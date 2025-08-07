Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Lidl zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou. Už stojí 39 korun

Lidl zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou. Už stojí 39 korun

Kateřina Čepelíková
Dnes


Autor: Vitalia.cz
Oblíbený mix ovoce a zeleniny, který prodává řetězec Lidl, s začátkem srpna podražil. Za tři kila plodů už nezaplatíte dvacet pět korun, jako tomu bylo uplynulé čtyři roky. Víme proč si připlatíte a o kolik.

„S Lidlem šetříme jídlem“ je projekt, který německý řetězec Lidl spustil před čtyřmi lety. Tehdy začal nabízet za pokladnami papírové bedýnky různého obsahu. 

„Obsah bedýnek tak tvoří především ovoce a zelenina, které mají například protrženou síťku (obal). Složení bedýnek je přitom různorodé, naším cílem je nabídnout zákazníkům atraktivní obsah za pouhých 25 Kč,“ dozvěděli jsme se tehdy od někdejšího tiskového mluvčího Lidlu Tomáše Mylera. Později do tohoto zlevněného sortimentu zařadil řetězec také květiny. „Opět platí, že i ty jsou ve stoprocentní kvalitě,“ informoval Lidl tehdy. 

Kvalita polevila už po roce

Zkraje byly bedýnky plné opravdu pěkného ovoce a zeleniny, lidé si na sociálních sítích vyměňovali informace o tom, kde mají bedýnky nejčastěji a v jaký čas, zároveň se chlubili fotografiemi svých úlovků. Jen zcela výjimečně bedýnky obsahovaly pomačkaný kus. 

Galerie: Bedýnky z Lidlu po roce od spuštění projektu

Ovšem rok na to už jsme v Lidlu našli bedýnky plné i dost nevzhledného ovoce a zeleniny, po kterých zákazníci hned tak neskočí. I tak si ale zjevně takové potraviny našly své kupce a Lidl tak od začátku projektu do teď díky své iniciativně a zákazníkům ušetřil 18 tun ovoce a zeleniny. A navíc ještě něco vydělal na plodech, které by jinak daroval různým zoologickým zahradám a dalším podobným spolkům. 

Tašky podražily o 14 korun

Navzdory obsahu, který není vždy zcela stoprocentní, jak Lidl tvrdí, je o tašky, které bedýnky nehradily, stále velký zájem. S mixem plodů si zákazník dokáže poradit, rozhoduje cena. Ta se ale v tichosti od začátku srpna změnila. Tříkilové tašky podražily z 25 korun na 39 korun. 

Podle zákaznického servisu Lidlu vedl ke zdražení fakt, že chce řetězec tento projekt dále rozvíjet, zachovat jeho kvalitu a dostupnost ve všech prodejnách Lidl. Byli jsme ubezpečeni, že na kvalitě se nic nemění, obsah tašek zůstává „stejně kvalitní a pestrý jako dosud – minimálně 3 kg ovoce a zeleniny, které jsou stále vhodné ke konzumaci“

„Úprava ceny odráží snahu zajistit dlouhodobou udržitelnost projektu. I po zvýšení ceny proto Lidl zůstává v rámci srovnatelných nabídek nejdostupnější na trhu,“ stojí v odpovědi zákaznického centra. Což není úplně správná odpověď, neboť společnost Albert obdobný tříkilový mix ovoce a zeleniny nabízí v tzv. Záchranářských bedýnkách stále za třicet korun.

