Zákaz prodeje potravin s CBD přijde zřejmě v červnu, HHC se zatím vyhne

Zákaz přijde nejspíš v červnu

Ministerstvo neuvedlo, kdy zákaz vejde v platnost, pouze to, že jeho vydání bude v kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a bude se týkat jak kanabinoidů získaných přímo z části rostlin konopí setého, tak těch vyrobených uměle.

Kanabinoidy (z lat. Cannabis – konopí) Látky, vyskytující se v přírodě nejen v rostlinách konopí, které dokáží ovlivnit receptory centrální nervové soustavy. Zatím jich bylo objeveno přes 100 druhů. Mezi nejvýznamnější patří tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC).

Podle informací serveru Vitalia.cz je pravděpodobné, že zákaz bude vydán v první polovině června 2023. Mluvčí SZPI Pavel Kopřiva potvrdil, že se s tímto termínem pracuje. Uvedl také, že plošný zákaz bude mít podobu opatření obecné povahy. „Zatím jsme ve fázi jeho přípravy,“ podotýká Pavel Kopřiva.

Vydání takového opatření je čistě v kompetenci SZPI. Vydá jej jeden z inspektorátů s celostátním účinkem (např. Ústřední inspektorát). Žádné další orgány státu jej nemusí schvalovat. Vydáním se obecně rozumí, že SZPI rozhodnutí dá veřejně najevo. Tedy že jej vyvěsí jednotlivé inspektoráty například na webu, sociálních sítích nebo jej rozešle formou tiskové zprávy médiím.

Okamžikem zveřejnění začíná rozhodnutí platit. V případě zmiňovaných kanabinoidů z konopí setého tedy okamžikem zveřejnění nebudou moci být uváděny na trh a prodávány žádné potraviny, které jej obsahují. Ministerstvo také uvedlo, že obchodníci po vydání opatření nebudou smět doprodat ani zásoby produktů, které ve chvíli vydání opatření budou mít skladem.

Za porušení zákazu i milionové pokuty

Vydání opatření obecné povahy znamená, že jednotlivé krajské inspektoráty SZPI si naplánují kontroly zaměřené na produkty s kanabinoidy a následně pošlou do terénu inspektory. Ti prověří, zda je opatření dodržováno. Pokud zjistí pochybení, může přijít sankce za uvádění nepovolených nových potravin na trh, a to až do jednoho milionu korun. Výše pokuty se odvíjí od konkrétních okolností případu, takže jak bude typicky vypadat, nelze předjímat.

To, jak budou kontroly intenzivní, bude záležet na tom, kolik pochybení v terénu inspektoři zaznamenají.

Stopka může být jen dočasná

Zákaz prodeje ale může být ze strany SZPI jen dočasný. Přestal by platit ve chvíli, kdy by Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl k závěru, že výrobky s kanabinoidy jsou bezpečné z hlediska zdraví uživatelů a Evropská komise by následně umožnila jejich uvedení na evropský trh. Právě dopady na zdraví (např. funkci jater, zažívacího ústrojí, nervového či endokrinního systému či na psychiku uživatele) nyní EFSA prověřuje. Dokud šetření neukončí, je uvádění značné části produktů obsahujících kanabinoidy na trh v celé EU zakázáno. Prodávat by se tedy teoreticky neměly již nyní.

A právě o tento závěr se SZPI opírá. „Jedná se o opatření, kterým SZPI reaguje na skutečnost, že řada subjektů na trhu porušuje nařízení EU o nových potravinách, a tímto opatřením obecné povahy SZPI zjednává nápravu tohoto nezákonného stavu,“ vysvětluje Pavel Kopřiva. Podle něj upozornění, že přijde zákaz, nebylo ze strany Ministerstva zemědělství náhodné. „Dáváme tím subjektům na trhu najevo, že by měly situaci ve svých provozovnách neprodleně uvést do souladu s požadavky právních předpisů,“ podotýká mluvčí SZPI.





Které zboží SZPI zakáže

Jak už Ministerstvo zemědělství avizovalo, opatření se bude týkat tzv. kanabinoidů. Tedy látek, které jsou z hlediska účinků konopí klíčové a dělají z něj paradoxně drogu i léčivo. Kanabinoidů obsahuje konopí více než sto. V poslední době obchodníci nabízí produkty zejména s kanabidiolem (CBD) nebo hexahydrokanabinol (HHC).

Inspekce zakáže, až na výjimky, prodej všech kanabinoidních produktů, které jsou určeny ke konzumaci, byť obchodníci je mohou vydávat za „sběratelské předměty“. Zákaz se tedy bude týkat např. výrobků nazývaných edibles i dalších produktů z tzv. CBD konopí.

