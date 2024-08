Polovina oslovených odmítla účast na prevenci rakoviny plic. Ještě se mohou zapojit

Prevence rakoviny plic není sice určena pro každého, dostupná pro silné kuřáky či exkuřáky je ale po celé zemi a bezplatně.

Praktičtí a plicní lékaři účast v programu za dva a půl roku nabídli více než 21 tisícům lidí. K pneumologovi dorazilo necelých 10 tisíc z nich. 52 procenta oslovených nabídku k prevenci nevyužila, informovala plicní lékařka Ivana Čierná Peterová, jež v odborné lékařské společnosti vede Sekci ambulantních pneumologů.

Za odmítnutím jsou obavy

O tom, že polovina oslovených nabídku odmítla, hovořili pneumologové už loni. Podíl lidí neochotných se prevence zúčastnit se zatím tedy nedaří snížit.

Podle pneumoložky je tolik odmítavých reakcí dáno tím, že lidé mají strach, aby jim lékař nesdělil obávanou diagnózu rakoviny. Někdy může být důvodem také to, že zájemci musí za vyšetřením cestovat, a protože jde o prevenci, mohou na něj i čekat.





Ilona Mančíková, jež si sama byť jako nekuřačka nemocí prošla a spoluzaložila pacientskou organizaci Moje plíce, poukazuje také na to, že pokud se screeningu účastní aktivní kuřák, je sám sebou konfrontován kromě rizika rakoviny také se svojí závislostí na nikotinu. Ne každý je ale ochotný si ji připustit nebo s ní pracovat včetně toho, aby si řekl o pomoc třeba v jednom z center pro odvykání kouření.

Názor lze změnit

Ať už je důvod neúčasti jakýkoliv, Ivana Čierná Peterová upozorňuje, že kuřáci či exkuřáci si rozhodnutí mohou rozmyslet. A dokud budou splňovat věkové kritérium od 55 do 74 let, mohou se do programu zapojit dodatečně navzdory přechozímu odmítnutí nabídky.

Lékařka ale zároveň podotýká, že zkušební testování screeningu je schváleno na dobu pěti let, tedy do konce roku 2026. Zda bude pokračovat i poté a v jaké podobě, zatím Ministerstvo zdravotnictví nerozhodlo. Je tedy nutné brát v potaz, že rozhodnutí je možné přehodnocovat ještě necelé tři roky, poté už bezplatná prevence nemusí být k dispozici.

Obavy těch, pro které je screening vhodný, by mělo rozptýlit, že podmínkou účasti není přestat kouřit, byť lékaři se podle Čierné Peterové snaží podat pomocnou ruku a s pacienty o odvykání hovořit.

Dobré je také vědět, že účast v programu ještě neznamená, že si člověk obávanou diagnózu vyslechne. U většiny účastníků, konkrétně šlo o 89 procent, vyšetření na nízkodávkovém CT podezření na tumor neodhalilo.

U 211 účastníků prevence ale vyšetření na CT ukázalo pozitivní nález. U 44 pacientů byl ale nádor zatím tak malý, že jej lze vyoperovat, což je poměrně jistá cesta k vyléčení. Právě to je důvodem, proč plicní lékaři považují pilotní screening ve jeho poločase za úspěšný: Ačkoliv do programu nevstoupila více než polovina oslovených, více než čtyřem desítkám účastníků včasné odhalení nemoci zachránilo život. Dalším zase cílená léčba nebo imunoterapie dává naději na jeho prodloužení.

Jen pro silné kuřáky nebo exkuřáky

Preventivní program zaměřený na včasné odhalení rakoviny plic běží od ledna 2022 v pětiletém zkušebním režimu.

Je určen kuřákům či bývalým kuřákům mezi 55. a 74. rokem. Jde o ženy i muže, kteří vykouřili alespoň 200 tisíc cigaret. Autoři projektu hovoří o vykouřených dvaceti balíčkoletech. To znamená, že třeba kouřili po dobu 20 let 20 cigaret denně. Nebo po dobu deseti let 40 cigaret za den.

Zájemci se mohou do programu přihlásit sami prostřednictvím svého praktického lékaře. Nebo je lékař může i sám aktivně oslovit. Ivana Čierná Peterová potvrzuje, že do screeningu se zapojili všichni praktici po celé ČR, stejně jako ambulantní pneumologové.

Prevence spočívá v tom, že silný kuřák či exkuřák jde se žádankou k plicnímu lékaři a ten je po prohlídce odesílá na jedno ze 31 akreditovaných radiologických pracovišť. Pokud je výsledek vyšetření na CT pozitivní, pacient je odeslán do některého z komplexních onkologických center nebo, v ideálním případě, do jednoho z osmi center pneumoonkochirurgické péče.