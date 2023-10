Albert nově odebírá PET lahve a plechovky. Do Lidlu a Kauflandu už jich lidé přinesli půl milionu

Ministerstvo životního prostředí letos na jaře oznámilo, že by rádo zavedlo celorepublikový zálohový systém PET lahví a nápojových plechovek novelou zákona o obalech. Připravená by měla být od konce roku 2023, spuštěna by pak měla být v polovině roku 2025.

A protože kdo je připraven, není překvapen, obchodní řetězce Lidl a Kaufland už spustily vlastní pilotní programy na zálohování jak PETek, tak plechovek. A dlužno podotknout, že velmi úspěšně. A tak se přidává i další řetězec.

Zapojí se více prodejen

Přestože se vracení nápojových obalů v úvodní fázi testovalo jen v šesti vybraných prodejnách řetězců Kaufland a Lidl, zákazníci přinesli za sedm měsíců zpět celkem 542 667 obalů. To vše navíc bez přímé motivace penězi. Místo nich lahvomaty vydávají slevové kupony na vybraný sortiment.





„Testovací projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek vychází z principů udržitelnosti, které naše společnost uplatňuje dlouhodobě. Jsme rádi, že se do projektu zapojilo mnoho našich zákazníků. Výsledky první fáze projektu výrazně předčily naše očekávání. Od startu projektu se v prodejnách Kaufland vysbíralo celkem již více než 220 000 ks obalů. V září jsme přidali další prodejnu v Praze na Vypichu. Na podzim se plánuje další rozšíření do Pardubic, Zlína a Karlových Varů,“ popisuje tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Galerie: V Kauflandu a Lidlu můžete vracet PETky a plechovky

V Lidlu se podařilo vysbírat celkově přes 320 000 nápojových obalů. Zpětný odběr nápojových obalů i tak nově zákazníci budou moci vyzkoušet i v Karlových Varech, Pardubicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem a ve Zlíně.

Albert zvolil jinou strategii

Albert nově spustil testování strojů na vratný systém plechovek a PET lahví od čtveřice dodavatelů, a to v prodejnách v pražských Nových Butovicích, v Plzni a také Hradci Králové. Tady pak přibude ještě čtvrtý stroj v listopadu.





Stroj na třídění PET lahví a plechovek Autor: Albert

Princip je jednoduchý. Na rozdíl od výše uvedených řetězců, kdy jsou zákazníci odměněni slevovými kupony, v Albertu za každou odevzdanou lahev nebo plechovku dostanete zpět 50 haléřů formou kupónu, který uplatníte při nákupu.

Stejně jako v Lidlu a Kauflandu se lahve vrací nesešlápnuté, tak jako tomu bude po zavedení zálohového systému.