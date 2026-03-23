Kratom či jeho míchání s jinými drogami loni stály život 17 lidí. Policie zveřejnila emotivní video

I když je nějaká látka přírodního původu, neznamená to, že neuškodí. Nejnověji na to policisté upozorňují u kratomu.
Rodičům doporučujeme zajímat se o to, s jakými látkami se jejich děti mohou setkávat, a otevřeně s nimi o jejich rizicích mluvit. Mladým lidem připomínáme, že experimentování s psychoaktivními látkami může mít vážné následky. To, že je něco ‚přírodní‘ nebo legálně dostupné, ještě neznamená, že je to bezpečné, píše se v tiskové zprávě.
Policisté uvádějí, že užívání kratomu může být spojeno se zdravotními komplikacemi, vznikem závislosti a v krajních případech i úmrtím. Těch loni vyšetřovali 17. V šesti případech u zemřelé či zemřelého pitva potvrdila výlučné požití kratomu, u dalších úmrtí pak byl kombinovaný s léky či jinými drogami. Konkrétně alkoholem a THC, tedy látkou obsaženou v marihuaně.
Po užití zemřela i 22letá dívka
V říjnu vyjížděli k úmrtí 22leté ženy v obci na Uničovsku.
Nařízená soudní pitva a následný toxikologický rozbor odhalily, že osudným se jí stal kratom. V těle měla smrtelnou dávku mitragyninu, což je látka obsažená v kratomu, popisují policisté.
Podle kriminalisty Jana Lisického dívka neměla sklony k užívání návykových látek.
Byla to sportovně založená, zdravá, velmi inteligentní, vzdělaná slečna, říká Lisický v reportáži, kterou policisté zveřejnili v pátek.
Večer jsme se spolu bavily. Pověsila prádlo a… Ráno už se nevzbudila, říká hned v úvodu reportáže její matka. V jednom záběru se pak objeví i fotografie mladé ženy.
Podívejte se na reportáž Policie ČR s názvem Odvrácená strana kratomu:
Vobořil kritizuje styl sdělení
Za reportáž s pozůstalou ale policisté čelí kritice odborníků sdružených ve skupině Racionální politiky závislostí.
Komunikace policie pracuje s tragickými případy úmrtí a prezentuje je způsobem, který může vést k zjednodušeným a dle našeho mínění pravděpodobně ne zcela podloženým, nebo zkresleným závěrům, říká Jindřich Vobořil, poradce protidrogového koordinátora a předseda správní rady neziskovky Podané ruce.
Nikde ve světě nemáme potvrzeno, že samotný rozdrcený list kratomu způsobuje fatální předávkování s následkem smrti, pokud není v kombinaci s dalšími látkami, nejčastěji dalšími opioidy, jako je třeba fentanyl a také samozřejmě alkoholem, dodává (celé stanovisko si můžete přečíst zde).
Zakázat, nebo regulovat?
Kratom vláda na konci loňského roku zařadila mezi tzv. psychomodulační látky. Je to zcela nová kategorie drog, jež umožňuje jejich regulovaný prodej výhradně dospělým, protože je u nich doloženo, že mají nízké zdravotní a společenské riziko. Kratom je první a dosud jedinou psychomodulační látkou.
V minulých dnech se ovšem stal znovu politickým tématem. To když jen tak mimochodem vyšlo najevo, že vláda bude projednávat jeho úplný zákaz. Nakonec na tento bod nedošlo a premiér Andrej Babiš to odůvodnil tím, že dostal mnoho ohlasů a že je třeba ještě diskutovat.
Jindřich Vobořil proto policii kritizuje i za to, že emotivní sdělení přichází v době, jež je citlivou pro legální prodej kratomu.
Jednostranné nebo emotivně laděné kampaně navzdory rozhodnutí vlády (ponechat kratom zatím v psychomodulačních látkách, pozn. red.) mohou podkopávat důvěru veřejnosti a komplikovat racionální nastavení politik a důvěru státu při snaze preventivně informovat obyvatele o rizicích, dodává odborník.
Celní správa den před tiskovou zprávou policie informovala, že loni do ČR bylo dovezeno rekordních 490 tun kratomu, což je o 134 tun více než v roce 2024. Tisková agentura ČTK uvedla, že takové množství odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek.
Co je kratom
- Drcené sušené listy exotického stromu Mitragyna speciosa. Obsahují psychoaktivní látky, nejvýznamnější z nich je alkaloid mitragynin.
- Sušené listy se prodávají např. ve formě plněných kapslí, lisovaných tablet, extraktu nebo pryskyřice.
- Má stimulující či tlumící efekt, účinky jsou variabilní dle dávkování i dle původu a koncentrace konkrétního produktu.
- Je návykový, má řadu vedlejších účinů.
