při těžších formách psoriázy.

Chápu to dobře, že lázeňskou léčbu lupénky hradí pojišťovny a to i českým pacientům? Jak často a v jakém rozsahu?

Aby se k nám mohl přijít léčit klient z České na základě schválené lázeňské léčby, musí mít vypsaný lázeňský návrh kožním lékařem. Následně si klient zasílá návrh do zdravotní pojišťovny, která rozhoduje o schválení léčby. Toto se týká klientu České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.

Ostatní české zdravotní pojišťovny musí kromě stanoviska, kde jsou uvedeny lázně Smrdáky, vydat i Dokument S2 (Oprávnění k získání plánovaného lékařského ošetření v jiné zemi EU nebo ESVO).

Lázeňská léčba probíhá nejvýše jednou ročně v délce tři nebo čtyři týdny.

Lze přijet s lupénkou do koupelí i jako samoplátce?





Ano, pacienti k nám mohou přijít i jako samoplátci, což je mnohem jednodušší cesta. Většinou k nám přijdou s různými diagnózami, ať už kožními nebo pohybovými, ale přijedou si i jen tak odpočinout, eventuálně na nějaký preventivní pobyt. Pro tyto účely máme pro hosty výběr různých pobytových balíčků, které se liší počtem přenocování, množstvím a druhem procedur, typem stravování a jiné.

Jaké další kožní potíže a nemoci se u vás v lázních mohou léčit? Léčíte jen dospělé nebe i děti?

Do našich lázní většinou jezdí pacienti s chronickými neinfekčními kožními onemocněními jako je psoriáza, atopická dermatitida, akné, vzácněji rosacea, ichtyózy, lokalizovaná sklerodermie, stavy po popáleninách a jiné chronické dermatózy. Příznivý vliv balneoterapie vidíme také u pacientů s pohybovými obtížemi.

Od roku 1975 u nás funguje také dětská léčebna s vlastním balneorehabilitačním zařízením a základní školou. U dětí se zde nejčastěji setkáváme s atopickou dermatitidou (70 procent dětských klientů), psoriázou (21 procent), akné, ichtyózou, méně často to jsou jizvy po popáleninách, případně přicházejí děti trpící jinými chronickými kožními onemocněními. Možnost lázeňské léčby v našem zařízení je od tří let věku, přičemž tří až šestileté děti absolvují pobyt s doprovodem schváleným pojišťovnou.