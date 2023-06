Nikotinové sáčky s příchutí cukrové vaty nebo s kofeinem už si nekoupíte, přišel zákaz

Přestože nikotinové sáčky obsahují návykový jed, ještě donedávna byly volně a legálně dostupné i dětem, protože jejich prodej nebyl nijak regulován. A část dětí a dospívajících si k nim skutečně cestu našla. Příklad základní školy, kde je užívali někteří žáci devátých tříd, jsme na Vitalia.cz popsali loni v březnu.

„Na podzim (roku 2021, pozn. red.) jsem si o nikotinových sáčcích něco náhodou přečetla na Facebooku a uvědomila jsem si, že v devátých třídách jsme v tu dobu měli relativně hodně omluvenek žáků kvůli nevolnostem. Protože žaludeční nevolnost je spolu se zvracením jedním z projevů užívání nikotinových sáčků, řekli jsme si, že bychom mohli dávat pozor, zda se mezi žáky sáčky nevyskytují,“ popsala tehdy ředitelka Masarykovy ZŠ Klánovice Štěpánka Rajová s tím, že sáčky byly v té době mezi dětmi relativně novinkou.

Na této škole se jejich užívání učitelům podařilo, alespoň v prostorách školy, potlačit. „Jednoho žáka deváté třídy jsme s nimi chytli, takže jsme to s ním i jeho otcem řešili; vypadá to, že to přestalo, protože už mu špatně nebývá. Navíc od té doby se nestalo, že bychom sáčky našli v koši nebo že by se děti chovaly jakkoliv zvláštně. Ani omluvenky pro nevolnost už nejsou,“ uvedla v březnu 2022 ředitelka.

Adiktologové již tehdy varovali, že problém s užívání legální drogy nikotinu ve formě malých sáčků bílé barvy, jež se vkládají mezi ret a dáseň a jsou bez zápachu, je mnohem širší a užívají je i mladší děti než školáci z devátých tříd. Ministerstvo zdravotnictví proto rozhodlo, že jejich prodej zreguluje. 23. března letošního roku začala platit novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ta zakázala prodej nikotinových sáčků v automatech, protože při této formě prodeje nelze kontrolovat věk zákazníka.