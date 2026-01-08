Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Obchody se zmenšují. Malý je Globus, Albert a nově i Kaufland a Tesco

Obchody se zmenšují. Malý je Globus, Albert a nově i Kaufland a Tesco

Kateřina Čepelíková
Dnes
Autor: Vitalia.cz/ Karel Choc
Dvoupatrový Globus, rozlehlé Tesco i Albert, ve kterém se dá ztratit? Velkoformátové prodejny už tolik netáhnou, řetězce zmenšují prodejní plochu a přichází s novým typem prodejen. Nejnověji se svojí speciální prodejnou pyšní Kaufland a Tesco.

Potřebu provozovat i malé obchody cítí řada velkých hráčů, a tak se setkáváme s prodejnami Albert Fresh či Globus Fresh, přičemž Globus má i tři vlastní bistra, jedno třeba v Bauhausu v Ústí nad Labem. Novinku na konec loňského roku ale nachystaly i Kaufland a Tesco.

Malý Kaufland, velký výběr

Ve Veselí nad Lužnicí se v prosinci 2025 slavnostně otevřela první prodejna Kaufland typu XS v České republice. Na 2 245 m2 nabízí kompletní klíčový sortiment, který znají zákazníci z velkých Kauflandů, ty ale mívají rozlohu kolem pěti tisíc metrů čtverečních. Fungují tu obslužné pulty s čerstvým masem, uzeninami, sýry a lahůdkami, včetně specialit, privátní ch značek i bohatý výběr produktů od regionálních dodavatelů z jižních Čech.

Vykupuje i PETky

Prodejna má energeticky úsporné LED osvětlení a k vytápění využívá pouze odpadní teplo. Jde o jedenáctou ekologickou prodejnu společnosti Kaufland, která vykupuje PET lahve a plechovky v rámci pilotního projektu zálohového systému. 

„XS formát prodejen je reakcí na potřeby zákazníků, kteří preferují rychlý a pohodlný nákup v blízkosti svého bydliště. I v menším formátu zachováváme naše standardy kvality a rozmanitosti sortimentu i inovací v oblasti udržitelnosti, na které jsou naši zákazníci zvyklí,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Tesco využívá AI

Zatímco Kaufland vystavěl zcela novou malou prodejnu, Tesco ke konci roku otevřelo první Tesco Expres nové generace v místě, kde prodejnu již provozovalo, dva měsíce ji ale rekonstruovalo. Jak řetězec uvádí, v Turnově jde o první prodejnu svého druhu v rámci střední Evropy. Nejzajímavější novinkou na ní je skutečnost, že se na nabídce této prodejny podílela umělá inteligence. Při výběru potravin zohlednila velikost města, kupní sílu, rozložení i sociální poměry obyvatel. 

Pro rychlejší nákupy je v prodejně propojen segment ovoce, zeleniny a pečiva do jednoho přehledného celku. „Expres v Turnově je první prodejna malého formátu s novým konceptem, který kombinuje pohodlí menší prodejní plochy s výhodami širší nabídky. Chceme zákazníkům přinést moderní, přehledné a udržitelné prostředí pro každodenní nákup,“ uvedl Pavol Halász, produktový ředitel Tesco.

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