Galerie: Edibles: Návykové látky napodobující potraviny

Zákaz se bude vztahovat také na doplňky stravy s kanabinoidy. Doplňky stravy se obecně často prodávají v lékárnách a mohou mít podobu léku. Těmi ale nejsou. „Jde o potraviny, proto se na ně opatření bude vztahovat,“ potvrdil pro Vitalia.cz Pavel Kopřiva.

Které se naopak bude prodávat dál

Prodeje HHC se zákaz SZPI týkat nebude. A to přesto, že má obdobné účinky jako THC. Jde tedy, na rozdíl od CBD, o psychoaktivní látku, jež ovlivňuje např. činnost mozku. Na rozdíl od THC je ovšem neregulovaný. Smí se tedy prodávat kdekoliv, jakkoliv (vč. prodejních automatů na veřejných místech) a komukoli (i dětem).

Proč HHC nebude zakázán, vysvětlil pro Vitalia.cz mluvčí SZPI. „Regulace HHC se řeší odděleně,“ říká. To znamená, že u HHC odborníci zvažují jeho zařazení na seznam nelegálních drog. Tato agenda ale spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví a vlády, jež seznam rozšiřuje nařízeními.

To, že Ministerstvo zdravotnictví chystá zákaz HHC, v únoru pro Vitalia.cz potvrdil jeho mluvčí Ondřej Jakob. „Ministerstvo zdravotnictví bude doporučovat zařazení HHC na seznam návykových látek prostřednictvím novelizace nařízení vlády,“ uvedl tehdy s tím, že pokud vše půjde hladce, HHC by na seznamu mohlo být už velmi brzy, a to od 1. července 2023. Po zařazení na tento seznam nebude moci být uváděno na trh v žádných produktech včetně potravin.

Jasné je, že opatření SZPI se nebude týkat ani konopné kosmetiky, protože ta nespadá do kompetencí potravinářské inspekce. To platí také o elektronických cigaretách.

Nebude se týkat ani produktů s vyšší koncentrací THC, neboť pokud obsahují této látky nad jedno procento, jsou v tuzemsku považovány za nelegální drogu – marihuanu. Dříve hranice pro spáchání přestupku či trestného činu přitom činila 0,3 procenta THC, od ledna 2022 je ale vyšší.

Připravované opatření také nijak nezmění podmínky pro léčebné konopí. Ani to nespadá do kompetence inspekce, ale jeho prodej ovlivňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podobně nenáleží do gesce SZPI také zdravotnické prostředky. Ani jich se proto zákaz nedotkne.

Teoreticky se zákaz nebude týkat ani „sběratelských předmětů“, za které obchodníci s oblibou konopné a jiné výrobky vydávají. Už dříve ale SZPI na webu varovala, že jen toto označení nestačí k tomu, aby na zboží nenahlížela jako na potravinu. Vždy záleží na okolnostech prodeje.

Prodejci jsou proti

Proti plánovanému opatření se již ohradili první prodejci a výrobci konopného sortimentu, kteří médiím rozeslali tiskovou zprávu.

„Je to pro nás velká rána, nejen pro naše podnikání, ale i pro všechny lidi, kteří využívají konopné produkty pro své zdraví a pohodu. Podílíme se na inovacích, jsme zaměstnavateli a plátci daní. Je zcela nepřijatelné, aby úřady nebyly schopny najít řešení, které by umožnilo prodej kvalitních a bezpečných výrobků s obsahem CBD. Tuto situaci nyní musíme řešit společně a nalézt způsob, jak ukázat, že konopí je nejen bezpečné, ale i důležité pro celospolečenský rozvoj,“ uvádí František Švejda, jeden z konopných distributorů.

„Postoj Ministerstva zemědělství a Evropské unie ke konopným výtažkům jako novel je pro nás a další seriózní konopné producenty velmi nepřátelským signálem,“ dodává Jiří Stabla, zakladatel stejnojmenné značky konopných produktů včetně kosmetiky. „CBD a konopné výrobky ještě nezískaly plný status bezpečnosti, ale to neznamená, že by byly nebezpečné. Evropská autorita EFSA pouze požádala žadatele o doplnění stávajících předložených informací o další studie bezpečnosti. Jsou i jiné organizace, jako například WHO, která naopak o bezpečnosti konopných CBD výtažků s velmi nízkým obsahem THC nepochybuje,“ dodává Jiří Stabla.