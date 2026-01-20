Klecová vejce už skoro nikde nekoupíte. Jiná se někdy musí dovážet

V Česku začne příští rok platit zákaz prodeje klecových vajec, sedmička velkých hráčů na trhu s potravinami se ale už v roce 2018 zavázala k ukončení prodeje vajec z klecových chovů do roku 2025. Před pár dny tedy jejich vlastní lhůta vypršela, tak jsme se zeptali, zda se jim závazek podařilo splnit. A stěžejní otázka také zní, kde klecová vejce končí, když klecové chovy v Česku dále fungují.
COOP nadále prodává i klecová
Velké české řetězce, které se zavázaly, že nebudou od nového roku 2026 prodávat klecová vejce tak učinily. Někdo dříve (například Billa a internetové supermarkety Kosik.cz a Rohlik.cz), nebo, jak slíbili, s koncem roku 2025: Albert, Globus, Kaufland, Lidl, Tesco a Penny. Slíbili neklecová, ale ne tuzemská. Je tak možné, že se na prodejních pultech setkáme častěji s vejci, která sice nepocházejí z klecových chovů, ale jejich nákupem nepodpoříme českého producenta.
U sítě prodejen COOP to je jeden z důvodů, proč letos svůj závazek neprodávat klecová vejce nesplní. „V našich obchodech preferujeme prodej českých vajec. V tuto chvíli však není známo, kdy bude na trhu dostatek vajec z voliérových či podestýlkových chovů od českých dodavatelů,“ říká Lukáš Němčík, místopředseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který provozuje obchody pod značkou COOP. S přechodem na volné chovy mají největší problémy především menší, lokální producenti, a tedy většina dodavatelů sítě COOP.
„Naším záměrem není prodávat dovážená vejce, byť by šlo o vejce z podlahových chovů. Velmi si uvědomujeme nutnost etického zacházení se zvířaty, zároveň však klademe důraz na podporu českých farmářů,“ říká Lukáš Němčík s tím, že doufá v co nejbližší přechod na neklecové chovy, aby je mohli nabízet ve všech svých obchodech. Jenže to se hned tak nestane.
Společnost Lidl zase sáhla hluboko do kapsy, aby ze svých obchodů tzv. „trojky“ odstranila. „Přechod na bezklecová vejce představuje naši investici ve výši téměř 25 milionů korun ročně. Tuto investici směřujeme přímo k našim dodavatelům a pokryje rozdíl v cenách. Dodavatelé pak mohou investovat do přestaveb a přizpůsobení svých chovů rostoucí poptávce o bezklecová vejce,“ řekla pro server Vitalia.cz mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.
Jaká kupujete vejce?
Budou, ale ne vždy česká
V České republice je nyní ještě v takzvaných obohacených klecích chováno 45 procent nosnic, což je v porovnání s průměrem Evropské unie (38 procent) výrazně více. Aktuálně je přestavěno asi 3,5 milionu ustajovacích míst pro nosnice a v obohacených klecích je okolo 2,5 milionů nosnic. „Tento rok mají v plánu přebudovat chovatelé dalších minimálně 1 milion ustajovacích míst a plány mají ještě do poloviny roku 2028,“ popisuje budoucnost drůbežářů Gabriela Dlouhá z Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU).
Upozorňuje ale na to, že koncem roku skokově klesne soběstačnost v produkci konzumních vajec minimálně o deset procent z dosavadních zhruba pětaosmdesáti, nicméně větší chovatelé mají v plánu ještě budovat další kapacity po roce 2027. Drůbežáři na základě vlastní analýzy trhu uvádějí, že zřejmě bude hrozit nedostatek bezklecových vajec v klíčových sezónách jako jsou Vánoce a Velikonoce, kdy poptávka po vejcích stoupá.
Zákaz všude do deseti let
Podle dat Českého statistického úřadu soběstačnost Česka v produkci vajec v posledních letech klesá. A pokud opravdu část chovatelů nosné drůbeže své chovy v letošním a příštím roce nepřestaví, hrozí pokles soběstačnosti Česka v produkci vajec pod hranici 70 procent.
Jelikož prozatím nebude platit zákaz klecových chovů v celé EU, na jednotném trhu budou naprosto odlišné podmínky. „Zatímco v Česku ze zákona přecházíme na nákladnější typy chovů na podestýlkách a voliérách, naši kolegové budou „zvesela“ produkovat vejce za levnější náklady. Výsledkem bude zvýšený dovoz,“ uvádí v reakci Českomoravská drůbežářská unie.
Klecové chovy v Česku jsou a jistě i nadále budou fungovat, alespoň nějaký čas. O zákazu nosnic v klecových chovech v EU se sice mluví, ale reálně by mohl dle odhadů Gabriely Dlouhé začít platit nejdříve po roce 2035. Do té doby se česká vejce z klecových chovů budou prodávat (a už teď se prodávají) na zpracování do Německa a Nizozemí a do gastro podniků, či velkoobchodně. Mnohokrát se mluvilo i o tom, že klecová vejce budou končit u pekařů a cukrářů, která se tzv. „ztratí“ v těstě či náplních, aniž bychom to měli šanci zjistit. Podle našich informací se situace liší obchod od obchodu.
Kde končí česká klecová vejce?
V Kauflandu se podle jejich mluvčí Renaty Maierl můžete spolehnout na to, že kompletní sortiment jejich privátních značek vyráběných v České republice neobsahuje klecová vejce.
Ještě dál šli ale v Lidlu, tam po svých českých dodavatelích také vyžadují, aby pro výrobky, které pro ně vyrábí, nepoužívali klecové trojky, nicméně od března letošního roku tento požadavek rozšíří na všechny dodavatele produktů vlastních značek na všech trzích.
Globus se nechal slyšet, že se aktuálně nemůže zavázat k výrobě či prodeji všech potravin s privátní značkou pouze z vajec pocházejících z těchto chovů. Důvod je prozaický, nedostatek těchto vajec na českém trhu.
Billa, Penny ani Tesco se k této otázce nevyjádřili.