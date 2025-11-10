Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek

Česká kuchyně je plná regionálních jídel. Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém si můžete otestovat, jak dobře typické krajové speciality znáte. Poznáte je podle fotografie?

V redakčním kvízu najdete deset fotografií typických regionálních pochoutek z různých koutů České republiky. Doufáme, že se vám podaří poznat většinu z nich – někdo možná zvládne všech deset. Není to tak těžké, i když dvoje velké koláče z různých krajů mohou někoho zmást, stejně jako se nemusí trefit u sýrů, které máme v kvízu také dva. 

Některé pokrmy se dávno rozšířily po celé republice a pod různými názvy je najdete i na hospodských menu, jiné se drží jen ve svém kraji a mimo něj zůstávají skoro neznámá. Pokud je budete chtít ochutnat, budete muset skutečně vyrazit na místo, kde vznikly. 

A jak jste na tom vy? Kolik z jídel a potravin představených v našem kvízu jste si už někdy někde dali a o kterých vlastně vůbec netušíte, jak chutnají? Kvíz každopádně můžete brát jako inspiraci k dalším kulinárním výletům. 

