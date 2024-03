Medvědí česnek: Recept na krémovou polévku a další tipy, jak s ním v kuchyni naložit

Česnek medvědí je planě rostoucí rostlina, která v posledních letech stále častěji nachází uplatnění hlavně v kuchyni. A díky ideálním podmínkám už teď na řadě míst raší, a tak řada lidí už vyrazila na jeho sběr. Jak se při jeho hledání nesplést a jak ho ideálně využít?

Jak poznat medvědí česnek od konvalinky?

Listy medvědího česneku jsou velmi podobné jedovaté konvalince, takže se držte obecné rady ke sběru bylin, kterou nám poskytla Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky a webu kytkykjidlu.cz: „Když si nejste jisti, tak nic nesbírejte.“ Nicméně i zde platí: utrhnout, rozemnout, a jakmile cítíte česnek, jste doma a můžete plnit nůše. Medvědí česnek si libuje v nížinách, vlhkých zastíněných místech nebo v lesích.

Jíst z něj můžete i květy ve tvaru bílých bambulek, které mají stejně intenzivní chuť jako listy. „Planě rostoucí rostliny rostou tam, kde chtějí, takže pokud si ho chcete zasadit na zahradě, můžete to zkusit, ale jestli se vám uchytí, to jisté není. Nesmí mít moc těžkou ani moc lehkou hlínu, vyžaduje jarní sluníčko a v pozdější době zas stín. Není to s ním snadné,“ řekla nám již dříve Jana Vlková.





Galerie: Poznáte v přírodě česnek podivný, viničný a medvědí?

Kam s medvědím česnekem

Medvědí česnek má nejlepší chuť, když ho zpracujete čerstvý, bez tepelné úpravy. Připravte z něj pesto se sýrem nebo bez, nakrájený nadrobno skvěle ochutí tvaroh, čerstvý sýr nebo máslo. Zkuste ho rozmixovat se zakysanou smetanou, solí a pepřem a připravte tak skvělý dip ke grilované zelenině nebo k masu. Nebojte se ho přidat do vajíčkové pomazánky.

Máte rádi medvědí česnek? Ano, každý rok ho pravidelně sbírám

Ano, kupuji ho/dostávám ho

Ne, je na mě moc silný

Spíše sbírám jiné druhy, česnek podivný nebo viničný

Své uplatnění ale najde i v teplé kuchyni, teď těsně před Velikonocemi ho můžete zapracovat do nádivky spolu s čerstvými kopřivami, báječný je ve slaných koláčích, v šunkoflecích nebo v haluškách. Máte-li málo času a velkou chuť na krémovou polévku, zkuste polévku z medvědího česneku.

Recept na ni připravil semifinalista soutěže MasterChef Česko 2020, Pavel Berky. Další tipy na recepty z medvědího česneku najdete v našem dalším článku Lepší než medvědí česnek je česnek podivný.