Bota by se měla přizpůsobit vaší noze, ne vaše noha jí, říká výrobce netradiční obuvi

Obutí, které si pro své nohy v obchodech vybíráme, často nezohledňuje šíři nohy ani postavení prstů. Boty jsou do špičky, jsou pevné, takže se těžko přizpůsobují noze i chůzi. „Horko těžko člověk hledá botu, ve které by vydržel celý den. Přitom bota by se měla přizpůsobit vaší noze, ne vaše noha jí,“ doplňuje Petr Procházka, spoluzakladatel značky Skinners, který tuto situaci nejen na českém trhu pomalu začíná měnit.

Od ponožkobot k botám

Už šest let firma Petra Procházky, kterou založil s Michaelou Matějkovou, vyrábí a takřka po celém světě velice úspěšně prodává tzv. ponožkoboty Skinners. Před časem se ale ve firmě rozhodli pustit se do výroby obuvi. Takové, která by splňovala parametry barefoot obuvi a souběžně byla obuví městskou. Ba co víc, aby byla dostatečně flexibilní, prostorná v oblasti prstů, měla tenkou podešev a nohu celkově na rozdíl od klasické obuvi neutlačovala.

Ponožkoboty jsou kombinací ponožek a bot. Vyrobené jsou z umělých a přírodních vláken, která díky patentovanému úpletu zabezpečí odvod vlhkosti, výdrž a zajistí, že dobře na noze padnou. Lze v nich cvičit, chodit v terénu, po horách i ve městě.

„Spousta klasických bot na trhu je sice hezká, ale zcela nefunkční. Na druhou stranu většina modelů barefoot obuvi není uzpůsobena pro celodenní nošení ve městě, nebo nevypadá dostatečně lichotivě. Lidé se tak často kvůli komfortu a estetice při chození ve městech uchylují k chození v běžecké obuvi. Neuvědomují si ale, že tato obuv je konstruována pro běh, nikoli pro chůzi, a nohu tak ve výsledku spíše přetěžují,“ vysvětluje Petr Procházka.

Není to obyčejná bílá kecka…

„Naši botu jsme se snažili skutečně odladit ve všech směrech, a to i když nejsem vyučený švec. Asi po tátovi jsem hnidopich, když se mi totiž do ruky dostane nějaká věc, která mě zajímá, tak se v ní musím začít vrtat. Dá se říct, že ji rozbíjím na atomy a zjišťuji, jak funguje,“ vypráví o svém zapálení pro věc Petr Procházka. Proto nakupoval různé druhy bot a zjišťoval, jak vypadají konstrukčně uvnitř, nabyté know-how pak s ostatními členy týmu využil při konstrukci Skinners Walker.





„Řeknete si, vždyť je to jen bílá kecka, ale těch věcí, které je třeba odladit, aby vám bota skvěle seděla, je opravdu hodně,“ říká Petr Procházka. Když totiž řadu bot ozkoušíte, rozstříháte a pochopíte, co je dobře a co špatně, snáze si pohlídáte, jak vysoký má být který dílec, aby vás při chůzi netlačil do kotníků či paty, jaký druh švů použít pro vnitřní šití, proč mít hladkou vnitřní část paty i jaké použít tkaničky.

Když laik musí přesvědčit obuvnické mistry…

A když už Petr Procházka věděl, jak má jeho bota vypadat, věděl též, že se její výroba trochu tluče s výrobou tradiční, a tak došlo i na přesvědčování obuvnických profíků. Amatér versus lidé, kteří boty vyrábějí celý život, to prostě občas nebylo snadné.

V Itálii, kde ladili kopyta na své boty, si tamní výrobci dokonce mysleli, že podle nich ve Skinners budou vyrábět sandály, tak moc se navržená kopyta lišila od těch, podle nichž se šijí boty typu sneakers neboli tenisek.

Materiál pro boty slouží i na výrobu prémiových matrací

Ruku v ruce s návrhem boty a kopyt jde i výběr materiálů, z nichž se boty vyrobí. Vnější část tvoří kůže z Itálie a uvnitř to vyhrál organický udržitelný materiál tencel. Ten je vyroben z celulózových vláken eukalyptu a působí dvojím termoregulačním účinkem, a to v závislosti na ročním období. V teplých měsících vyniká výbornými chladicími schopnostmi, naopak v zimě příjemně zahřeje. Pro svou hebkost a bezkonkurenční kvalitativní vlastnosti je často využíván na prémiových matracích.

„A přesně tenhle pocit jsme do bot chtěli přenést. Za cíl si totiž klademe naučit lidi, aby se stejně, jako se v poslední době začali učit důležitosti spánku, naučili i důležitosti vhodného obouvání,“ doplňuje Petr Procházka.

Zároveň zdůrazňuje, že z průzkumů vyplývá, že nepadnoucí a nekvalitní obuv způsobuje zdravotní problémy až polovině populace. Stát může nejen za špatnou klenbou chodidla, vbočenými palci a kladívkovými prsty, ale také za bolestmi hlavy a migrénami.

Nosíte barefoot obuv? Ano, jiné boty už nenosím Ano, střídám je s běžnými botami Ne, jsou příliš drahé Ne, nelíbí se mi Zobraz výsledek

„U barefootové boty lidé chtějí, aby boty vydržely, což jde trochu proti tomu požadavku na flexibilitu a měkkost. To je opravdu těžké odladit, ale snad se nám to povedlo,“ říká s pokorou Petr Procházka a dodává: „Je to bota, která tu podle nás měla být už dávno.“

Boty se vyrábí v Portugalsku

Rok a půl se svými spolupracovníky Petr Procházka vyvíjel Skinners Walker, sháněli ideální materiály, hledali výrobce kopyt a zjišťovali možnosti výroby v Česku.

„My jsme chtěli boty vyrábět u nás, ale velmi záhy jsme zjistili, že v té kvalitě, měřítku a za cenu, kterou potřebujeme, se tu taková bota vyrobit nedá. Je tu několik menších výroben obuvi a to bohužel pro náš záměr nestačí,“ vysvětluje Petr Procházka. Nakonec se tedy boty vyrábějí v Portugalsku, kde firma Skinners našla ideální zázemí pro výrobu.

Rok a půl práce se vyplatil. Zájem předčil očekávání

Ale protože rozjezd celé obuvní divize je finančně náročný, vše od kopyt až po formy na podešve si Skinners vyvíjí sami, rozhodl se Petr Procházka přizvat ke spolupráci své koncové zákazníky. Stejně jako když v roce 2015 hledal vhodný zdroj financování pro ponožkoboty a našel Hithit, i teď zvolil pro získání dostatečných prostředků crowdfundingovou kampaň.

Zajištění dostatečného množství předobjednávek na produkt pomůže firmě nejen s výrobou, ale umožní i nadále zůstat nezávislou na externích investorech a jiných finančních institucích.

„Díky místní výrobě se nám podařilo opět vytvořit unikátní produkt, se kterým máme celosvětové ambice,“ dodává ještě Procházka k samotné výrobě. A nebyl to žádný smělý plán. Během kampaně chtěli ve Skinners získat 550 tisíc korun, a nakonec mají přes sedm a půl milionu. Zájem o jejich další produkt je opět obrovský, nezbývá než držet palce v dalších nápadech.