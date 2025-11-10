Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek

V redakčním kvízu najdete deset fotografií typických regionálních pochoutek z různých koutů České republiky. Doufáme, že se vám podaří poznat většinu z nich – někdo možná zvládne všech deset. Není to tak těžké, i když dvoje velké koláče z různých krajů mohou někoho zmást, stejně jako se nemusí trefit u sýrů, které máme v kvízu také dva.
Některé pokrmy se dávno rozšířily po celé republice a pod různými názvy je najdete i na hospodských menu, jiné se drží jen ve svém kraji a mimo něj zůstávají skoro neznámá. Pokud je budete chtít ochutnat, budete muset skutečně vyrazit na místo, kde vznikly.
A jak jste na tom vy? Kolik z jídel a potravin představených v našem kvízu jste si už někdy někde dali a o kterých vlastně vůbec netušíte, jak chutnají? Kvíz každopádně můžete brát jako inspiraci k dalším kulinárním výletům.