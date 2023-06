Zahřívaný tabák s příchutěmi od října nekoupíte. Které oblíbené výrobky zmizí?

Jak se zahřívaný tabák liší od cigaret Zahřívané tabákové výrobky, na rozdíl od třeba elektronických cigaret či nikotinových sáčků, obsahují, jak jejich označení napovídá, kromě nikotinu i tabák. Rozdíl mezi nimi a např. klasickými cigaretami je ten, že náplň (tvarem často připomínající klasickou cigaretu) je nutné vložit do speciálního, rozměry malého elektronického zařízení. To ji s pomocí baterie zahřeje na velmi vysokou teplotu. Při ní se sice náplň nevznítí jako u klasických cigaret, díky vysoké teplotě se z ní ale začnou uvolňovat různé chemické látky. Uživatel je poté vdechuje ve formě výparů. Přečtěte si také: Jak se liší elektronická cigareta a zahřívaný tabák?

Novela se bude týkat náplní s příchutěmi, které jsou v Česko známé například pod značkami Nuso, Neo, Fiit, Heets Camel, Dunhill, nebo Terea a používají se v zařízeních s obchodními názvy, jakými jsou Glo, Iqos nebo Pulze.

Změna zákonů se týká pouze zahřívaného tabáku s příchutěmi a aromaty. Prodej samotných elektronických zařízení, prostřednictvím nichž se tabák zahřívá, ani tabákových náplní bez příchutě určených k zahřívání ale od října zakázán nebude. Zároveň také z trhu nezmizí jiné výrobky, které se rovněž zahřívají, ovšem místo tabáku obsahují směs jiných rostlin, třeba těch používaných jako čaje. V jejich případě se i nadále budou smět prodávat také náplně s příchutěmi.

Proč zákaz přišel

Podle předkladatele novely, poslance Karla Smetany reaguje změna legislativy na evropskou směrnici, jež ruší výjimku zákazu aromat a příchutí právě pro zahřívaný tabák. Přišla, protože v Evropské unii se tyto výrobky prodávají stále častěji a počty prodaných kusů stoupají.

Příchutě přitom z legálních drog dělají vábničku. „Činí tabákové produkty atraktivnějšími a lákavějšími. Podle výzkumů jsou tabákové výrobky s příchutěmi atraktivnější pro příležitostné kuřáky, ženy a nekuřáky,“ upozorňuje Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. „Zákazy příchutí proto pomáhají zejména v prevenci. Méně lidí tak začne kouřit nebo užívat jiné tabákové a nikotinové produkty,“ vítá změnu odborník.

Zdravotní rizika zahřívaného tabáku

Zahřívaný tabák produkuje méně jedovatých látek než klasické cigarety a pasivní kouření, při kterém výpary vdechuje člověk, jenž přímo nekouří, je u něj méně škodlivé než u klasických cigaret. I tak ale vdechování výparů není bez rizik. „Užívání zahřívaného tabáku je škodlivé,“ podotýká adiktolog. „V aerosolu jsou obsaženy např. tabákově specifické nitrosaminy, akrolein, aldehydy a další látky. Přestože jejich hladiny jsou nízké, jedná se vysoce toxické a v některých případech také rakovinotvorné látky,“ upozorňuje Adam Kulhánek.

„Tabákové společnosti označují zahřívané tabákové výrobky za méně škodlivé alternativy k cigaretám, nicméně Světová zdravotnická organizace (WHO) stále vyzývá k opatrnosti, neboť výzkum zahřívaných tabákových výrobků je méně rozvinutý než výzkum týkající se elektronických cigaret a následná rizika poškození, zejména po dlouhodobém užívání, zůstávají neznámá,“ doplňuje Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Zahřívaný tabák je oblíbenější u žen

Podle průzkumu SZÚ nazvaného NAUTA, mapující zvyklosti ohledně závislostí obyvatel ČR od 15 let, užívalo v roce 2022 zahřívané tabákové výrobky (a to všechny druhy) v ČR 6,6 % dotázaných. O rok dříve to bylo 7,0 % dotázaných. Nejvíce uživatelů spadá do věkové kategorie 25 až 44 let.





Průzkum rovněž ukázal, že zahřívaný tabák je oblíbenější u žen a při jeho užívání dominují ti, kteří spolu s ním zároveň kouří i klasické cigarety (43 %). 11 % respondentů pak uvedlo, že před tím, než začali užívat nahřívaný tabák, vůbec nekouřili.

