Prevence rakoviny plic už včas odhalila desítky nádorů. Polovina lidí nabídku ignoruje

Od ledna 2022 do března 2023 se screeningu, neboli programu včasného záchytu rakoviny plic , zúčastnilo 10 122 zájemců . Jejich průměrný věk činil 64 let, většinou jde o muže, aktivní kuřáky. Zájemci se do screeningu buď přihlásili sami, nebo je v řadě případů oslovil jejich praktický či plicní lékař.

Prevence u 116 kuřáků odhalila rakovinu

Přes šest tisíc účastníků programu již bylo vyšetřeno pneumologem, bezmála čtyři tisíce absolvovaly vyšetření nízkodávkovou počítačovou tomografií (CT). To je v tuto chvíli jediný způsob, jak s jistotou zjistit započínající nádor na plicích.

Z výsledků screeningu vyplývá, že u 3,3 % lidí vyšetřených na CT existuje podezření na rakovinu. U 7,4 % těch, co byli kvůli tomu dále vyšetřováni, byla rakovina plic potvrzena. Jde zatím o 116 pacientů. Z nich 28 již mělo záznam v Národním onkologickém registru, tedy jiný typ nádorového onemocnění již překonali či se s ním léčí.





Jde o časný záchyt rakoviny, tedy malé nádorové ložisko, které vypadá třeba jako uzlíček, jenž nelze spatřit okem. Pacienti byli odeslání do pneumoonkologického centra, kde jsou odoperováni, což pro ně znamená šanci na vyléčení, popisuje místopředsedkyně české pneumologické společnosti Ivana Čierná Peterová.

Polovina oslovených účast odmítlo

Průběžná data také ukazují, že více než polovina (51,2 %) lékaři oslovených účast na novém screeningu odmítla. „Proč, to je otázkou a my se nyní zabýváme tím, jak klienty lépe přesvědčit, aby vstoupili do programu včasného záchytu rakoviny plic,“ podotýká předsedkyně pneumologické společnosti Martina Koziar Vašáková.

Jeden z důvodů, který hraje roli, je to, že lidé si myslí, že jich se rakovina plic netýká, že oni ji určitě nemají, říká plicní lékařka Ivana Čierná Peterová. Někteří se naopak bojí, že rakovinu mají a vyšetření by to potvrdilo.

Poměrně vlažně se účastníci programu staví také k návštěvám center pro závislé na tabáku, kam aktivní kuřáky odesílají pneumologové. Moc se jich tam nedostaví, takže tady máme na čem zapracovat, podotýká plicní lékařka Ivana Čierná Peterová. Zároveň ale dodává, že podmínkou účasti ve screeningu není přestat kouřit. Do programu se klienti mohou zařadit, i když s kouřením nepřestanou, podotýká lékařka. Je to sice paradoxní, ale lékaři chtějí, aby program byl kuřákům a exkuřákům co nejvíce otevřený a účastnili se ho, proto se snaží nevytvářet žádné bariéry, jež by je od účasti v programu odrazovaly.

Lékařky také mírní obavy z toho, že by ozařovací dávka z CT vyšetření představovala zdravotní riziko. Jde o nízkodávkové CT, kdy za absolvování celého screeningového programu dostanete dávku shodnou jako při jednom běžném vyšetření CT, uvádí Ivana Čierná Peterová.





Za vyšetřením musí zájemci cestovat

Zajímavostí také je, že v celé ČR existuje pouze jeden okres, a to Český Krumlov, z něhož zatím ani jeden pacient, byť tam program probíhá a zájemci už do něj vstupují, nedorazil na CT vyšetření, ačkoliv žádanky na něj byly vystaveny.

Je to proto, že akreditovaná pracoviště s CT, kde provádí screening, nejsou v každém okrese. Pacienti na vyšetření proto musí cestovat a někteří to mají, bohužel, daleko, uvádí Ivana Čierná Peterová. Konkrétně z Českokrumlovska musí za vyšetřením do Českých Budějovic.

Nyní je v celé ČR 27 akreditovaných pracovišť a pneumologové usilují o to, abych jich v budoucnu bylo ještě více.

Bezplatný program pokračuje

Program včasného záchytu rakoviny plic odstartoval v lednu 2022. Je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Na konci března letošního roku do programu bylo zapojeno 273 pneumologických pracovišť, což je necelá třičtvrtina z jejich celkového počtu.

Prevence je určena lidem ve věku 55 až 74 let. Musí jít o bývalé nebo současné silné kuřáky. Co to znamená? Hranicí pro zařazení do screeningu je 20 balíčkoroků, tedy že dotyčný či dotyčná kouří nebo kouřil(a) alespoň 20 let 20 cigaret denně. Do programu spadají také ti, kteří kouří po dobu deseti let a vykouřili alespoň 40 cigaret denně nebo po dobu pěti let 80 cigaret denně.

Princip programu spočívá v tom, že kuřáky osloví praktičtí lékaři. Přihlásit se prostřednictvím praktika či plicního lékaře ale mohou kuřáci i sami.

Pokud pacient splňuje podmínky programu, praktik jej odešle k plicnímu lékaři. Ten kuřákovi či bývalému kuřákovi provede celkové vyšetření. Následně pacienta pošle na nízkodávkovou počítačovou tomografii (CT) do akreditovaného pracoviště.

Jak program probíhá, se dozvíte ve videu níže:





Pilotní fáze screeningu je naplánována na pět let. Následně bude vyhodnocena. Pneumologové ale věří, že už současné výsledky dávají příčinu k tomu, aby se screening stal trvalou součástí tuzemské zdravotní péče.

„Průběžná data ukazují, že program včasné detekce v rizikové skupině rozhodně přínos má a stojí za to jej spojit s programem odvykání kouření, který jim pomůže překonat závislost,“ říká předsedkyně pneumologické společnosti Martina Koziar Vašáková, jež stála u začátků screeningu a jeho letitým přípravám.

Kam na plicní, když se chci zúčastnit screeningu? Seznam pneumologických pracovišť najdete zde. Interaktivní mapu s pneumologickými i radiologickými pracovišti najdete zde. Jde o mapu pracovišť zapojených do programu včasného záchytu rakoviny plic. Zdroj: prevenceproplice.cz

Včasné odhalení = šance na vyléčení

Hlavním argumentem pro zavedení nové prevence je to, že většina nádorů v plicích je odhalena až ve stádiích, kdy je nelze operovat. „Těch, které lze operovat, máme, bohužel, jen 15 % z nově diagnostikovaných,“ podotýká lékařka Martina Koziar Vašáková. Chirurgické vyjmutí nádoru přitom zásadním způsobem zvyšuje šanci na uzdravení pacienta.

Pokud nádor nelze odoperovat, následuje tzv. celková léčba, tedy chemoterapie, radioterapie a u některých pak i biologická léčba. „Je extrémně nákladná. A i když je čím dál tím dokonalejší a dokáže významným způsobem prodloužit život, nelze o ní zatím říci, že by vedla k vyléčení,“ upozorňuje Martina Koziar Vašáková.