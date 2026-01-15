Proteinové tyčinky: Málo bílkovin, moc cukru, příliš mnoho kalorií, ukázal test

Proteinové tyčinky se na obalech prezentují jako praktická svačina pro sportovce a aktivní lidi. Slibují vysoký obsah bílkovin, rychlé doplnění energie, někdy dokonce náhradu jídla. Zkoušky spotřebitelské organizace dTest, která do laboratoře poslala 20 převážně čokoládových proteinových tyčinek, hlavně ukázaly, že mezi jednotlivými výrobky panují výrazné rozdíly.
A to pomíjíme fakt, že mnoho lidí ve skutečnosti vysoký příjem bílkovin nepotřebuje, zvláště pokud se moc nehýbou. Pravda ale taky je, že některé výrobky těch proteinů zase tak moc neobsahují.
Koupíte je všude
Proteinové tyčinky se na českém trhu prosazují teprve v posledních letech, ale už patří k běžnému sortimentu supermarketů, e-shopů i drogerií.
Z původně úzce zaměřené výživy pro sportovce se stala masová záležitost, kterou si kupují i lidé bez zvýšených nároků na příjem bílkovin. Právě pro ně může být orientace v nabídce obtížná, vysvětluje důvody testování šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Nejde přitom o úplně levnou záležitost, jedna tyčinka může stát padesát korun i víc.
Nápis protein na obalu nestačí
Hlavním sledovaným parametrem testu byl obsah bílkovin. Při jeho hodnocení se posuzovalo nejen samotné množství v tyčinkách, ale také podíl proteinů na energetické hodnotě výrobku.Zkouška ukázala, že zatímco některé tyčinky skutečně poskytují významný podíl energie z bílkovin, u jiných je jejich množství překvapivě nízké. Naměřené hodnoty v krajních případech neodpovídaly běžné představě o potravině, která by se mohla pochlubit vysokým podílem bílkovin, a tak poslední místo v bílkovinném žebříčku obsadila MG Proteinová tyčinka 03 Čokoláda s mořskou solí, u které pocházelo z bílkovin jen 19 procent celkové energie výrobku. Průměrně totiž u tyčinek zajišťuje bílkovina 32 procent energie.
MG Proteinová tyčinka 03 Čokoláda s mořskou solí měla ze všech testovaných výrobků nejmenší podíl bílkovin
Spotřebitelům komplikuje orientaci při výběru skutečnost, že pro proteinové tyčinky neexistují žádná specifická pravidla. Jediné relevantní nařízení říká, že pokud se výrobek označuje jako zdroj bílkovin, musí jimi pokrýt alespoň 12 procent své energetické hodnoty.
V případě tvrzení o vysokém obsahu bílkovin to pak musí být alespoň dvacetiprocentní podíl proteinu na energii výrobku. Pokud ovšem výrobce nepoužije nařízením regulovaná tvrzení, není vůbec nijak omezen v tom, jak si výrobek pojmenuje, objasňuje Hoffmannová.
Především cukr a sladidla
Test se zaměřil také na obsah cukru. Ten se mezi jednotlivými výrobky výrazně lišil: od jednotek procent až po hodnoty blížící se běžným sladkostem (od 1,3 % až po neuvěřitelných 34,7 procent). U dvou tyčinek dokonce podíl cukru převyšoval obsah bílkovin, přestože se výrobky prezentovaly jako proteinové.
Sladkou chuť často zajišťují polyalkoholy, například maltitol nebo sorbitol. Ty mají nižší energetickou hodnotu než cukr, ale při vyšší konzumaci mohou mít projímavé účinky.
Dobré je také vědět, že ačkoliv se proteinové tyčinky podobají běžným sladkým tyčinkám, nabízejí spíše průměrný až podprůměrný chuťový zážitek. Jinými slovy, často je v nich plus minus tolik cukru jako v levnější čokoládové tyčince, ale nejsou tak dobré.
Čokoláda jen na obrázku
Všechny testované tyčinky odkazovaly na čokoládu, ať už názvem, obrázky, nebo popisem příchuti. Test však zjistil, že ne všechny ji skutečně obsahují. U čtyř výrobků chyběla čokoláda úplně, což může být pro spotřebitele zavádějící, zejména pokud se rozhoduje rychle a podle obalu.
Problémem bylo podle Hoffmannové také velmi malé a hůře čitelné písmo, typické zejména pro dovážené výrobky s dodatečně lepenými českými etiketami. Seznámení se se složením je přitom u tohoto typu potravin nutností. Tip? Místo lupy může v obchodě usnadnit čtení drobného písma fotoaparát v mobilu s funkcí přiblížení.
Proteinové tyčinky nelze považovat za univerzálně zdravou svačinu. Studie z roku 2023 uveřejněná v časopise Journal of Functional Foods naznačila, že spotřebitelé nevnímají proteinové tyčinky jako významný zdroj energie, i když jimi jsou.
Lidé mohou mít tendenci podceňovat kalorický obsah svačin, které vnímají jako zdravé, uzavírá za dTest Hana Hoffmannová. Výsledky ukázaly, že během týdnů, kdy účastníci jedli proteinové tyčinky, byl jejich celkový denní energetický příjem vyšší o cca 7 až 13 procent ve srovnání s kontrolními týdny bez tyčinek. Také hmotnost tělesného tuku se po týdnu konzumace tyčinek zvýšila.
Proteinové tyčinky jsou navíc typickým příkladem vysoce průmyslově zpracovaných potravin (tzv. ultra-processed foods). Vyrábějí se z izolovaných surovin, jako jsou proteinové koncentráty a izoláty, glukózové či fruktózové sirupy, ztužené nebo rafinované tuky, aromata, barviva a sladidla, které v běžné domácí kuchyni nenajdeme. Cílem takových výrobků není jen dodat živiny, ale také zajistit dlouhou trvanlivost, atraktivní chuť a „funkční“ image. Řada studií přitom ukazuje, že vysoký podíl průmyslově zpracovaných potravin ve stravě souvisí s vyšším rizikem obezity, metabolických onemocnění a celkově horší kvalitou jídelníčku. Problémem není samotný obsah bílkovin, ale kombinace vysoké energetické hustoty, nízké sytivosti a faktu, že tyčinky často nahrazují plnohodnotné potraviny, jako jsou přirozené zdroje bílkovin, vlákniny a mikroživin (například mléčné výrobky, luštěniny, ořechy nebo vejce).
Kompletní výsledky testu proteinových tyčinek jsou k dispozici v lednovém čísle časopisu dTest a také na webových stránkách spotřebitelské organizace dTest.