Státní zdravotní ústav mapuje užívání zahřívaného tabáku v ČR již čtyři roky, a to v rámci každoročního pravidelného průzkumu zaměřeného na tuzemské užívání tabáku a alkoholu, tzv. šetření NAUTA. Loni se ho zúčastnilo 1784 respondentů ve věku nad 15 let. Autor: SZÚ/NAUTA

Výrobce: Zákaz znevýhodní kuřáky

Pro výrobce zahřívaného tabáku není novela žádným překvapením, protože navazuje na již dříve schválenou evropskou legislativu. „Ačkoliv budeme muset v souladu se změnou zákona upravit naše produktové portfolio, již nyní nabízíme širokou škálu náplní do bezdýmných alternativ s klasickými tabákovými příchutěmi, ze kterých si uživatel může i nadále vybírat,“ říká ředitel oddělení vnějších vztahů Philip Morris ČR Petr Šebek.

Zákaz ochuceného zahřívaného tabáku podle výrobce oslabí možnosti kuřáků, kteří se chtějí vzdát klasických cigaret a hledají k nim zdravější alternativu. „I když nejsou bez rizika, jsou tyto produkty prokazatelně méně škodlivé, než je kouření cigaret. Příchutě u méně rizikových výrobků považujeme za důležitý faktor, který může některé kuřáky motivovat k přechodu na méně škodlivé alternativy. Domníváme se, že jejich úplný zákaz může snížit počet kuřáků přecházejících na méně škodlivé alternativy,“ dodává Petr Šebek.

Evropská komise podle výrobce zákazem popírá koncept snižování rizika (tzv. harm-reduction). „Prosazuje jej řada členských států včetně ČR. Zákaz charakterizujících příchutí v nahřívaných tabákových výrobcích oslabuje úlohu těchto výrobků při snižování míry kouření v Evropě. Nahřívané tabákové výrobky jsou, jak dokazuje rostoucí množství vědeckých důkazů a regulatorních rozhodnutí, pro uživatele mnohem lepší volbou než pokračování v kouření,“ doplňuje Petr Šebek.

E-cigarety s příchutí na trhu zůstávají

Změna, která kuřáky čeká v říjnu, není prvním vytlačením příchutí z trhu s tabákovými a nikotinovými výrobky. Už v minulosti musely skončit třeba mentolové cigarety. Prodávat se nějaký čas nesmí také porcovaný tabák s příchutěmi a ten určený pro vodní dýmky.

Od 1. července 2023 z trhu zmizí také část příchutí nikotinových sáčků. Vyhláška, jež je zakazuje a které věnujeme v budoucnu na Vitalia.cz samostatný text, hovoří o tom, že balení nikotinových sáčků nesmí „obsahovat jakékoliv prvky ve spojitosti s příchutěmi a aromaty, které evokují cukrovinky nebo cukrářské výrobky, jež mohou být zvláště atraktivní pro nezletilé“.

Naopak tekuté náplně s příchutěmi a aromaty do elektronických cigaret zatím lidé závislí na nikotinu paradoxně na trhu i nadále seženou. „Elektronické cigarety, zejména pak ty jednorázové, jsou dnes dostupné u příchutích jako cukrová vata, sladké limonády, ovoce či energeticky nápoj. Je prokazatelné, že tyto sladké chutě cílí na děti,“ podotýká Adam Kulhánek.

Je ale možné, že i je postihne zákaz, neboť jak ukázal poslední průzkum NAUTA, spotřeba elektronických cigaret je rovněž na vzestupu. V roce 2022 je užívalo alespoň jednou měsíčně 10,2 procent respondentů, o rok dříve to bylo 7,4 procent respondentů. Největší podíl uživatelů těchto nikotinových výrobků je ve věku 15 až 24 let. Průzkum také doložil, že elektronické cigarety nepředstavují alternativu pro kuřáky, neboť 38 procent jejich uživatelů před tím, než sáhlo po e-cigaretě, nekouřilo.

Zákaz příchutí a aromat do elektronických cigaret nyní Evropská komise zvažuje. Záměr je ale stále projednáván a žádný závěr zatím nepřijala. A právě to je nejspíš jedním z hlavních důvodů, proč zákaz zatím nepřišel ani v ČR. Nicméně jinde ve světě je tomu jinak. „Ve Spojených státech již FDA zakázala prodej příchutí atraktivních pro děti u e-cigaret značky Juul,“ dodává adiktolog.