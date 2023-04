Ty nejlepší pistácie? Jsou tmavě zelené a uskladněné v lednici

Každý suchý plod má svá specifika, nezaměnitelnou chuť i potenciální rizika. Podívali jsme se pod skořápku pistáciového oříšku, který díky své luxusní chuti dlouhodobě patří mezi jedny z nejoblíbenějších suchých plodů.

Pistácie se jinak sklízí v Americe a jinak v Asii

Pistácie mají svůj původ ve střední Asii a USA a Írán dnes patří mezi největší světové vývozce. Na středním východě se velká část sklizně provádí ručně, trsy ořechů jsou setřásány dlouhými tyčemi a zachytávány do látek. Poté následuje ruční odstranění skořápky.

V USA je postup opačný, oříšky se zde sklízí mechanicky. Zralé pistácie ze stromu setřásá stroj a celé trsy padají do látek, následně jsou ořechy převezeny do výroby, kde se musí během jednoho až dvou dní odstranit slupka. Pokud se slupka neodstraní včas, skořápky ztratí barvu, což je nežádoucí. Následuje další zpracování oříšků, kdy je pro udržení kvality pistácií nejvhodnější pražená forma. Nejvíce si pochutnáme na pistáciích čerstvě vyndaných ze soli, do které putují po pražení.

Žádná hnědá, zelená je ta správná barva

Zaměřit bychom se měli na barvu pistácií či míru otevření skořápky. U pistácií jednoznačně platí, čím je barva oříšku tmavší, tím jsou kvalitnější. Zelená barva je tudíž tou nejlepší známkou.

„To samé platí pro produkty, které se z dané suroviny vyrábí, což jsou například ořechové krémy či mouky. Vybírejte proto produkty, které mají krásně zelenou barvu, a nikoliv hnědou či béžovou. Věnujte pozornost i etiketě výrobku, kde případně odhalíte, zda výrobce v produktu nepoužívá umělá barviva,“ doporučuje Petra Vránová, generální ředitelka pražírny ALIKA, která je největší pražírnou ořechů u nás i ve střední Evropě.

Zavřená skořápka značí brzkou sklizeň

Podíváme-li se na skořápku, mnohé z nás může překvapit informace, že skořápka pistácií se otevírá samovolně již při pěstování na stromech. Pokud je sklizeň příliš brzká, skořápka zůstane uzavřena. V každém případě by měla být skořápka čistá, bez skvrn a nakonec dostatečně pootevřená. Nesnadný boj s uzavřenou skořápkou pistácií zažil určitě každý milovník těchto suchých plodů. Pokud je rozloupnutí ořechu dostatečné, je pro nás konzumace a ruční vyloupání mnohem snadnější.

Prvotřídní pistácie mohou obsahovat pouze 2 % neotevřených oříšků. Tyto normy se však mohou lišit dle země vývozu. Zakoupit můžete samozřejmě již pistácie vyloupané, jejichž cena je o trochu vyšší než u ořechů se skořápkou.

Pistácie jsou bohaté na bílkoviny i vlákninu. A tuk

Pistácie jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu, vitamíny i cenné antioxidanty. Nesolené pistácie mají na 100 g celých 20 g bílkovin, 15 g sacharidů, celých 10,4 g vlákniny a 2500 kJ a 50 g tuků. Tuky jsou zmíněny naposled záměrně. Tohoto údaje se není třeba až tak lekat, jelikož se jedná o zdraví přínosné tuky – mononenasycené a polynenasycené tuky, které pomáhají snížit hladinu LDL cholesterolu.

Navíc pistácie se obvykle nejí na kila ani na stovky gramů. Po oloupání stogramového sáčku pistácií vám zbyde cirka padesát gramů oříšků.





Z vitamínů pistácie obsahují vitamín E a B6, obsažené antioxidanty zpomalují proces stárnutí a esenciální aminokyseliny, hlavně arginin, pomáhají posilovat imunitní systém.

Vyloupané pistácie, čím tmavší zelená, tím lépe Autor: Depositphotos

Ořechy skladujte ve spíži, nebo v lednici

Aby ořechy neplesnivěly, musíme je dobře uskladnit. „Základem je ořechy skladovat na tmavém a chladném místě. Otevřené ořechy uchováváme v nádobách, které nepropouští vlhkost, čímž prodloužíme jejich trvanlivost. Vliv na trvanlivost ořechů má teplota, vlhkost, kvalita obalu i sluneční paprsky. Nejlepší místo pro uchování ořechů je spíž nebo spodní část lednice,“ radí Petra Vránová z ALIKY.

Pokud si všimnete, že jsou pistácie či jiné ořechy plísněmi již chycené, určitě je nekonzumujte a raději vyhoďte.

„Za normálních podmínek mohou být pistácie skladovány až celé dva roky, aniž by to mělo následky na čerstvost či chuť oříšků. Za nás však vždy sázíme na čerstvost, kterou můžeme zákazníkům dopřát díky naší vysoké kapacitě pražení, která je největší v rámci celé střední Evropy. Chuť čerstvě pražených oříšků je prostě nezaměnitelná,“ dodává Petra Vránová.