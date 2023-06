Zákaz potravin s CBD se zatím odkládá na neurčito, stát se k nim však nějak postavit musí

Ministerstvo zemědělství na konci dubna avizovalo, že připravuje zákaz potravin s CBD a dalšími kanabionidy – týkalo se to například sladkostí s touto látkou. S výjimkou THC, jež je v tuzemsku považováno za nelegální drogu, a HHC, které na seznam nelegálních drog míří díky aktivitě Ministerstva zdravotnictví.

Vydání zákazu připravovala na červen Státní potravinářská a zemědělská inspekce (SZPI) patřící pod Ministerstvo zemědělství. Avízo přišlo předem, aby se na zákaz obchodníci připravili, protože po jeho zveřejnění by nebylo možné doprodat skladové zásoby potravin s CBD. Tedy ani doplňků stravy, jež pod potraviny patří.

Proti postupu úřadů se ohradili výrobci a prodejci potravin, ale také kosmetiky a dalších produktů, ačkoliv na nepotravinářské výrobky se připravovaný zákaz neměl vztahovat. Tři dny po vydání tiskové zprávy Ministerstva zemědělství vznikla také internetová petice proti zákazu. Tu, zhruba po měsíci, podepsalo zhruba 3400 lidí.

Galerie: Edibles: Návykové látky napodobující potraviny

Zákaz překvapil, ale neměl

Avízo o zákazu bylo, ale i nebylo překvapivé. Úřady Evropské unie považují kanabinoidy, tedy i CBD, přidávané do potravin a doplňků stravy za tzv. novou potravinu. K této kategorii přitom obecně přistupují tak, že proto, aby se taková potravina na trzích v EU mohla prodávat, musí být prokázáno, že neškodí lidskému zdraví. Jenže právě to u CBD a dalších kanabinoidů zatím doloženo není, takže teoreticky nemají být v EU včetně České republiky vůbec uváděny na trh. V tuzemsku ale obchod s doplňky stravy a dalšími potravinami s CBD navzdory tomu kvete, ačkoliv dle pravidel EU je nelegální. Avizovaný zákaz, který měl ambici nelegální prodej vyřešit, tedy nemohl minimálně obchodníky překvapit. Něco podobného bylo ve vzduchu už dlouho.

Na tomto místě je ovšem nutné zopakovat, že pravidla EU, jež se vztahují na nové potraviny, nepostihují kosmetiku a další nepotravinové produkty s CBD a jinými kanabinoidy. Plánovaný zákaz potravinářské inspekce se proto na něj vztahovat neměl.

Překvapení se však konalo v jiné rovině. Avízo o zákazu prodeje potravin s CBD přišlo v době, kdy odborníci na závislostní problematiku v čele s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem podporují částečnou legalizaci trhu s konopím. A také zavedení nové kategorie tzv. psychomodulačních látek, jakými jsou právě některé kanabinoidy nebo rostlinný kratom. Psychomodulační látky by sice mohly být v prodeji (pokud nebude prokázána jejich škodlivost), zároveň by ale bylo obchodování a nakládání s nimi regulováno tak, aby se například nedostaly k dětem.

Přípravu zastavila politika

Jak jsme v dubnu jako první informovali, zákaz prodeje potravin s CBD měl přijít v první polovině června. Premiér Petr Fiala na Twitteru ale vzápětí po vydání tiskové zprávy Ministerstva zěmědělství oznámil, že nic takového se nastane. „Návrh SZPI na zákaz CBD extraktu v potravinách nepovažuji za šťastný a potvrzuje to i zpětná vazba, kterou mám od občanů a podnikatelů,“ zveřejnil premiér 9. května na svém twitterovém účtu. „Až dokončíme konsolidační balíček, setkám se s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou a požádám ho, aby zkusil najít schůdnější řešení než úplný zákaz,“ doplnil. Ministr Zdeněk Nekula z KDU-ČSL ve středu 14. června ve funkci skončil a nahradí ho zřejmě jeho stranický kolega Marek Výborný.

Nyní, podle informací Vitalia.cz, je tedy zákaz u ledu. SZPI tedy na něm nijak nepracuje a pracovat zatím ani nebude. Minimálně do doby, než se legislativně vyjasní, jak Česko bude k většině kanabinoidů přistupovat. Tedy zda budou nelegální, pololegální, či zcela legální.

