Ode dneška lze vracet PETky a plechovky v Kauflandu a Lidlu. Co za to?

Už ve třinácti zemích Evropy (včetně Slovenska) funguje systém zálohových PET lahví. A přestože například v Chorvatsku se PETky zálohují už osmnáct let, do Česka tato novinka dorazila teprve dnes, 23. února 2023. A to ještě ne do všech obchodů a ne povinně, neboť zákon o zálohování Ministerstvo životního prostředí teprve připravuje.

Ať si lidé zpětný odběr vyzkouší

Pilotní testovací projekt zpětného odběru nápojových PET lahví a plechovek v České republice byl dnes spuštěn v Kauflandu a Lidlu. Ne však ve všech obchodech, ale na šesti vybraných pobočkách. Co se Kauflandu týče, jde o pobočku v pražské Michli, olomouckém Neředíně a ve Šternberku. Lidlu má odběrová místa v pražských Modřanech, v Plzni a v Brně. Ostatní pobočky se budou přidávat postupně.

„Chceme veřejnost upozornit na důležitost udržitelného přístupu k životnímu prostředí a zvýšit její povědomí o možnostech, jak jej dosáhnout,“ vysvětluje tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl edukační záměr projektu a dodává: „Zákazníci si tak mohou systém sběru PET lahví a plechovek vyzkoušet dříve, než vstoupí v platnost“.

„Věříme, že pilotní projekt pomůže podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice a že se aktivně zapojí i naši zákazníci. Vzhledem k tomu, že v případě zavedení systému budou zákazníci primárně vracet nápojové obaly u obchodníků, je pro nás důležité, aby nastavení celého systému bylo maximálně zákaznicky přívětivé,“ doplnil tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Co dostanete za vrácenou PET lahev?

Kaufland i Lidl zavádějí tento pilotní projekt každý ve třech vybraných prodejnách. Obě společnosti počítají v budoucnu s postupným rozšiřováním tohoto testovacího projektu. V současné pilotní fázi, kdy ještě není stanovena výše peněžní zálohy za plastové lahve a plechovky, obdrží zákazníci slevové kupony na různé sortimentní skupiny.

Zde vrátíte PET lahve a plechovky Autor: Lidl

„Ministerstvo životního prostředí fandí aktivitám velkých obchodních řetězců, které pomohou lépe zacházet s obaly a vracet je do oběhu – takže pracují na principu cirkularity, uzavírají materiálovou smyčku. Díky tomuto pilotnímu projektu se racionálním způsobem ověří ochota zákazníků zlepšit sběr plechovek a PET lahví. Jeho výsledky pomohou při nastavování dalších opatření,“ říká vrchní ředitel pro řízení sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí David Surý.





Zálohovat se budou i autobaterie. Časem

V listopadu loňského roku místopředseda vlády Marian Jurečka, pověřen vedením Ministerstva životního prostředí, zdůraznil, že cirkulární ekonomiku bude úřad i nadále podporovat.

„MŽP je v otázce zálohování o několik kroků dopředu, návrh zákona o zálohách dá státu do rukou skvělý nástroj na využití dnešního odpadu jako v době energetické krize zvlášť cenného surovinového zdroje. Do budoucna tak budeme mít legislativně podchycené možné zálohování petek, ale i jiných typů výrobků. Logicky se nabízí autobaterie nebo jiné produkty, které nyní končí mimo ČR, a ne zpět u výrobce. To vidím jako velkou výzvu a velké plus.“