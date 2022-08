Je nouzová antikoncepce nespolehlivý driák?

Ženy o ní příliš nevědí

Z anonymního průzkumu, který mezi svými zákaznicemi udělala největší lékárna na českém internetu Lékárna.cz letos v květnu a červnu, vyplynulo, že téměř polovina žen a dívek o této možnosti buď neví, nebo o ní ví jen málo a ženy informace čerpají zejména na internetu. Konkrétně 42 procent dotázaných o této možnosti neslyšela a 56 procent neví, kdy pilulku použít nemůže. Sedm procent se naopak domnívá, že jde o běžnou antikoncepci.

V letošním roce se nouzová antikoncepce dostala více do povědomí širší veřejnosti v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy se pořádaly sbírky na pilulky proti početí pro ženy a dívky, které byly v okupovaných oblastech znásilněné. Pokud se užije včas, to znamená do 72 nebo 120 hodin (v závislosti na výrobci) po pohlavním styku, dokáže totiž zabránit oplodnění, a tedy i nechtěnému těhotenství.

Je nouzová antikoncepce „brutální“?

Nemusí jít nutně o negativní násilnou zkušenost. Nouzová antikoncepce je řešením po nechráněném sexu nebo při snížení účinnosti hormonální antikoncepce vlivem užívání některých léků či selhání jiné ochrany.





„Pilulku ‚po‘ jsem použila jednou v době svého mládí jako záchranu po selhání kondomu. K tomuto účelu či samozřejmě po znásilnění je určitě skvělá, jinak ji však považuji za dosti brutální metodu a jako běžnou antikoncepci bych ji určitě nepoužívala,“ svěřila se anonymně jedna z účastnic průzkumu.

Nebyla zdaleka jediná, která cítila obavy před užitím nouzové antikoncepce. Ženy přemýšlejí, jak bude jejich tělo na pilulku reagovat a zda to nebude mít negativní vliv na menstruační cyklus. Pravidelnost krvácení může být skutečně dočasně narušena, ale většina žen má další menstruační krvácení v rozmezí pěti až sedmi dní od očekávaného termínu. K dalším možným nežádoucím účinkům patří únava, nevolnost, bolesti v podbřišku nebo hlavy.

Kdo by se jí měl vyhnout

Přesto je nouzová antikoncepce pro většinu žen bezpečnou alternativou k jiným formám ochrany. Z tohoto důvodu není vázána na lékařský předpis a zdravá žena by se jí neměla obávat.

„Před užitím první pilulky však doporučuji konzultovat zdravotní stav s lékařem nebo lékárníkem a nespoléhat se pouze na informace z internetu. Pokud se stydíte řešit toto téma osobně v lékárně, trpíte zdravotními problémy a nejste si jisté, zda ‚pilulku po‘ můžete použít, obraťte se na lékárníky v online poradně. Zavolejte nebo napište, velmi rádi vám poradíme,“ říká lékárnice Pavla Horáková, která má v Lékárna.cz online poradnu na starosti.

Podle lékárnice by se této pilulky měla vyvarovat žena, která má alergii na některou z použitých látek (včetně alergie na laktózu, galaktózu či sacharózu) nebo pokud je těhotná.

„Dále by měly být velmi opatrné ženy, které užívají některé léky (např. barbituráty, antiepileptika, antituberkulotika, antiretrovirotika…), mají vážné onemocnění jater, těžké astma, prodělaly v minulosti mimoděložní těhotenství či od předpokládaného početí uplynulo více než 72 nebo 120 hodin. V těchto případech je nutné použití nouzové antikoncepce konzultovat s lékařem,“ dodává Pavla Horáková.

Kdy je „pilulka po“ ohrožením Pokud trpíte alergií na levonorgestrel/ulipristalacetát či kteroukoli pomocnou látku obsaženou v léčivém přípravku.

Pokud od předpokládaného početí uplynulo více než 72 nebo 120 hodin.

Máte-li podezření, že jste již těhotná (zpožděná menstruace o více než 5 až 7 dní, v nezvyklé síle, probíhá abnormálně apod.).

Pokud máte vážné onemocnění jater, těžké astma, alergii na laktózu, galaktózu či sacharózu.

Pokud užíváte některé léky (barbituráty, antiepileptika, antituberkulotika, antiretrovirotika…).

Pokud jste prodělala v minulosti mimoděložní těhotenství.

Spolehlivost „pilulky po“ v čase rychle klesá

Pravidelné užívání nouzové antikoncepce není vhodné z důvodu, že je méně účinná než pravidelné užívání klasické hormonální antikoncepce. Nouzová antikoncepce zabrání otěhotnění pouze v případě, že je užita včas. Platí, že čím dříve ji žena po pohlavním styku užije, tím spolehlivější pilulka je a její spolehlivost klesá s každou další hodinou.

Roli hraje i v jaké fázi cyklu se žena zrovna nachází. „Nouzová antikoncepce působí na principu, že odkládá nebo zabraňuje ovulaci. Pokud již k ovulaci došlo, bývá neúčinná,“ varuje lékárnice.