Měly by se volně prodávat potraviny vč. doplňků stravy s CBD? Ano Ano, pomohly mi Ano, ale až bude doloženo, že jsou bezpečné Nevím Ne Ne, nepomohly mi Ne, protože nepatří do rukou dětem Zobraz výsledek

Vznikne nová kategorie

Dotčené úřady ale odložení zákazu potravin s CBD nechtějí potvrdit. „Veškeré dotazy směřujte na MZe, respektive na Úřad vlády,“ říká mluvčí potravinářské inspekce Pavel Kopřiva a vysvětluje, že mu nenáleží jakkoliv komentovat plány, jak naložit s CBD a dalšími kanabinoidy. Jedná se totiž o politické rozhodnutí a k tomu se SZPI obecně nikdy nevyjadřuje.





Mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý otázku odložení zákazu nechal bez odpovědi a vyjádřil se jen k přípravě nové kategorie, kterou má zavést novela zákona o návykových látkách. „Návrh legislativní úpravy na psychomodulační látky MZe obdrželo od Úřadu vlády a naše doporučení jsme Úřadu zaslali v pondělí 5. června 2023. Jde především o jasné vymezení hranice mezi potravinami a tím, co bude označeno jako psychomodulační látka, tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitelů,“ uvádí Vojtěch Bílý s tím, že návrh na úpravy zákonů a vyhlášek ještě není definitivní a budou k němu probíhat další jednání s příslušnými resorty.

Proč je zavedení nové kategorie s názvem psychomodulační látky zapotřebí, vysvětluje mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob: „Novým legislativním opatřením bychom měli do budoucna nalézt vyvážené řešení pro látky s nižším závislostním potenciálem tak, abychom omezili jejich dostupnost pouze na dospělou populaci a zároveň zbytečně nekriminalizovali jejich uživatele.“

Mluvčí také připomíná, že v současné době má Ministerstvo zdravotnictví v případě nutnosti rychlého zákazu nějaké nové chemické látky, která může mít závislostní potenciál či může poškozovat zdraví uživatelů, jediný možný nástroj: nařízením vlády rozšířit seznam návykových látek. Přidání na seznam ale fakticky znamená, že novinka se stává nelegální drogou, jejíž držení, zacházení a jakékoliv obchodování je trestné.

Pokud by Česká republika kanabinoidy neřešila, nebo je nechala volně na trhu bez jakékoliv regulace, mohou přijít ze strany evropských úřadů sankce. Ty sice do jisté míry nechávají na členských státech, jak jednotně nastavená pravidla zanesou do vlastní legislativy, Česko už ovšem má zkušenost, že pokud evropská pravidla ignoruje či nedodržuje, může přijít pokuta nebo dočasná stopka evropských dotací.

Co jsou kanabinoidy

Výrazem kanabinoidy označujeme chemické látky, které jsou přítomné především v rostlinách konopí. Zároveň je možné je vyrobit také synteticky, tedy v laboratoři. Zatím bylo objeveno přes 100 druhů kanabinoidů. Mezi nejvýznamnější či nejvíce využívané a zmiňované patří

tetrahydrokanabinol (THC),

kanabidiol (CBD),

hexahydrokanabinol (HHC),

kanabinol (CBN) a

kanabichromen (CBC).

Kanabinoidy mají různé účinky, ne všechny jsou dosud zmapovány. Obecně se ale uvádí, že jde o látky, které dokáží ovlivňovat v organismu tzv. endokanabinoidní systém. Některé z těchto látek, např. THC či HHC, dokáží také působit na receptory centrální nervové soustavy.

Jak přesně kanabinoidy v lidském těle fungují a jak velký význam má samotný endokanabinoidní systém, je ale stále otázkou vědeckého zkoumání. Obchodníci s kanabinoidy, zdá se, jejich funkce rádi přeceňují, zákazníci s různými zdravotními neduhy je rádi zkouší (což je dáno i tím, že dostupnost potřebného množství léčebného konopí stále není samozřejmostí) a na tomto poli vznikají také vědecké práce. Za jednoho z českých průkopníků na poli vědy je považovaný chemik Lumír Hanuš, jenž působí jako vědec v Izraeli. Nicméně jak upozorňují i evropské úřady, důkazy o prospěšnosti kanabinoidů zatím pro ně nejsou natolik přesvědčivé, aby kanabinoidy schválily jako látky vhodné ke konzumaci.